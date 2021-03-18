Учасники бойових дій будуть вакциновані від коронавірусу позачергово за наявності надлишкових доз Covishield, - Мінветеранів
Міністерство охорони здоров'я додало ветеранів АТО / ООС до категорій громадських діячів, які можуть щепитися надлишковими дозами вакцини Covishield.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.
Згідно з наказом № 443 Міністерства охорони здоров'я, учасники бойових дій можуть отримати щеплення вакциною, яку не використали, після вакцинації групи першої черги.
Підкреслюється, що в разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать і ветерани АТО / ООС.
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Сколько можно провакцинировать избыточными дозами Covishield участников боевых действий когда в страну с населением 43 545 000 человек завезено всего 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca ??????????????