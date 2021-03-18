УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10842 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
919 8

Учасники бойових дій будуть вакциновані від коронавірусу позачергово за наявності надлишкових доз Covishield, - Мінветеранів

Учасники бойових дій будуть вакциновані від коронавірусу позачергово за наявності надлишкових доз Covishield, - Мінветеранів

Міністерство охорони здоров'я додало ветеранів АТО / ООС до категорій громадських діячів, які можуть щепитися надлишковими дозами вакцини Covishield.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Згідно з наказом № 443 Міністерства охорони здоров'я, учасники бойових дій можуть отримати щеплення вакциною, яку не використали, після вакцинації групи першої черги.

Підкреслюється, що в разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать і ветерани АТО / ООС.

Також читайте: Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca

Автор: 

вакцина (4419) ветерани (1068) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже смішно...
показати весь коментар
18.03.2021 13:54 Відповісти
квартал 95 !!!
показати весь коментар
18.03.2021 14:04 Відповісти
Не могу посчитать, помогите !
Сколько можно провакцинировать избыточными дозами Covishield участников боевых действий когда в страну с населением 43 545 000 человек завезено всего 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca ??????????????
показати весь коментар
18.03.2021 14:12 Відповісти
имею 4 отзыва от вакцинированных (медики)... у всех были "небольшие" побочные эффекты - небольшая слабость и температура от 38,5 до 39,2 (с ознобом)...которая держалась два дня (сбивали парацетамолом... но хватало не надолго) у одного сильно "потянуло" руку, в которую кололи , прошло за 3 дня... но они были готовы морально к этому )))).. я - нет ! ))))
показати весь коментар
18.03.2021 14:33 Відповісти
Ветеранов не жалко? Вы сначала всех клоунов этим кафном обколите, а потом поговорим
показати весь коментар
18.03.2021 14:50 Відповісти
пенсионеров надо колоть! меньше пенсий придется платить!
показати весь коментар
18.03.2021 15:21 Відповісти
А де про це наказ?
показати весь коментар
18.03.2021 15:34 Відповісти
Ага... только вот у ветеранов здоровье как правило хуже некуда... - про проблемы от такого вакцинирования у них кто то подумал !?
показати весь коментар
18.03.2021 16:14 Відповісти
 
 