Учасники бойових дій будуть вакциновані від коронавірусу позачергово за наявності надлишкових доз Covishield, - Мінветеранів

Міністерство охорони здоров'я додало ветеранів АТО / ООС до категорій громадських діячів, які можуть щепитися надлишковими дозами вакцини Covishield.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Згідно з наказом № 443 Міністерства охорони здоров'я, учасники бойових дій можуть отримати щеплення вакциною, яку не використали, після вакцинації групи першої черги.

Підкреслюється, що в разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать і ветерани АТО / ООС.

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