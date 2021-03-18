Гендиректор ФК "Шахтар" Палкін про недопуск фанатів на матч із "Ромою": Коли сьогодні бари переповняться уболівальниками, справді настане другий "Буковель"

Рішення київської влади заборонити доступ глядачів на футбольні матчі через ситуацію з коронавірусом викликало обурення керівництва та вболівальників донецького "Шахтаря", в клубі озвучили свої претензії керівництву міста.

Про це заявив гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Палкін, зокрема, запитує, чому рішення про проведення матчу без глядачів було ухвалено фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників перебували в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва.

У клубі також цікавляться, чому, роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою в 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості уболівальників, які були присутні б на матчі, не перевищує 14 тисяч.

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"Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, тоді як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах. У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, з огляду на те, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то справді настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?" - цікавиться Палкін.

Палкін наголошує, що ФК "Шахтар" і вболівальники клубу по всій Україні "уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення", хоча припускає, що ці питання залишаться без відповідей.

Зазначається, що вболівальники клубу отримають повне повернення витрачених на придбання квитків коштів.

Нагадаємо, 17 березня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення заборонити доступ глядачів на футбольні матчі, зокрема міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації. Під дію цієї заборони, потрапив матч Ліги Європи "Шахтар" - "Рома". 18 березня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з 00:00 20 березня, тобто в ніч із п'ятниці на суботу, у Києві запровадити суворі карантинні обмеження на три тижні, до 9 квітня включно.



