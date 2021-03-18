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Новини
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Гендиректор ФК "Шахтар" Палкін про недопуск фанатів на матч із "Ромою": Коли сьогодні бари переповняться уболівальниками, справді настане другий "Буковель"

Гендиректор ФК

Рішення київської влади заборонити доступ глядачів на футбольні матчі через ситуацію з коронавірусом викликало обурення керівництва та вболівальників донецького "Шахтаря", в клубі озвучили свої претензії керівництву міста.

Про це заявив гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Палкін, зокрема, запитує, чому рішення про проведення матчу без глядачів було ухвалено фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників перебували в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва.

У клубі також цікавляться, чому, роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою в 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості уболівальників, які були присутні б на матчі, не перевищує 14 тисяч.

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"Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, тоді як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах. У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, з огляду на те, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то справді настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?" - цікавиться Палкін.

Палкін наголошує, що ФК "Шахтар" і вболівальники клубу по всій Україні "уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення", хоча припускає, що ці питання залишаться без відповідей.

Зазначається, що вболівальники клубу отримають повне повернення витрачених на придбання квитків коштів.

Нагадаємо, 17 березня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення заборонити доступ глядачів на футбольні матчі, зокрема міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації. Під дію цієї заборони, потрапив матч Ліги Європи "Шахтар" - "Рома". 18 березня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з 00:00 20 березня, тобто в ніч із п'ятниці на суботу, у Києві запровадити суворі карантинні обмеження на три тижні, до 9 квітня включно.

Гендиректор ФК Шахтар Палкін про недопуск фанатів на матч із Ромою: Коли сьогодні бари переповняться уболівальниками, справді настане другий Буковель 01
Гендиректор ФК Шахтар Палкін про недопуск фанатів на матч із Ромою: Коли сьогодні бари переповняться уболівальниками, справді настане другий Буковель 02

Автор: 

вболівальники (75) Київ (19443) матч (12) спорт (1618) футбол (1581) Шахтар (175) фанати (133)


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Топ коментарі
+6
А слабо зіграти з на Даунбас-Арені?
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18.03.2021 14:26
+4
К сожалению понятие "Социальная ответственность" в нашем обществе чуждо. Каждый думает только о своей зоне комфорта и практически всем наплевать на окружающих. Завтра еще какая то Оля Полякова заявят что людей лишают насладиться искусством и из за отмены ее концерта зрители не смогут полюбоваться ее голой ж...ой...
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18.03.2021 14:25
+3
"ПОЧЕМУ"--тому.що ти палкін тупий ідіот.
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18.03.2021 14:25
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Жду хотя бы гол престижа от Шахты.
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18.03.2021 14:22 Відповісти
"ПОЧЕМУ"--тому.що ти палкін тупий ідіот.
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18.03.2021 14:25 Відповісти
пффф. так они щас срочно закроют все бары.
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18.03.2021 14:25 Відповісти
К сожалению понятие "Социальная ответственность" в нашем обществе чуждо. Каждый думает только о своей зоне комфорта и практически всем наплевать на окружающих. Завтра еще какая то Оля Полякова заявят что людей лишают насладиться искусством и из за отмены ее концерта зрители не смогут полюбоваться ее голой ж...ой...
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18.03.2021 14:25 Відповісти
А слабо зіграти з на Даунбас-Арені?
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18.03.2021 14:26 Відповісти
Палкин - почему задолго до матча не вопрошал хозяев стадиона,или из-за вирусни разрешат болельщикам быть на матче?
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18.03.2021 14:28 Відповісти
У меня только один вопрос: за кого голосовал Палкин в 2019 году? Если по приколу - то пусть теперь прикалывается... А если серьезно, то наша недовласть в очередной раз показала свою некомпетентность
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18.03.2021 14:33 Відповісти
Вынужденно подприщемили хвост кротам, и сразу столько вони.
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18.03.2021 14:36 Відповісти
Что этот сепар себе позволяет? Всё равно кроты слились ещё в Риме.
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18.03.2021 14:37 Відповісти
Блин, та неужели нельзя перекантоваться пока без стадионов? Это, что, такая необходимость туда переть в нынешнее время? Прям жизненно необходимо тулиться там сейчас? Барами пугает... так на стадионах когда в туалет очередь выстраивается между таймами - любой бар нервно курит в сторонке. Палкин - истеричка.
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18.03.2021 14:45 Відповісти
по телебаченню вже забув, коли дивився "Шахтар. " Ахметтварині все мало. Хай програють, без народної підтримки
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18.03.2021 14:45 Відповісти
Фігасє. Другий Буковель. Шо це за брудні намьоки на юродивого препіздента?!
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18.03.2021 14:47 Відповісти
а разве кто-то собирался из киевлян идти смотреть на шахту?
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18.03.2021 14:48 Відповісти
Идите играйте на домашний стадион в даунбас.
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18.03.2021 15:12 Відповісти
а дома по телеку в лом посмотреть?
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18.03.2021 15:36 Відповісти
"Поганого танцюриста яйця заносять...". Тепер буде причина поскавчати, як прокляті хахли вчергове перешкодили дамбасу виграти, не допустивши вболівальників...
А взагалі - "шахтьору" *******. Це команда затратна і неефективна: за такі гроші і на такий бюджет європейські клуби досягають значно вищих результатів. Мабуть і Ахметов з компанією цього вже дотяпали: чорномазі заробітчани хапають дармове бабло, а рухаються, як вагітні воші. Поки ще куплені судді десь допомагають, але то скоро закінчиться...
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18.03.2021 17:21 Відповісти
Так надо еще и бары позакрывать. Пусть смотрят по ящику. Те у кого ахметовские футболы есть по сто рубасов в месяц))
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18.03.2021 18:06 Відповісти
 
 