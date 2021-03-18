Єнін про розслідування катастрофи МАУ: Іран намагається виправдатися, поклавши частину провини на Україну

Заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Іран використовує звіт для того, щоб виправдатися, і в ньому майже не були враховані зауваження української сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Розслідування проходило з величезними порушеннями вимог Доповнення №13 Чиказької конвенції. Це розслідування мало упереджений характер. Ми вважає, що розслідування не може бути завершене і має бути продовжене. Велика кількість інформації, оприлюдненої у звіті, не підкріплена ніякими доказами, отже, вірити на слово іранській стороні зараз не можливо", - сказав дипломат.

Єнін зазначив, що в звіті не названі причини трагедії.

"Крім того, найголовнішим недоліком є те, що цей звіт не виявляє ключові причини трагедії, таким чином, всі рекомендації про підвищення безпеки є абсолютно нерелевантними і не можуть підвищити безпеку авіаційного простору Ірану та гарантувати відсутність подібних інцидентів в майбутньому", - сказав Єнін.

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Також заступник міністра нагадав, що Іран вів розслідування некомпетентно.

"Від початку українська сторона зіткнулася з вільним трактуванням з боку Ірану вимог відповідних розслідувань. З самого початку іранська сторона не забезпечила безпеку речових доказів і уламків літака. На момент прибуття української делегації фактично всі уламки були евакуйовані, причому без дотримання всіх процесуальних вимог, їх просто згребли екскаваторами. Надалі ми не мали повного доступу до всіх документів, які добувалися іранською стороною, наші експерти не були залучені до підготовки фінального тексту технічного звіту", - сказав дипломат.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.