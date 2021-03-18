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Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС

Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС

Із 6 квітня майбутні українські водії будуть здавати теоретичні іспити за новими білетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Telegram.

"Сервісні центри МВС майже пів року збирали пропозиції громадян щодо покращення теоретичної частини іспитів. Вже з 6 квітня майбутні водії складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами.

Вони будуть внесені в онлайн-тренажер на сайті Головного сервісного центру МВС

"Щодня водії стикаються на дорогах з різними непередбачуваними ситуаціями. А якщо ти ще початківець, то взагалі важко зорієнтуватися на місці. Тому змодельовані обставини у білетах ПДР допоможуть новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля", - додали у відомстві.

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Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС 01

Автор: 

ПДР (476) іспити (121) посвідчення водія (228)


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Один , вопрос этим реХворматорам, если у меня уже есть три категории и длительный стаж вождения, почему я снова должен идти и сдавать с новичками билеты, а не просто вождение на новую категорию? ИМХО
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18.03.2021 14:46 Відповісти
Если несдашь права заберут, авто для сдачи практики ищи сам,очень скоро сильно подорожает услуга.
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18.03.2021 15:00 Відповісти
через 29 лет МВД согласились что они не были правы и согласились со мной по ответу на экзаменационный вопрос и изменили в 2017 правила
«Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу»
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18.03.2021 14:48 Відповісти
не сдавать, а покупать. надо называть вещи своими именами
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18.03.2021 14:53 Відповісти
а сайт лежит. хахаха. видать, 5-10 баксов в месяц на нормальный хостинг - это очень дорого для наших властей.
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18.03.2021 14:56 Відповісти
Решал убрали или таксы они подымут до небес?
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18.03.2021 15:04 Відповісти
А эти трутни все ищут где денег еще хапануть. Схема железная. Убираешь то что было, и вводишь *новое* но за большие деньги.
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18.03.2021 16:41 Відповісти
 
 