Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС
Із 6 квітня майбутні українські водії будуть здавати теоретичні іспити за новими білетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Telegram.
"Сервісні центри МВС майже пів року збирали пропозиції громадян щодо покращення теоретичної частини іспитів. Вже з 6 квітня майбутні водії складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами.
Вони будуть внесені в онлайн-тренажер на сайті Головного сервісного центру МВС
"Щодня водії стикаються на дорогах з різними непередбачуваними ситуаціями. А якщо ти ще початківець, то взагалі важко зорієнтуватися на місці. Тому змодельовані обставини у білетах ПДР допоможуть новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля", - додали у відомстві.
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