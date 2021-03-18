Із 6 квітня майбутні водії здаватимуть теорію за новими екзаменаційними білетами, - МВС

Із 6 квітня майбутні українські водії будуть здавати теоретичні іспити за новими білетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Telegram.

"Сервісні центри МВС майже пів року збирали пропозиції громадян щодо покращення теоретичної частини іспитів. Вже з 6 квітня майбутні водії складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами.



Вони будуть внесені в онлайн-тренажер на сайті Головного сервісного центру МВС

"Щодня водії стикаються на дорогах з різними непередбачуваними ситуаціями. А якщо ти ще початківець, то взагалі важко зорієнтуватися на місці. Тому змодельовані обставини у білетах ПДР допоможуть новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля", - додали у відомстві.

Також читайте: Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу