Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на вакцину AstraZeneca здійснюється інформаційна атака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Ми точно розуміємо, що Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія, багато серйозних країн світу, ніхто не зупинив вакцинацію вакциною AstraZeneca. Україна в тому числі. Кількість смертності в світі, яку пов'язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, доказів жодних немає і це ВООЗ офіційно говорить. В Україні є вакцина єдина поки що, яка доставлена ​​в Україну, - це вакцина CoviShield. Хочу підкреслити, сьогодні ми із 500 тис. вакцин, хочу зауважити за низького рівня довіри до вакцинації, вакцинували майже 90 тис. осіб", - зазначив Зеленський.

За словами президента, із 90 тис. осіб в Україні жодного летального випадку.

"Вважаю, що інформаційна атака на AstraZeneca або на CoviShield, я сам вакцинувався цією вакциною, нормально почуваюся, це серйозна дуже протидія інформаційна проти цієї вакцини. Я не знаю, ким ця "війна" розпочата, але на рівні України, поки що, підстав, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca я не бачу", - наголосив глава держави.

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