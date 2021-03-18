Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на вакцину AstraZeneca здійснюється інформаційна атака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.
"Ми точно розуміємо, що Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія, багато серйозних країн світу, ніхто не зупинив вакцинацію вакциною AstraZeneca. Україна в тому числі. Кількість смертності в світі, яку пов'язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, доказів жодних немає і це ВООЗ офіційно говорить. В Україні є вакцина єдина поки що, яка доставлена в Україну, - це вакцина CoviShield. Хочу підкреслити, сьогодні ми із 500 тис. вакцин, хочу зауважити за низького рівня довіри до вакцинації, вакцинували майже 90 тис. осіб", - зазначив Зеленський.
За словами президента, із 90 тис. осіб в Україні жодного летального випадку.
"Вважаю, що інформаційна атака на AstraZeneca або на CoviShield, я сам вакцинувався цією вакциною, нормально почуваюся, це серйозна дуже протидія інформаційна проти цієї вакцини. Я не знаю, ким ця "війна" розпочата, але на рівні України, поки що, підстав, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca я не бачу", - наголосив глава держави.
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Вот тебе и стадион ....
Велосипедик хотя бы на соль народу Украины выписал что бы не так пресно было с*сать от власти ...
Кличко вон третий раз на карантин загоняет и ему плевать как и чем я кормить свою семью буду эти 3 недели !!!!
Если рАсия устроив этот срачь в мире для продвижения своего спутника размотала до всемирной истерики то это не значит что вакцина плохая и не работает .
Всегда есть 1% который не в нашу пользу а тут всего 2 случая на миллионы вакцинированных - БРЕД ни о чем ....
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/serum-institute-of-india-says-will-ship-astrazeneca-covid-19-vaccine-to-canada-in-less-than-a-month/80922261 Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau
но вы как то обратили внимание только на первую мою строчку. Я так понимаю в остальном я прав?
ПС Давно Беларусь и Польша очищали свои заводы и трубопроводы от российской нефти с хлорорганическими загрязнителями?
Живой пример - я работаю в больнице, у нас вчера проводили вакцинирование этим индийским счастьем. В больнице, а это большая клиническая больница, одна тысяча сотрудников. Вакцинироваться изъявили желание 80 человек.
У нас много врачей, владеющих английским, всё про этот аналог прочитали, начиная от того, откуда сырьё и далее по цепочке до факта изготовления этой вакцины. Результат осведомлённости говорит сам за себя.
А много не менее серьёзных стран остановили вакцинацию ,причём
оригинальной астразенекой ,а с ковишилдом они и не связывались.
Сказал бы прямо: "Абсолютно безвредная, если нет - разрешаю меня линчевать".