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Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на вакцину AstraZeneca здійснюється інформаційна атака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Ми точно розуміємо, що Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія, багато серйозних країн світу, ніхто не зупинив вакцинацію вакциною AstraZeneca. Україна в тому числі. Кількість смертності в світі, яку пов'язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, доказів жодних немає і це ВООЗ офіційно говорить. В Україні є вакцина єдина поки що, яка доставлена ​​в Україну, - це вакцина CoviShield. Хочу підкреслити, сьогодні ми із 500 тис. вакцин, хочу зауважити за низького рівня довіри до вакцинації, вакцинували майже 90 тис. осіб", - зазначив Зеленський.

За словами президента, із 90 тис. осіб в Україні жодного летального випадку.

"Вважаю, що інформаційна атака на AstraZeneca або на CoviShield, я сам вакцинувався цією вакциною, нормально почуваюся, це серйозна дуже протидія інформаційна проти цієї вакцини. Я не знаю, ким ця "війна" розпочата, але на рівні України, поки що, підстав, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca я не бачу", - наголосив глава держави.

Також читайте: "Британський" штам COVID-19 поступово стає переважаючим у європейському регіоні, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23764) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+9
Ух, ты ******, главный специалист показался.
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18.03.2021 14:38
+4
Більше, він ондо 73% в очі насяв, а вони - Божа роса. Він як би захотів, того віруса поглядом знищив, ну або видосіком.
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18.03.2021 14:48
+3
авторитетное заявление
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18.03.2021 14:38
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Ух, ты ******, главный специалист показался.
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18.03.2021 14:38 Відповісти
та да...многостаночник
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18.03.2021 14:41 Відповісти
А казалось бы... Одноклеточное - а многостаночное.
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18.03.2021 15:27 Відповісти
авторитетное заявление
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18.03.2021 14:38 Відповісти
ясний перець, відкати вже поділено
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18.03.2021 14:39 Відповісти
ні, посони, раз Вован сказав, що не бачить, то біжу вже вакцінуватись!
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18.03.2021 14:40 Відповісти
Я,говорит,не вижу. Опытнейший вирусолог вещает.
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18.03.2021 14:41 Відповісти
ну так справки что там с наркотиками у него в крови ни кто не увидел по сей день !!!
Вот тебе и стадион ....
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18.03.2021 14:49 Відповісти
Так а хіба у нас ця вакцина? У нас її дешева індійська підробка ковішіт.
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18.03.2021 14:44 Відповісти
Хто це? Інфекцвоніст? Лікар? Біолог?
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18.03.2021 14:45 Відповісти
Більше, він ондо 73% в очі насяв, а вони - Божа роса. Він як би захотів, того віруса поглядом знищив, ну або видосіком.
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18.03.2021 14:48 Відповісти
В америке уже третий раз выдают компенсацию за то что сидят дома из за пандемии, матерям обиночкам по 5 000 дали ...
Велосипедик хотя бы на соль народу Украины выписал что бы не так пресно было с*сать от власти ...
Кличко вон третий раз на карантин загоняет и ему плевать как и чем я кормить свою семью буду эти 3 недели !!!!
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18.03.2021 14:46 Відповісти
Лучше , чем куртка для Степанова за 25 000 $
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26.03.2021 07:33 Відповісти
АстроЗенекой вакцинируеися вся Канада и довольна !

Если рАсия устроив этот срачь в мире для продвижения своего спутника размотала до всемирной истерики то это не значит что вакцина плохая и не работает .
Всегда есть 1% который не в нашу пользу а тут всего 2 случая на миллионы вакцинированных - БРЕД ни о чем ....
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18.03.2021 14:52 Відповісти
Канада вакцинируется астразенекой, но не ковишилдом. Причём тут Россия вообще? Пол Европы приостановили использование зенеки из-за случаев тромбоза со смертельными исходами. Выясняют, проводят расследования и мнение России по этому вопросу вообще никто не слушает, на первом месте для Европы безопасность их граждан, а не мнения там кого то. К слову сказать, население в канаде очень негативно относится к вакцинации зенекой.
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18.03.2021 15:05 Відповісти
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html#t1 The AstraZeneca COVID-19 vaccine was authorized for use in Canada on February 26, 2021. Health Canada authorized two manufacturers to produce this vaccine developed by AstraZeneca and Oxford University: AstraZeneca and Serum Institute of India (SII). NACI has not specifically reviewed evidence for the SII vaccine, but Health Canada has deemed SII and AstraZeneca vaccines to be comparable. Authorization of the SII COVID-19 vaccine (COVISHIELD) was based on its comparability to the AstraZeneca COVID-19 vaccine as determined by evaluation and direct comparison of manufacturing processes and controls and the quality characteristics of the two products. The results of this comparison by Health Canada determined that the two products were sufficiently similar and that the efficacy, immunogenicity and safety of COVISHIELD could be inferred from the non-clinical and clinical studies from the AstraZeneca COVID-19 vaccine.
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18.03.2021 15:24 Відповісти
Министерством здравоохранения Канады, определили, что эти два продукта достаточно похожи. Только вот они не используют ковишилд для вакцинации. И даже если бы использовали то это всего одна страна, а об отказе от астразенеки практически каждый день объявляют всё новые страны. Даже Швеция приастоновила использование, хотя это шведско-британская компания.
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18.03.2021 15:33 Відповісти
Ага, она их коллекционирует...
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/serum-institute-of-india-says-will-ship-astrazeneca-covid-19-vaccine-to-canada-in-less-than-a-month/80922261 Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau
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18.03.2021 16:06 Відповісти
И не об отказе заявляли от вакцині Астразенеки, а о приостановлении. И Австрия, Ю. Корея и Саудовская аравия уже заявили о возобновлении вакцинации вакциной Астразенеки.
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18.03.2021 16:13 Відповісти
Ну так в этом и отличие. При первых же рисках одни приостоновили для того что бы разобраться и восстановить когда убедятся в безопасности. Другие с голословными утверждениями продолжают колоть, наплевав на безопасность начеления.
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19.03.2021 09:19 Відповісти
Да потому что всегда надо думать головой. Если заявленная побочка встречается и без вакцинации, то приостанавливать вакцинацию должны тогда, когда частота заявленной опасной для здоровья побочки в когорте вакцинированных выше, чем в когорте невакцинированных. Кстати, почти все страны, что приостанавливали, уже возобновили. Ну, от срыва темпов вакцинации умрет на несколько сот людей в ЕС больше. Антиваксеры на такое традиционно ложат хрен.
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19.03.2021 10:27 Відповісти
Только вот решения должны принимать квалифицированные медики, а не политики. А для того что бы принять решения надо изучить ситуацию. На это надо время, потому и приостонавливают. Это сейчас, задним числом, мы знаем о возобновлении. На момент приастоновки никто не мог точно об этом знать. А сколько умрёт от того что по политическим мотивам отказались от некоторых вакцин?
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Отказались от Спутника не только по политическим мотивам. Россия использовала радиоактивные материалы для убийства на то время уже гражданина Великобритании Литвиненко. Россия использовала боевое ОВ для попытки убийства Скрипаля и убила при этом несколько граждан Великобритании. Так что моральных барьеров в применении ОМП у России нет. Я думаю, с точки зрения логики, неразумно было бы покупать или даже брать даром вакцину "Спутник-V". И других причин еще вагон и тележка.
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19.03.2021 11:43 Відповісти
Эта логика была бы понятной, если бы работала во всём. Почему вакцину для спасения жизней брать нельзя, а вот электричество можно? Если бы Украина полностью отказалась от сотрудничества мне было бы это понятно. А вот когда тут мы отказываемся, а вот тут мы торгуем ваши доводы звучат весьма неубедительно. По мне так куда логичнее трбу с газом перекрыть полностью, нежели отказываться от лекарства.
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19.03.2021 12:54 Відповісти
Как яды, радиацию или заразу можно передавать с электричеством?
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19.03.2021 13:00 Відповісти
Вы серьёзно думаете что Россия станет передавать вакцину с ядом? Ну допустим. А предложение выпускать вакцину на Украинских мощностях тоже с ядом связано. Вы не в состоянии проверить что и как изготавливается на ваших же предприятиях? ну и к слову сказать, радиацию можно передавать с топливом, которое вы у них покупаете. Я конечно не осведомлён, но думаю там есть не мало вариантов продукции которую вы покупаете и за которой никто не следит, в отличии от вакцины которую будут контролировать.
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19.03.2021 13:08 Відповісти
Когда Украину уговаривали отдать ядерное оружие нам говорили "Вы серьёзно думаете что Россия станет нападать на Украину и угрожать ее территориальной целостности?"
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19.03.2021 13:26 Відповісти
Ну там не так говорилось, там просто сказали что защитят Украину. Обманули...... это неоспоримый факт.
но вы как то обратили внимание только на первую мою строчку. Я так понимаю в остальном я прав?
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19.03.2021 13:34 Відповісти
Вы неправильно поняли. Просто у меня нет желания писать трехтомное сочинение в ответ на которткий пост. Я уже писал, что лично я против торговли с Россией.
ПС Давно Беларусь и Польша очищали свои заводы и трубопроводы от российской нефти с хлорорганическими загрязнителями?
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19.03.2021 14:15 Відповісти
Я не отслеживаю где что очищают. Просто в вопросе торговли двух стран я вижу лицемерие ... С обеих сторон. Все крутые и принципиальные, но если есть выгода то потихому можно забыть о своих принципах.
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19.03.2021 15:45 Відповісти
Это я чисто про логику. Лично я против торговли Украины с Россией. Но решаю это не я.
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19.03.2021 13:01 Відповісти
у Канады еще и нет возможности купить другую вакцину, ибо все вакцины расписаны как минимум до конца года.
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18.03.2021 15:15 Відповісти
Так Канада вакцинируется именно АстраЗеннекой, а нам завезли индийский АНАЛОГ этой вакцины, а не саму АстраЗенеку. И причем тут Канада, а тем более вакцина?
Живой пример - я работаю в больнице, у нас вчера проводили вакцинирование этим индийским счастьем. В больнице, а это большая клиническая больница, одна тысяча сотрудников. Вакцинироваться изъявили желание 80 человек.
У нас много врачей, владеющих английским, всё про этот аналог прочитали, начиная от того, откуда сырьё и далее по цепочке до факта изготовления этой вакцины. Результат осведомлённости говорит сам за себя.
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18.03.2021 18:18 Відповісти
На сайте мин.здравохранения в сводках за два дня в Киеве не вакцинировали ни одного человека - кто врет, ты или мин.здравохранения ?????
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18.03.2021 21:21 Відповісти
Может, Минздрав имеет в виду не медиков? У нас в больнице вчера проводили эту процедуру, вакцинировалось 80 сотрудников из тысячи работающих .Наверное, Минздрав не врёт, а как-то по своему считает.
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19.03.2021 00:12 Відповісти
у нас при зе как то все и каждый по своему считают а в прочем - КАКАЯ РАЗНИЦА !!!
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19.03.2021 00:15 Відповісти
" ...много серьёзных стран не остановили ..."
А много не менее серьёзных стран остановили вакцинацию ,причём
оригинальной астразенекой ,а с ковишилдом они и не связывались.
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18.03.2021 15:15 Відповісти
"Нет" или "не вижу"?
Сказал бы прямо: "Абсолютно безвредная, если нет - разрешаю меня линчевать".
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18.03.2021 15:37 Відповісти
https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/v-gruzii-medsestra-vpala-v-komu-posle-vakcinacii-astrazeneca-1513412.html У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca . У 27-річної медсестри в грузинському місті Ахалціхе проявилася побічна реакція після вакцинації від коронавірусу британо-оксфордським препаратом AstraZeneca. Про це https://rustavi2.ge/ka/news/193350 повідомляє видання "Руставі-2" . Вдень 18 березня медсестра публічно отримала вакцину від коронавірусу. Під час процедури вона дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, і закликала всіх проходити вакцинацію. Наразі медсестру доставили в реанімацію, її стан оцінюють як "важкий".
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18.03.2021 19:00 Відповісти
 
 