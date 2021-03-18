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Новини
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Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа

Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну заявив про тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичної інтеграції України, що підтверджено в підписаній з президентом України Володимиром Зеленським Спільній декларації про європейську перспективу України.

"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав він на пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Науседа підкреслив, що вітає просування України на шляху асоціації.

"Литва підтримувала і підтримає якомога більшу інтеграцію України в європейську енергетику в галузі прав і спільного ринку. Я сподіваюся, що ініціатива Східного партнерства стане гідним інструментом співпраці" - вказав він.

Також читайте: Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Литва (2392) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+12
Дякуємо пане Президент Науседа.
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18.03.2021 14:42
+7
Клоп мал , да вонюч 😅😀
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18.03.2021 14:53
+6
Боже, яке ж воно маленьке.
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18.03.2021 14:42
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Дякуємо пане Президент Науседа.
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18.03.2021 14:42 Відповісти
Боже, яке ж воно маленьке.
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18.03.2021 14:42 Відповісти
Клоп мал , да вонюч 😅😀
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18.03.2021 14:53 Відповісти
Велике спасибі литовцам і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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18.03.2021 17:20 Відповісти
це найменша з його вад
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18.03.2021 16:52 Відповісти
У Науседа рост 1,92, я думаю вы бы смотрелись на его фоне еще меньше
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18.03.2021 17:04 Відповісти
хай живе Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське!
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18.03.2021 14:44 Відповісти
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 2507
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18.03.2021 21:26 Відповісти
Наливайченко.

18 березня розпочинає свій візит в Україну президент Литви Ґітанас Наусєда.

А сьогодні, 17 березня, Україна в 2 рази (!) збільшила імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС, яка розцінюється Литвою як одна із ключових загроз національної безпеки.

Питання Білоруської АЕС ще на початку 2021 року викликало протиріччя у відносинах України з країнами Балтії, що ставить під загрозу партнерські стосунки наших країн.

4 березня президент Литви прямо назвав імпорт струму з Білоруської АЕС, я цитую, «неподобством». І його можна зрозуміти, адже саме завдяки діям України Білоруська АЕС - енергетичний проєкт Кремля - зараз має змогу працювати на повну потужність.
https://nalyvaichenko.org/import-strumu-z-biloruskoi-aes-ce-nepodobstvo/
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18.03.2021 14:49 Відповісти
Вас волнует подвывание Ахметовской шавки?
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18.03.2021 17:06 Відповісти
Хто із згаданих в тексті ахметівська шавка?
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18.03.2021 17:08 Відповісти
Так він же член "Батьківщини". Невже вони працюють на Ахметова?
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18.03.2021 17:18 Відповісти
Еще как, там еще Кучеренко пасется, каждый божий день показывают, Волынец, самый независимый профсоюзник (независимый от совести).
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18.03.2021 17:22 Відповісти
Ну вот даже здесь чистят про Ахметова.
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18.03.2021 17:30 Відповісти
Да нет, точно не из-за ахметова. Бывают недоразумения.
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18.03.2021 18:00 Відповісти
Что это за карапуз на фото? Ааааа. Это же величайший лидер современности
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18.03.2021 14:49 Відповісти
То якийсь шибздик із фільму ,, Скоти ", який грає роль преЗедента України !!
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18.03.2021 14:55 Відповісти
зеЛох мог бы путиноходы одолжить))))
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 1255
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18.03.2021 14:49 Відповісти
діди допомагалиЯ оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 8398
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18.03.2021 14:54 Відповісти
Какой же през у нас...не высокий,прям капец какой то(позорище
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18.03.2021 14:56 Відповісти
Дякуємо пане Президент Науседа!👋
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18.03.2021 15:03 Відповісти
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 6613
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18.03.2021 21:28 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗА ПОСТІЙНУ ДІЄВУ ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ !!!
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18.03.2021 16:12 Відповісти
 
 