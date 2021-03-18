Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну заявив про тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичної інтеграції України, що підтверджено в підписаній з президентом України Володимиром Зеленським Спільній декларації про європейську перспективу України.
"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав він на пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Науседа підкреслив, що вітає просування України на шляху асоціації.
"Литва підтримувала і підтримає якомога більшу інтеграцію України в європейську енергетику в галузі прав і спільного ринку. Я сподіваюся, що ініціатива Східного партнерства стане гідним інструментом співпраці" - вказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
18 березня розпочинає свій візит в Україну президент Литви Ґітанас Наусєда.
А сьогодні, 17 березня, Україна в 2 рази (!) збільшила імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС, яка розцінюється Литвою як одна із ключових загроз національної безпеки.
Питання Білоруської АЕС ще на початку 2021 року викликало протиріччя у відносинах України з країнами Балтії, що ставить під загрозу партнерські стосунки наших країн.
4 березня президент Литви прямо назвав імпорт струму з Білоруської АЕС, я цитую, «неподобством». І його можна зрозуміти, адже саме завдяки діям України Білоруська АЕС - енергетичний проєкт Кремля - зараз має змогу працювати на повну потужність.
https://nalyvaichenko.org/import-strumu-z-biloruskoi-aes-ce-nepodobstvo/