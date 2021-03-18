Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну заявив про тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичної інтеграції України, що підтверджено в підписаній з президентом України Володимиром Зеленським Спільній декларації про європейську перспективу України.

"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав він на пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Науседа підкреслив, що вітає просування України на шляху асоціації.

"Литва підтримувала і підтримає якомога більшу інтеграцію України в європейську енергетику в галузі прав і спільного ринку. Я сподіваюся, що ініціатива Східного партнерства стане гідним інструментом співпраці" - вказав він.

Також читайте: Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія