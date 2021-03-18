"Без Зелі жодне кадрове рішення не проходить по СБУ. Ваня вирішує тільки через Першого", - Лерос оприлюднив запис розмови Лазутіна - бізнес-партнера Зеленського і Баканова. ВIДЕО

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив записи розмов з давнім бізнес-партнером президента Володимира Зеленського і глави СБУ Івана Баканова Геннадієм Лазутіним.

Відповідний запис Лерос опублікував у своєму youtube-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Із записів стає зрозуміло, що Служба безпеки з приходом до керівництва команди Баканова перетворилася на прикриття для масштабних корупційних схем, які контролює особисто Зеленський. Геннадія Лазутіна в бізнес привів Олександр Бєляєв, який є чоловіком сестри дружини Івана Баканова. За словами Лазутіна, Бєляєв заводить у СБУ на посади потрібних людей, але рішення ухвалює особисто Зеленський.

"Є у мене партнер. Саша Бєляєв. Він уже СБУшників "забезпечив квитками" на ї...ти яку суму. Ваня вирішує тільки через Першого. Хто б тобі що ні п...в. Вирішує Перший і Серьога Шефір. А в мене з Серьогою б... замазана...", - каже Лазутін.

"Ти хочеш сказати, що Зеля, всі питання через нього? Що він ні з ким не радиться, сам увімкнув мізки і ухвалює?" - запитує його співрозмовник.

Може, він з кимось і радиться, я не знаю. Але без Зелі жодне кадрове рішення не проходить по Службі точно. Хто б тобі що не сказав - плюнь в ї...ло", - каже Лазутін.

Також дивіться: Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!". ВIДЕО

Гео Лерос нагадав, що Іван Баканов став головою СБУ, оскільки виріс в одному під'їзді із Зеленським. "Ходив з ним в одну школу, а потім разом у Криворізький економічний інститут, де Баканов отримав спеціальність ревізор. Так він став схемником, кишенею і ревізором справ Зеленського. Але тепер уявіть, у якому масштабі", - говорить викривач.

"Дружина Баканова Оксана Лазаренко протягла чоловіка сестри криворіжця Олександра Бєляєва, який затягнув у бізнес нашого героя Лазутіна. Ці коміки з "95 кварталу" легко і невимушено з першого дня почали зловживати владою. Як приклад Баканов виділив тепер уже своєму раднику Бєляєву державну охорону. Його внесли в так званий стоп-список до реєстрів. Це своєрідна індульгенція і недоторканність. Коли всі, хто цікавитиметься Бєляєвим, підпадатимуть під спеціальний моніторинг СБУ", - пояснює Лерос.