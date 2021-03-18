"Без Зелі жодне кадрове рішення не проходить по СБУ. Ваня вирішує тільки через Першого", - Лерос оприлюднив запис розмови Лазутіна - бізнес-партнера Зеленського і Баканова. ВIДЕО
Народний депутат Гео Лерос оприлюднив записи розмов з давнім бізнес-партнером президента Володимира Зеленського і глави СБУ Івана Баканова Геннадієм Лазутіним.
Відповідний запис Лерос опублікував у своєму youtube-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Із записів стає зрозуміло, що Служба безпеки з приходом до керівництва команди Баканова перетворилася на прикриття для масштабних корупційних схем, які контролює особисто Зеленський. Геннадія Лазутіна в бізнес привів Олександр Бєляєв, який є чоловіком сестри дружини Івана Баканова. За словами Лазутіна, Бєляєв заводить у СБУ на посади потрібних людей, але рішення ухвалює особисто Зеленський.
"Є у мене партнер. Саша Бєляєв. Він уже СБУшників "забезпечив квитками" на ї...ти яку суму. Ваня вирішує тільки через Першого. Хто б тобі що ні п...в. Вирішує Перший і Серьога Шефір. А в мене з Серьогою б... замазана...", - каже Лазутін.
"Ти хочеш сказати, що Зеля, всі питання через нього? Що він ні з ким не радиться, сам увімкнув мізки і ухвалює?" - запитує його співрозмовник.
Може, він з кимось і радиться, я не знаю. Але без Зелі жодне кадрове рішення не проходить по Службі точно. Хто б тобі що не сказав - плюнь в ї...ло", - каже Лазутін.
Гео Лерос нагадав, що Іван Баканов став головою СБУ, оскільки виріс в одному під'їзді із Зеленським. "Ходив з ним в одну школу, а потім разом у Криворізький економічний інститут, де Баканов отримав спеціальність ревізор. Так він став схемником, кишенею і ревізором справ Зеленського. Але тепер уявіть, у якому масштабі", - говорить викривач.
"Дружина Баканова Оксана Лазаренко протягла чоловіка сестри криворіжця Олександра Бєляєва, який затягнув у бізнес нашого героя Лазутіна. Ці коміки з "95 кварталу" легко і невимушено з першого дня почали зловживати владою. Як приклад Баканов виділив тепер уже своєму раднику Бєляєву державну охорону. Його внесли в так званий стоп-список до реєстрів. Це своєрідна індульгенція і недоторканність. Коли всі, хто цікавитиметься Бєляєвим, підпадатимуть під спеціальний моніторинг СБУ", - пояснює Лерос.
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За його словами, корупційними схемами в СБУ займається начальник Внутрішньої Безпеки СБУ Андрій Наумов, що робить усю брудну роботу.
Зеленський зловживає владою зараз і був причетний до корупційних схем у минулому - про це свідчить конвертація, якою для нього займався Лазутін.
Зеленський призначив Баканова на СБУ, де той через своїх людей зловживає владою наживаючи капітал.
Зеленський та його оточення вживав кокаїн, тож в 2019 році вперше президентом України було обрано наркомана.
Не можна не погодитися з висновком Гео Лероса - як ми поборемо корупцію, якщо сам Зеленський її очолює?
Партнер Зеленського підтвердив, що той сидить на кокаїні. А хтось колись сумнівався?
Гео Лерос злив в мережу одкровення бізнес-партнера Зеленського. На приховану камеру вдалось записати купу секретів про Президента та його оточення.
Що тут ще цікавого крім кокаїну?
Друг дитинства Зелі, нинішній голова СБУ Баканов робив схеми для відмивання грошей Кварталу ще у часи роботи на Інтері.
Всі корупційні схеми та призначення проходять безпосередньо через кабінет Зеленського на Банковій.
Зеленський ближче до Путіна, ніж ви думаєте.
Не пожалкуйте 10 хвилин - тут багато цікавого!
Шутка : "в следситвии главное не выйти на себя" в Украине перестает быть шуткой....
Зе с командой в полном недоумении - россияне и украинцы один нарит - но почему-то все что у вовочки №1 спокойно проходи, и годами работает, у вовочки №2 не получается, не работает, ломается.....
Фільм Героса - це відповідь на питання Зеленського: «Хто я?». Пояснення де ми і чому. Вони - цинічні, тупі тварюки, обдовбані наркомани, провінційні бандити, рагулі з індустріальних нетрів Кривого Рогу. Ми обрали безпринципних вилупків, які в стані наркотичної ейфорії розказують лохам про світле майбутнє, переорінтувавши економіку країни на імпорт кокаїну. І державні підприємства збиткові саме тому, що фінансово забезпечують «богемну еліту» наркотиками і корабельними соснами, машинами, квартирами, курортами та алінами. Без табу.
Євросоюз підтримує рішення Вашингтона в запровадженні санкцій щодо наближеного до Володомира Зеленського олігарха Ігоря Коломойського.
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1628224550702560 Pavlo Nuss : ..ЄС серйозно сигналізує не так підсанкційному олігархові, як самому Зеленському, який зміг прийти до влади завдяки ресурсам Коломойського.
Роль Коломойського у системі «Зе влади» - ключова. Слідів не бракує.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47996354 5,5 млрд дол з Приватбанку - вкрадені і виведені з країни.
https://prm.ua/dbr-ne-vidreahuvalo-na-vyvedennia-z-pryvatbanku-ponad-40-milyoniv-dolariv-na-rakhunky-kvartalu-95-ar-iev/ З них 41 мільйон доларів щонайменше пішло на офшорні рахунки 95 кварталу і частина особисто Зеленському.
Недарма Коломойський https://ua-news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-pro-peremogu-zelenskogo-ya-kayfuyu публічно хвалився своїм внеском у перемогу Зеленського.
"Баба Йуля любіт тебя, бубочка"