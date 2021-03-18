"Північний потік-2" - це пастка не лише для України, але й для країн Європи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" пасткою для країн Європи. Він подякував Литві за протидію реалізації цього проєкту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою.
"Ми не оминули тему енергетики. Цінуємо, що Литва всіма можливими інструментами протидіє реалізації "Північного потоку-2", який є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".
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"Північний потік-2" - це газопровід із двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.
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Вот она в чем многоходовачка , мальчик видно на велике на работу когда ездил то ему голову надуло !!!
А отказ от российского электричества тоже заставит СП-2 достоить? А может строительство СП-2 тормозит покупка российской солярки? Конечно у вас трубопровод государственный, только цена на газ как у частного собственника с премиями в миллионами долларов. И конечно же я ватник, раз указал на это.