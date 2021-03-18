Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "перекриє кисень" всім людям, які руйнують незалежність країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході пресконференції за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
"Що стосується ситуації на Донбасі, провокації з боку окупантів збільшилися", - підкреслив президент.
У той же час, за словами Зеленського, всередині України йде дуже потужна інформаційна війна.
"Усередині країни ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями. Тому ви і бачите сьогодні дії, які спрямовані проти таких людей, у яких крім паспорта України, більше нічого українського немає. Це моя стратегія і я її доведу до кінця", - підкреслив глава держави, коментуючи введені раніше санкції проти телеканалів Тараса Козака і персонально Віктора Медведчука.
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Вислюк разошелся чтобы Вагнергейт замылить.
Є й інший варіант. Зробити посаду президента чимось декоративним. Ну, щоб пофоткатися з різними міжнародними делегаціями, часом поговорити ні про що на камери і т. ін. Натомість, "серйозну частину" повноважень президента розподілити між прем'єром і парламентом.
При такому розкладі можна без усякого страху залишити Бубочку на другий термін. Особливої шкоди від нього вже не буде, а коли якусь дурницю й ляпне з телевізора, тільки посміємось.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5430713333635585?__cft__[0]=AZWu2H5vRVkiB1Au-18Uvt92iViuD-8gsAqwu86Jq6IhkScLK-QZAGcb_HASrpSfODkizWbFrW22RqyGyNKZYkrfhs28-rCqpylbO-uOsLJBKnMbPWz1UZkRLUc3vNqvN_Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
В политсовет Слуг народа избран Вадим Слюсарев - получивший звание генерала при Януковиче, хозяин границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей, который летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украине и землей на погранпереходе Гоптовка
"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - написано на главной странице сайта партии Слуга народа: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsluga-narodu.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR37gFXmayjSSM4ZD66vVORH0A-161xFXyU6PLZArftvV3feT8PxPmg80EU&h=AT35AFtVkSAk2PSHz7s5nq2uBDj5ZnPoJ_Z-UNn9EvD7mB0DC12ODyeiyR5pUP-BAvCe18Pt2p0AVOxCyKuUQtbynBpyPN-UuisKbPU1Edz3ue2T5Ix9qc6xBob757YscQmL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://sluga-narodu.com/
Но при этом 13 марта на съезде избрали новых руководителей в новый политсовет партии: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3207620-do-politradi-partii-sluga-narodu-vvijsli-patero-ministriv.html%3Ffbclid%3DIwAR3Ek_hekEoSvUZI87Xnxm866kGxRqt-utAvK9FPh-KkHPMbHFcmFcDEg8E&h=AT0cg69oDXo95UP0D5hfotVRbR_-l-UjN-23************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://www.ukrinform.ua/.../3207620-do-politradi-partii... Так давайте посмотрим каким же задачам отвечает "новое лицо", избранное в политсовет Слуг народа от Харькова.
Вадим Слюсарев - кадровый пограничник, звание генерал-майор получил в 2011-м году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Длительное время в руководстве Слуг народа делали вид, что его не знают, и отбивались от вопросов журналистов. Ведь Слюсарев ну никак не похож на "новое лицо" - он, по мнению ряда источников, похож на богатого отставного чиновника-контрабандиста, который явно небесплатно добыл себе влияние в партии власти. И при этом его бывший подчиненный и партнер Павел Сушко возглавил по протекции Харьковскую областную организацию Слуг народа. Слюсарев также добыл должность прокурора Харьковской области для своего партнера Александра Фильчакова, который ранее был прокурором того самого Дергачевского района, в котором находится погранпереход "Гоптовка", которым руководил Слюсарев будучи пограничником. Именно Фильчаков причастен к закрытию уголовного дела по приватизации земли на пограничном переходе "Гоптовка" компанией "Фронтера", совладельцем которой является Слюсарев. Погранслужба, кстати, до сих пор платит генералу Слюсареву - ведь вместо того, чтобы построить общежитие для личного состава Гоптовки, в то время, когда Слюсарев там руководил, он приватизировал часть земли погранперехода и построил там частную гостиницу, которую сейчас его фирма сдает в аренду... Госпогранслужбе. Слюсарев также назначил главой Сумской облгосаминистрации Хому, также имеет большое влияние в прокуратуре Сумской области. То есть на границе двух приграничных с РФ областей Слюсарев имеет большой вес. Ценный кадр для борьбы с коррупцией в Слуге народа, о котором не раз говорили журналисты: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fschemes%2F30093380.html%3Ffbclid%3DIwAR1zY4nuU9P-CdLTJJjCldATQR7ZxNKD7-QySP2NlGzl_z1B-7g11XafXS0&h=AT1aconv6MBVbyYS57BW85Ze3OSOnX0iI9uJHJrC7K86-MER-C0ekNq5M3-iXk9Kul0Oajmoks43D4u0oaK5vivJltgPFo4EaZk8e5OKScBrvH2vOr0eu8gAEM9iZXFSEH-Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
Но теперь он все уголовные дела позакрывал, и Слуги его стесняться перестали, а сразу избрали в политсовет. Тоже стал новым лицом!
Слуги народа дали Слюсареву еще больше влияния, чем у него было до 2014-го. Может, это такое партийное задание - глубоко внедриться в коррупционные круги контрабандистов, чиновников, Слуг народа, и потом всех сдать оптом?
И вот тут интересно, на кого же работает Слюсарев? В войне этот генерал никакого участия не принимал, потому что у него вдруг нашлось много дел... в России!
Да, в российских базах данных обнаруживается наличие у семьи члена политсовета Слуги народа Слюсарева бизнес в оккупированном Крыму.
Его родители-пенсионеры, Алексей Игоревич 1949 года рождения и Татьяна Дмитриевна 1952 года рождения владеют недвижимостью в Алуште по адресу улица Набережная, 24 и Набережная, 24Г. По этим адресам числятся гостиницы "Ива Мария" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivamaria.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR15DAMWihnUvR6P9h9YE2FCaVful4A78AzOEiLYY_3UAc1-7njDQQTNl6A&h=AT2GQkjjktddAoRl3xJIMUv0ZZ4a_aNG9MqcebbHAHYYmXJmxMGu4Pe-hgJnxntheOPKdY9IlVnHoS9bq8cDENFGxqLlhfQlufRgT8PJ_8_6901rRBRUMyJRz179Yx4GMbUv&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://ivamaria.com/ и "Резиденция Совиньон" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsko-alushta.ru%2Findex-2.html%3Ffbclid%3DIwAR1S1DrohzuNBqtdkduo-mslz5VpI84VCHCDi_1kTRXsd1zdbIh4ObS9tIs&h=AT020miBlAtVcW7hwizZyZxDla6Sy6Gp7Nb1Hd5n1V1yoLJh5o-lVnhHf3OthVifmYmPd1ywOFD4hLfQG4fR0vc8JQh3MU_VMRkicn_gzpIxSWoduJ8PgFGnXXBTsKhOeVDy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://sko-alushta.ru/index-2.html . Всего по данному адресу три объекта общей площадью 1970 кв. метров.
Родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых - еще 28 марта 2014-го года.
Слюсарев еще в 2014-м отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки. Интересно, что там с помощью этих документов оформляют? На работу брали или на службу?
Слюсарева можно найти в российской базе данных "Мигрант" - системе учета иностранных граждан, которая зафиксировала въезд в РФ. Согласно базе, Слюсарев зарегистрирован официально российскими властями в городе Севастополь, улица Павла Дыбенко, 24, квартира 14. В другой базе данных - полеты в Крым. Например, 11-го июля 2015-го зафиксирован вылет Вадима Слюсарева рейсом 610-YC из российского Белгорода в Симферополь, и обратный рейс 20 июля 609-YC обратно. Видимо, отдых. Летал через Белгород - то есть выезжал в РФ на машине и оттуда самолет. Ну а что - там ведь все свои, летать удобней. Также отметка о въезде в РФ поставлена в 2020-м году. Война-войной, а высокопоставленный Слуга народа с Россией-матушкой обрывать связи не собирается, это пусть кто-то другой бизнес в РФ закрывает, а гостиницы в Крыму должны работать!
Возможно, новоизбранный член политсовета Слюсарев прекратит прятаться от избирателей и от СМИ, и пояснит чем владеет он сам и его семья в Крыму, и на каких условиях он сохраняет возможность посещать Крым, вести хозяйственную деятельность. Кто дает ему гарантии безопасности?
Но прежде всего это вопрос сейчас к руководству Слуги народа - неужели они не знают кто такой Слюсарев? Неужели непонятно, что это риск для репутации и вас за это будут бить в СМИ?
Вы назначаете одиозного человека ради чего? Потрудитесь объяснить, какая у него программа, почему он не делает вообще никаких публичных заявлений, будучи молчаливым серым кардиналом? Как он и его семья так здорово разбогатели после долгих лет на государственной службе? Напишите о Слюсареве под вот этим объявлением на стартовой странице партийного сайта.
Уявили?
Та то вам наснилось
Але тільки уявіть - що буде з Бубастісом коли Байден приїде до Києва
И сколько сам Зеленский сможет прожить без кислорода ? Суицидник, что ли ?
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.