Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "перекриє кисень" всім людям, які руйнують незалежність країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході пресконференції за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

"Що стосується ситуації на Донбасі, провокації з боку окупантів збільшилися", - підкреслив президент.

У той же час, за словами Зеленського, всередині України йде дуже потужна інформаційна війна.

"Усередині країни ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями. Тому ви і бачите сьогодні дії, які спрямовані проти таких людей, у яких крім паспорта України, більше нічого українського немає. Це моя стратегія і я її доведу до кінця", - підкреслив глава держави, коментуючи введені раніше санкції проти телеканалів Тараса Козака і персонально Віктора Медведчука.

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