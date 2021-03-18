Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело

У Верховній Раді зрушили переговори президентської партії із фракціями ОПЗЖ і "Батьківщина" щодо затягування розгляду поправок до законопроєкту № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Про це розповіло джерело Цензор.НЕТ в аграрному комітеті ВР.

За даними джерела, "Слуга народу" проводила переговори із ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб ті припинили наполягати на поправках до законопроєкту. Розгляд цих поправок може заблокувати роботу парламенту до травня.

"Начебто є прогрес… Задовольнилися маленьким питанням на Кабміні", - розповіло джерело.

За його даними, монобільшість не пішла на умови двох опозиційних фракцій, однак "налякала" їх звільненням одного із державних підприємств.

"Сьогодні на Кабміні з’явився проєкт рішення про звільнення керівника одного з дружніх їм ДП", - пояснило джерело.

Тому розгляд "земельних" поправок, за даними джерела, може завершитися навіть сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позачергові засідання у другу зміну": в "Слузі народу" назвали можливий вихід із затягнутого розгляду "земельних" поправок

Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.