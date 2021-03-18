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Новини Земельна реформа
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Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело

Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори

У Верховній Раді зрушили переговори президентської партії із фракціями ОПЗЖ і "Батьківщина" щодо затягування розгляду поправок до законопроєкту № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Про це розповіло джерело Цензор.НЕТ в аграрному комітеті ВР.

За даними джерела, "Слуга народу" проводила переговори із ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб ті припинили наполягати на поправках до законопроєкту. Розгляд цих поправок може заблокувати роботу парламенту до травня.

"Начебто є прогрес… Задовольнилися маленьким питанням на Кабміні", - розповіло джерело.

За його даними, монобільшість не пішла на умови двох опозиційних фракцій, однак "налякала" їх звільненням одного із державних підприємств.

"Сьогодні на Кабміні з’явився проєкт рішення про звільнення керівника одного з дружніх їм ДП", - пояснило джерело.

Тому розгляд "земельних" поправок, за даними джерела, може завершитися навіть сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позачергові засідання у другу зміну": в "Слузі народу" назвали можливий вихід із затягнутого розгляду "земельних" поправок

Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.

Автор: 

Кабмін (14081) перемовини (2865) Батьківщина (586) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+13
От коли читаю про таку мерзоту від зелених чомусь пригадується полум`яна промова Зеленського на стадіоні про країну його мрій. О то вона і є, чи ще ні?
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18.03.2021 15:05
+10
БГГГГ тупа брехня, налякати Тимошенко навіть у Януковича не вийшло,та й взагалі досі нікому не вдавалось. А тут якесь нікчемне звільнення когось там "дружнього". Це брехня для зовсім вже ідіотів, не здатних мислити не те що логічно, а навіть просто раціонально
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18.03.2021 15:27
+8
Как началась суета с землёй Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Позже Коломойский решил отнять у украинцев землю с помощью своего президента и своей ВР.
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18.03.2021 15:08
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где там вчерашние заюльки которые стонали как вона за землю борется украинскую и не дает вывозить метровый шар арабам мерзким? где вы попрятались? чо теперь скажите?
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18.03.2021 15:05 Відповісти
я так понимаю что после импичмента Порошеко Юлька так "порвалась вся в клочья" что сейчас сидит и заживает вся !
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18.03.2021 15:12 Відповісти
Вот вам соплю на уши повесили. Завтра же даже не вспомните о своем заявлении. Конкретики ноль, но яркие оргастические ощущения вызваны у многих....
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18.03.2021 15:42 Відповісти
Стара ботоксна хвойда, коли вона вже піде на пенсію, або сдохне?
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18.03.2021 15:53 Відповісти
договорняки на марше
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18.03.2021 15:05 Відповісти
От коли читаю про таку мерзоту від зелених чомусь пригадується полум`яна промова Зеленського на стадіоні про країну його мрій. О то вона і є, чи ще ні?
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18.03.2021 15:05 Відповісти
73% ......
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18.03.2021 15:13 Відповісти
То есть жулье заставили принять более-мненее нормальный закон про землю.
А теперь срочно 3000 поправок? Типа разведем как котят?
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18.03.2021 15:05 Відповісти
ни кто ни кого не заставлял ...
помнишь 73% сами за это проголосовали а их предупреждали !!!
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18.03.2021 15:09 Відповісти
Напомните а на прошлый карантин тоже страну закрывали когда вопросы с землей решались в раде или я ошибаюсь ?
Если ошибаюсь то извините, все как то странно принимается в раде последнее время !!!
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18.03.2021 15:08 Відповісти
Прошлый карантин с изоляцией Киева зебильными оккупантами был введен исключительно ради дерибана ЗЕМЛИ, и народ это схавал (рейтинги после совершения этого преступления особо не упали ни у банды зельцмана, ни у банды вальцмана, хотя судя по опросам 70-75% против дерибана земли), а потом когда олигархи и иностранцы окончательно скупят нашу землю, и вследствие монополизации рынка продовольствия цены у нас станут самыми высокими в Европе (как это случилось с электроэнергией), народ начнет чесать репу и скулить что их опять поимели, и "реформа" опять оказалась ничем иным как грабежом Украины украинцев.
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18.03.2021 16:12 Відповісти
Как началась суета с землёй Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Позже Коломойский решил отнять у украинцев землю с помощью своего президента и своей ВР.
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18.03.2021 15:08 Відповісти
"По его данным, "монобольшинство" не пошло на условия двух оппозиционных фракций, однако "напугало" их увольнением руководителя одного из государственных предприятий."

Источник: https://censor.net/ru/n3254160

Слуги пригрозили уволить тимошенковского Андрея Власенко с должности главы https://elevatorist.com/kompanii/1-gpzku «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ?
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18.03.2021 15:14 Відповісти
корупційна діяльність вищих посадових осіб держави.
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18.03.2021 15:34 Відповісти
На другому кінці корупційно ланцюга хто, чи не керівництво партії Батьківщина?
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18.03.2021 15:41 Відповісти
Розмова про те що, там все пов'язано, кожен має свої потоки. І Батьківщина, і ЄС, і СН, і навіть ОПЗЖ отримують шматок свого пирога, з якого доять державу.
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18.03.2021 15:49 Відповісти
В даному випадку обговорюється конкретний договорняк між конкретними політсилами.
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18.03.2021 15:53 Відповісти
Чтобы не выглядеть голословным, на каких потоках сидит ЕС? Или абы что зеленым языком ляпнуть?
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18.03.2021 20:30 Відповісти
А призначили Власенка на хлібне місце наприкінці 2020 в обмін за голосування Батьківщини за ганебний бюджет.
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18.03.2021 15:17 Відповісти
То взгалом інший Власенко , акий Андрій !
В Україні Власенків може трохи меньше ніж Шевченків .
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18.03.2021 15:48 Відповісти
Звичайний Андрій. Чи ви думаєте, що в Україні один Власенко, Сергій?

«Кандидат в ГПЗКУ тогда от «Батькивщины» был Власенко Андрей (бывший депутат от БЮТ в Николаевском облсовете). К тому времени он был советником главы https://elevatorist.com/kompanii/403-minekonomiki Минэкономики https://elevatorist.com/dosye/milovanov-timofey-sergeevich Тимофея Милованова по компании ГПЗКУ.
Из-за выхода скандала в публичную плоскость его так и не назначили на должность. Но ровно через год, после развала единства «Слуги народа» в парламенте, возникла необходимость «сбора голосов» в канун голосования за бюджет.
Здесь Тимошенко снова включилась в торг и потребовала ГПЗКУ и еще 2 министерства: экологии и агро. Зато пообещала 19 голосов. Пока договорились только по ГПЗКУ. В результате Власенко был быстро назначен и.о. заместителя председателя правления ГПЗКУ».
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18.03.2021 15:51 Відповісти
Схаменіться.
Нинішня влада призначила керувати ДЕРЖАВНОЮ продовольчо-зерновою компанією не Турчинова, а людину Тимошенко.
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18.03.2021 16:31 Відповісти
Ось я й кажу , що Турчинова називали "людиною Тимошенко" на протязі 25 років , а цього хлопця з Миколаїва тільки якись там лівий депутат з електорального пігмею - партії "Голос" ...

Ось я Вас особисто назову , тіткою Порошенко - це Вас зробить тіткою ?!

Ось "Голос" взяти -- вони типа "борьці з олігархатом" , але чомусь жодне політичне шоу на каналах Пінчука без людей з "Голосу" не відбувається . "Голос" набрав на місцевих виборах рівно в 12 раз меньше мандатів . По усіх опитуваннях він пролітає на усіх майбутніх виборах , але вони всюди , на всіх олігархічних каналах . Особливо на плюсах . Але чомусь кажуть , що Юля з Бєнєю ... тільки чомусь з середини жовтня жодного разу жодного депутата з "Батьківщини" ті плюси не замовили . Але жодного ефіру без "Голосу" й "ЕС" .
Усі канали в Україні збиткові й єдина причина , що олігархи їх отрумують то , що канали допомагають бізнесам олігархату заробляти гроші й ставити свої людей на посади .
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18.03.2021 17:22 Відповісти
І майже на всіх канал олігархів, в тому числі і медведчука, повно Тимошенко.
Олігархи дають їй зелене світло на свої канали тому, що вона найбільша борчиня з ними?
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18.03.2021 20:03 Відповісти
Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело - Цензор.НЕТ 7905
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18.03.2021 19:57 Відповісти
"Батьківщина" дала голоси за бюджет в обмін на призначення "своєї" людини в держпідприємство - нардеп.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667177/
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18.03.2021 15:52 Відповісти
Ой-ой! Тьотко Новосадихо, а це що таке? І тут "юлькавароффка" ваших барижників з пістолетом до їхніх скронь примусила голосувати разом з ЗЕлупінцями?
Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело - Цензор.НЕТ 9778
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18.03.2021 20:01 Відповісти
Дядя, ви старші за мене, тому шукайте ваших тьоть в іншому місці.
Одна тьотя, Юля, проситься в кааліцію саме до того, хто вирішив продавати землю і не знижує тарифи, про які тьотя Юля тільки і кричить роками із зомбоящика.
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18.03.2021 20:07 Відповісти
Підстаркуватий зомбак не здатен полемізувати.
Все, на що він здатен, це засмічувати форум своїми дебільними картинками.
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Он юлькин бот, с ним спорить бесполезно---проплатной!
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18.03.2021 20:34 Відповісти
Схоже, що не платний, а просто ..., як би це висловитись делікатніше, ... ДУЖЕ своєрідний.
Таких поміж прихильників ЮВТ немало.
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18.03.2021 20:40 Відповісти
У вас галюни, дядя.
Я не писала ні про які лабутени.
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18.03.2021 20:37 Відповісти
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18.03.2021 20:41 Відповісти
Отож ...
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18.03.2021 20:43 Відповісти
Я так понял ( "Вроде есть прогресс ... удовлетворились маленьким вопросом на Кабмине" ) - с суммой в конвертах,кому ми сколько занести вроди определились !
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18.03.2021 15:20 Відповісти
БГГГГ тупа брехня, налякати Тимошенко навіть у Януковича не вийшло,та й взагалі досі нікому не вдавалось. А тут якесь нікчемне звільнення когось там "дружнього". Це брехня для зовсім вже ідіотів, не здатних мислити не те що логічно, а навіть просто раціонально
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18.03.2021 15:27 Відповісти
цікаве рішення питань та розподіл посад. І це подають, як велике досягнення? Насправді це, ніщо інше ніж корупційна діяльність.
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18.03.2021 15:31 Відповісти
ЗІ: корупційна діяльність вищих посадових осіб.
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18.03.2021 15:33 Відповісти
Конкретики ноль, но яркие оргастические ощущения вызваны у многих.... Дебилы,бл...
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18.03.2021 15:43 Відповісти
"Богоизбранные" иуды из бынд зельцмана-вальцмана спешат раздерибанить остатки государственной земли передав ее местным мародерам, которые продадут ее за копейки олигархам и иностранцам, а тут еще и двойное гражданство протянут, тогда и маскироваться не нужно будет вообще.
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18.03.2021 16:04 Відповісти
Якийсь А.Власенко колись був дрібним функціонером БЮТ в Миколаївській обл. ще до 2010 року (навіть не в ВО"Батьківщина") і по цій причині пропагандонські йолопи і йолопиці смердючо-соєвої секти барижників вирішили, що приклеїти цього Андрушу до ЮВТ буде гарним маневром От що написав про таких "логіку" призвіздеканих пропагандонів Вячеслав Івченко:

В.Ільченко: "Дуже красиво виходить: вступив колись в БЮТ, або в партію "Батьківщина", потім прокрався і тебе років 10 назад вигнали з партії - але ти не зупиняєшся, крадеш, вбиваєш, їбеш гусей і кіз - але відповідальність не несеш ні ти, ні інші партії, які тебе підібрали на смітнику, членом яких , а то і лідером, ти є на сьогодні.. Несе "Батьківщина", з якої тебе давно вигнали."
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18.03.2021 20:19 Відповісти
Как получилось, что во втором туре оказались Зельцман и Вальцман, фракции обоих проголосовали за АФЕРУ тысячелетия - дерибан украинской земли. В главном нет между ними разницы.
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18.03.2021 22:25 Відповісти
А кто это говорил два года назад, что договорняков не будет?
И что мы видим в итоге? Тупой договорняк зельцмана, капительман и мертвечука ( кстати, очень органичное объединение)))

Какая неожиданность!
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18.03.2021 22:35 Відповісти
Фракции Вальцмани и Вакарчука молчат. Ясно, что они поручили защищать "их позицию" Зельцманам, с которыми они вместе проголосовали за Аферу тысячелетия - дерибан Украинской земли.
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18.03.2021 22:49 Відповісти
 
 