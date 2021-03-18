Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело
У Верховній Раді зрушили переговори президентської партії із фракціями ОПЗЖ і "Батьківщина" щодо затягування розгляду поправок до законопроєкту № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".
Про це розповіло джерело Цензор.НЕТ в аграрному комітеті ВР.
За даними джерела, "Слуга народу" проводила переговори із ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб ті припинили наполягати на поправках до законопроєкту. Розгляд цих поправок може заблокувати роботу парламенту до травня.
"Начебто є прогрес… Задовольнилися маленьким питанням на Кабміні", - розповіло джерело.
За його даними, монобільшість не пішла на умови двох опозиційних фракцій, однак "налякала" їх звільненням одного із державних підприємств.
"Сьогодні на Кабміні з’явився проєкт рішення про звільнення керівника одного з дружніх їм ДП", - пояснило джерело.
Тому розгляд "земельних" поправок, за даними джерела, може завершитися навіть сьогодні.
Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.
Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.
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А теперь срочно 3000 поправок? Типа разведем как котят?
помнишь 73% сами за это проголосовали а их предупреждали !!!
Если ошибаюсь то извините, все как то странно принимается в раде последнее время !!!
Источник: https://censor.net/ru/n3254160
Слуги пригрозили уволить тимошенковского Андрея Власенко с должности главы https://elevatorist.com/kompanii/1-gpzku «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ?
В Україні Власенків може трохи меньше ніж Шевченків .
«Кандидат в ГПЗКУ тогда от «Батькивщины» был Власенко Андрей (бывший депутат от БЮТ в Николаевском облсовете). К тому времени он был советником главы https://elevatorist.com/kompanii/403-minekonomiki Минэкономики https://elevatorist.com/dosye/milovanov-timofey-sergeevich Тимофея Милованова по компании ГПЗКУ.
Из-за выхода скандала в публичную плоскость его так и не назначили на должность. Но ровно через год, после развала единства «Слуги народа» в парламенте, возникла необходимость «сбора голосов» в канун голосования за бюджет.
Здесь Тимошенко снова включилась в торг и потребовала ГПЗКУ и еще 2 министерства: экологии и агро. Зато пообещала 19 голосов. Пока договорились только по ГПЗКУ. В результате Власенко был быстро назначен и.о. заместителя председателя правления ГПЗКУ».
Нинішня влада призначила керувати ДЕРЖАВНОЮ продовольчо-зерновою компанією не Турчинова, а людину Тимошенко.
Ось я Вас особисто назову , тіткою Порошенко - це Вас зробить тіткою ?!
Ось "Голос" взяти -- вони типа "борьці з олігархатом" , але чомусь жодне політичне шоу на каналах Пінчука без людей з "Голосу" не відбувається . "Голос" набрав на місцевих виборах рівно в 12 раз меньше мандатів . По усіх опитуваннях він пролітає на усіх майбутніх виборах , але вони всюди , на всіх олігархічних каналах . Особливо на плюсах . Але чомусь кажуть , що Юля з Бєнєю ... тільки чомусь з середини жовтня жодного разу жодного депутата з "Батьківщини" ті плюси не замовили . Але жодного ефіру без "Голосу" й "ЕС" .
Усі канали в Україні збиткові й єдина причина , що олігархи їх отрумують то , що канали допомагають бізнесам олігархату заробляти гроші й ставити свої людей на посади .
Олігархи дають їй зелене світло на свої канали тому, що вона найбільша борчиня з ними?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667177/
Одна тьотя, Юля, проситься в кааліцію саме до того, хто вирішив продавати землю і не знижує тарифи, про які тьотя Юля тільки і кричить роками із зомбоящика.
Все, на що він здатен, це засмічувати форум своїми дебільними картинками.
Таких поміж прихильників ЮВТ немало.
Я не писала ні про які лабутени.
В.Ільченко: "Дуже красиво виходить: вступив колись в БЮТ, або в партію "Батьківщина", потім прокрався і тебе років 10 назад вигнали з партії - але ти не зупиняєшся, крадеш, вбиваєш, їбеш гусей і кіз - але відповідальність не несеш ні ти, ні інші партії, які тебе підібрали на смітнику, членом яких , а то і лідером, ти є на сьогодні.. Несе "Батьківщина", з якої тебе давно вигнали."
И что мы видим в итоге? Тупой договорняк зельцмана, капительман и мертвечука ( кстати, очень органичное объединение)))
Какая неожиданность!