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Новини
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Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників аграрної сировини, хоча ця галузь і без підтримки почувається дуже добре,- Гетманцев

Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників аграрної сировини, хоча ця галузь і без підтримки почувається дуже добре,- Гетманцев

Світові ціни на сільськогосподарську сировину зростають і будуть зростати, тож вона дуже добре себе почуває. А Україна має підтримувати переробну, а не сировинну галузь, тому що вона дає додану вартість та робочі місця.

Натомість нардепи проголосували закон про зниження ПДВ до 14% для виробників сировини, що заподіє шкоду бюджету.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, це лобістське рішення, за яке проголосували всупереч критиці, заподіє шкоду бюджету, а також вдарить по переробній промисловості, розвиток якої має насамперед стимулювати українська влада.

"Фактично податкове навантаження у ці 6% переноситься з сільськогосподарського товаровиробника на переробку. А ми переробку повинні підтримувати. Переробка створює робочі місця, створює додану вартість. Це те, що треба розвивати. А не сировинну галузь", - переконаний Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), був прийнятий наприкінці минулого року. Тоді ж багато ЗМІ писали про те, що закон був пролобійований в Раді "аграрною групою" - міжфракційним об’єднанням "Довіра", які орієнтуються на співвласника агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

В свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що це зниження ПДВ дасть Веревському можливість отримати додатково 8 мільярдів гривень.

А голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що зниження ПДВ лише для аграріїв, які постачають сировину, не призведе до зменшення цін на продукти харчування для населення, як це задекларовано у законі. Адже для того, щоб реальна ціна продуктів знизилася, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.

Автор: 

ПДВ (623) Гетманцев Данило (875)


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Ты лучше расскажи куда деньги с конверта за єто голоосование потратил.
Возмущается оно теперь, чмо зеленое...
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18.03.2021 15:15 Відповісти
уроди . . .хто заплатив - тому і менше НДС.
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18.03.2021 15:19 Відповісти
Осталось цену поднять для внутреннего рынка.
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18.03.2021 15:28 Відповісти
Так це зниження НДС винне в рості цін на продукти
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18.03.2021 15:39 Відповісти
До стада зеленых баранов понемногу дошло,что снижение нелепого налога НДС - это поддержка бизнеса,так отмените его всем и полностью,дожили, уже в Польше продукты дешевле,чем у нас,пророссийского агента гетьмановича пора гнать на ростов.
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Вообще-то все идет по плану - уничтожение любой переработки и промышленности и превращение Украины в отсталую агросырьевую колонию. И этот закон это один из элементов стратегии пархатых оккупантов по уничтожению Украины и украинцев.
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18.03.2021 16:18 Відповісти
Ціни на продукти в нас набагато вищі ніж в Західній Європі!З якого кляпа пільги сільгоспвиробникам? А працівники працюють за копійки!
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18.03.2021 16:56 Відповісти
 
 