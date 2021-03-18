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Новини
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У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко

У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко

Ремонт доріг місцевого призначення буде пріоритетом для влади в 2021 році.

Про це заступник голови Офісу Президента України, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив на форумі "Управління місцевими дорогами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінеті Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дороги", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП також зазначив, що 2020 рік став проривним для дорожньої галузі.

"Як в минулому, так і цього року через коронавірус люди не зможуть багато подорожувати за кордон, оскільки багато країн будуть закриті, тому доведеться подорожувати по Україні, а значить дороги повинні бути якісними", - додав Тимошенко.

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Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше заявив, що в планах "Великиого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: 

дороги (3059) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+3
Сиысл понятен. Велике крадивництво закончилось, началось мелкое шахрайство . С каких это пор РЕМОНТОМ дорог местного значения занимается президент и его офис. Ваше дело оборона страны и международные отношения. Но просто денег хочется
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18.03.2021 15:23
+3
В нете уже достаточно фото положенного осенью асфальта который сошел с дорог с весенней оттепелью ...
Ну наверно таки пользы бы было больше от этих денег если бы на них купили вакцины от короновируса а не похоронили тех кто эти деньги в асфалт закатывал ....
***
Где видосики про широкие скоростные автострады в Украине ?????????????
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18.03.2021 15:24
+2
Это тема не президента, а Кабмина и министреств. Просто воровать удобно
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18.03.2021 15:25
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год- это оч. долго. через пол годика разсыпаются.
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18.03.2021 15:22 Відповісти
той фокус звучить не однозначно..
місцеві дороги обіцяли на баланс місцевим громадам?..
чи знову передумали і "сильна рука" не підіймається туди адресувати кошти
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18.03.2021 15:56 Відповісти
та ми вже бачили ваші фокуси!
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18.03.2021 15:22 Відповісти
Это тема не президента, а Кабмина и министреств. Просто воровать удобно
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18.03.2021 15:25 Відповісти
точно! эти фокусы на пожизненное тянут
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Сиысл понятен. Велике крадивництво закончилось, началось мелкое шахрайство . С каких это пор РЕМОНТОМ дорог местного значения занимается президент и его офис. Ваше дело оборона страны и международные отношения. Но просто денег хочется
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18.03.2021 15:23 Відповісти
Опять в который раз повторюсь:
- они не виноваты, этого хотело 73% проголосовав за них .
Всех предупреждали что закончится именно та , но в переди еще 3 года !!!
Мужаемся и готовимся к следующим выборам , страшно даже представить кого выберут ......
коммунист был, уголовник был, клоун есть, даже придумать не могу кого выберем
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18.03.2021 15:30 Відповісти
нету у них времени.....в этом году все закончится!
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18.03.2021 15:37 Відповісти
В нете уже достаточно фото положенного осенью асфальта который сошел с дорог с весенней оттепелью ...
Ну наверно таки пользы бы было больше от этих денег если бы на них купили вакцины от короновируса а не похоронили тех кто эти деньги в асфалт закатывал ....
***
Где видосики про широкие скоростные автострады в Украине ?????????????
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18.03.2021 15:24 Відповісти
Почему-то никто не вспоминает, что все благодаря Дорожному Фонду, который был принят в 2016году, заработал в 2018 году на 50%, а в 2020 на 100%.
Но Зе-шобла себе в заслуги записывает
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18.03.2021 15:27 Відповісти
Это же барыга и вор Порошенко !!! У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 169
У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2581
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18.03.2021 15:33 Відповісти
Продавец билетов Квартал 95 Тимошонка уже домик прикупил в Конча Заспе, теперь вот колядует на хатынку на Лазурном берегу....а так "зеленский же не замечен в коррупции".
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Продавец билетов Квартал 95 это же не кум, сват или армейский друг - ему можно !
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18.03.2021 15:35 Відповісти
Зеленое стадо вошло во вкус...большой распил теперь распространится и на дороги местного значения...и сельские...и даже грунтовые....
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18.03.2021 15:36 Відповісти
Еще и придумали пилить бабло на исторических памятниках. Там крысить можно процентов 70...И не проверишь.
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18.03.2021 15:39 Відповісти
это зеленое координаторное существо о чем говорит? в прошлом году сделали дорогу на горишние плавни ( полт обл), весной вся в дырках!!! так они не латали, а полностью ложили новый асфальт!!!
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18.03.2021 15:52 Відповісти
Тырить бюджетные бабки теперь называется ремонт дорог...
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Це так завжди називалось.
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18.03.2021 16:32 Відповісти
один *******, другие - коппердоры , мля. и не хватает на вас кленов кудрявых и резных.
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18.03.2021 16:49 Відповісти
вы ещё скажите так "мы применяем энергосберегающие технологии, чтобы люди меньше платили за газ и электричество"
пчелы против меда
а менты против штрафов
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18.03.2021 17:43 Відповісти
 
 