У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко

Ремонт доріг місцевого призначення буде пріоритетом для влади в 2021 році.

Про це заступник голови Офісу Президента України, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив на форумі "Управління місцевими дорогами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінеті Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дороги", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП також зазначив, що 2020 рік став проривним для дорожньої галузі.

"Як в минулому, так і цього року через коронавірус люди не зможуть багато подорожувати за кордон, оскільки багато країн будуть закриті, тому доведеться подорожувати по Україні, а значить дороги повинні бути якісними", - додав Тимошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 приймальних відділень у лікарнях Вінницької області відремонтують. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше заявив, що в планах "Великиого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.