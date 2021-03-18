У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко
Ремонт доріг місцевого призначення буде пріоритетом для влади в 2021 році.
Про це заступник голови Офісу Президента України, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив на форумі "Управління місцевими дорогами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінеті Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дороги", - сказав Тимошенко.
Заступник голови ОП також зазначив, що 2020 рік став проривним для дорожньої галузі.
"Як в минулому, так і цього року через коронавірус люди не зможуть багато подорожувати за кордон, оскільки багато країн будуть закриті, тому доведеться подорожувати по Україні, а значить дороги повинні бути якісними", - додав Тимошенко.
Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше заявив, що в планах "Великиого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
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місцеві дороги обіцяли на баланс місцевим громадам?..
чи знову передумали і "сильна рука" не підіймається туди адресувати кошти
- они не виноваты, этого хотело 73% проголосовав за них .
Всех предупреждали что закончится именно та , но в переди еще 3 года !!!
Мужаемся и готовимся к следующим выборам , страшно даже представить кого выберут ......
коммунист был, уголовник был, клоун есть, даже придумать не могу кого выберем
Ну наверно таки пользы бы было больше от этих денег если бы на них купили вакцины от короновируса а не похоронили тех кто эти деньги в асфалт закатывал ....
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Где видосики про широкие скоростные автострады в Украине ?????????????
Но Зе-шобла себе в заслуги записывает
пчелы против меда
а менты против штрафов