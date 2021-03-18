InformNapalm просить ГУР Міноборони у разі використання їхніх матеріалів посилатися на них: "Це не слабкість, а навпаки - приклад прозорості і чесності з суспільством"
У березні 2021 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm відзначає 7 років свого існування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише журналіст, засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко.
"Побачив, що у новинах українських ЗМІ за вчора та сьогодні ретранслюють як сенсацію доповідь Головне управління розвідки Міністерства оборони України , що вони "ідентифікували російських військових злочинців": Віддаю належне, що рука доповідача не піднялася зовсім не згадати InformNapalm і наприкінці цієї доповіді є скромна ремарка: "Інформацію про військових злочинців ТАКОЖ підтверджено волонтерським співтовариством "InformNapalm". Шкода, тільки не дали посилання, ну щоб читач сам міг бачити як саме "ТАКОЖ". Бо у нас все ж таки більше доказів у статті, а не просто уривки тексту. Ну у мене око на різні фото з російськими військовими вже пристріляне, тому я вже добре впізнаю з якої саме публікації InformNapalm була ця інформація, навіть пам'ятаю, що це OSINT-розслідування у 2017 році робив Іраклі Комахідзе і ми його тоді переклали та транслювали 7 мовами світу. Можна тільки порадіти, що професійні українські розвідники не оминули увагою нашу відкриту базу даних російської агресії: І тепер можуть хоч кожного дня видавати "сенсаційні викриття" та звіти, радуючи власне командування та ЗМІ своєю неймовірно ударною активністю... (по клавішах CTRL+C, CTRL+V)", - розповів Бурко.
"Звісно, ми не проти, щоб зібрані нами дані офіційно підтверджували та актуалізували розвідники та створювали нові інфоприводи, що випалюють агресора. Але ж давайте працювати відповідально. Дати читачам посилання на додаткові докази з сайту InformNapalm - це не слабкість, а навпаки - приклад прозорості та чесності з суспільством, і приклад професійного визнання якості нашої роботи. Ну і треба вже вивчити за 7 років нашу офіційну назву: Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm (пишеться разом). Панове офіцери ГУР, не треба боятися давати посилання, ніхто ж не забирає ваш хліб, InformNapalm абсолютно незалежна спільнота, інформаційні ресурси якої фінансуються виключно власними коштами волонтерів і читачів та не мають жодної фінансової підтримки від уряду будь-якої країни (Україна в тому числі) або донорів. Ніхто не збирається з'їсти ваші бюджетні кошти. Ми навпаки, дуже раді, що можемо звільнити трохи часу для справжніх розвідників, щоб вони могли відпочити і набратися сил для боротьби з російською агресією, в цьому і полягає наше волонтерство та служіння справедливості та допомога Україні. В березні 2021 міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm відзначає 7 років свого існування. І ми дякуємо усім, хто підтримує діяльність нашого ресурсу своєю працею та своїми мікровнесками. А від офіцерів ГУР ми не чекаємо жодної фінансової допомоги, не дай Боже брати гроші в неньки України, бо вони потрібні нашим воїнам. Можете підтримати нас хіба що інформаційно - посиланнями на публікації, актуалізацією наших баз даних і добрим словом. А якщо у вас буде власна інформація яку ми зможемо перевірити і доповнити (бо ми любимо пруфи і чіткі докази), то можете ділитись власними напрацюваннями, ми залюбки прозоро та чесно про це напишемо з посиланням на ГУР", - резюмував Бурко.
Будь ласка, зачекайте...
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Перетворилися на істот "плагіатор сорм'язливий".
InformNapalm повинен судитися за порушення авторських прав. Хоча, ця стаття репутаційно значно гірша для ГУР, ніж навіть ПРОГРАНИЙ судовий процес.
Деграданти.