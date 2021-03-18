УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 802 18

Україні необхідно оновити протокол лікування COVID-19: клінічна картина захворювання змінилася, - РНБО

Україні необхідно оновити протокол лікування COVID-19: клінічна картина захворювання змінилася, - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони виступили за внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби в Україні. Зокрема, в частині проведення антикоагулянтної терапії.

Про це заявили під час наради з актуальних питань надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

"У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівщина підсилює карантинні обмеження, - рішення облкомісії ТЕБ та НС

Заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов заявив, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. У раді підготують пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2279) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Временный (!) госпиталь в Польше (Гданьск). Зарплата врачей от 140 тыс грн (в переводе), медсестер от 78-82 тыс грн.
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 4951
показати весь коментар
18.03.2021 15:43
+2
ЗЕбанда хоче запровадити статтю чи закон про (УВАГА) - зняття відповідальності після ковідного щеплення !!! Тобто, якщо людина після вакцинації помре, то нікому нічого за це не буде ! ... ЗЕбанда знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу ! (с)
показати весь коментар
18.03.2021 15:43
+2
Український внесок в світову медичну науку (дві сьогоднішній новини): "В Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом". "У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19, зокрема із негативного на позитивний".
показати весь коментар
18.03.2021 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Временный (!) госпиталь в Польше (Гданьск). Зарплата врачей от 140 тыс грн (в переводе), медсестер от 78-82 тыс грн.
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 4951
показати весь коментар
18.03.2021 15:43 Відповісти
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 5920
показати весь коментар
18.03.2021 15:43 Відповісти
К каждой койке подведены средства мониторинга состояния больного, кислород, места подключения приборов для физиотерапии. Подскажите, где в Украине есть что-то подобное (и есть ли вообще).
показати весь коментар
18.03.2021 15:45 Відповісти
В Україні влада лише "койко-мєста" рахує. Поставили розкладушку - плюс одне "койко-мєсто".
показати весь коментар
18.03.2021 16:06 Відповісти
ліжка в коридорах - це не є досягненнями в Україні. Навіть навпаки
показати весь коментар
18.03.2021 16:53 Відповісти
ЗЕбанда хоче запровадити статтю чи закон про (УВАГА) - зняття відповідальності після ковідного щеплення !!! Тобто, якщо людина після вакцинації помре, то нікому нічого за це не буде ! ... ЗЕбанда знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу ! (с)
показати весь коментар
18.03.2021 15:43 Відповісти
Український внесок в світову медичну науку (дві сьогоднішній новини): "В Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом". "У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19, зокрема із негативного на позитивний".
показати весь коментар
18.03.2021 15:48 Відповісти
я все чекав коли кількість "перехворілих" в країні на ковід перетне кількість населення )))
Але все почалося значно раніше - тепер пішли випадки "повторного" зараження, яке є "повторним" тільки тому, що в перший раз лікарі малювали липові ковідні діагнози заради доплат собі до з/п
показати весь коментар
18.03.2021 16:57 Відповісти
Рагулям для заработка за бугром нужны справки, покупают.
показати весь коментар
18.03.2021 17:37 Відповісти
А в обновленном протоколе лечения от COVID-19 не будет разьяснений как провести вакцинацию 42 миллионов Украинцев 500 дозами вакцины AstraZeneca для 250 тысяч человек ????
показати весь коментар
18.03.2021 15:50 Відповісти
А нахрена тоді МОЗ та інші медичні структури держави, якщо протоколом лікування має займатись РНБО. Ще такого у світі не чув!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.03.2021 15:51 Відповісти
Медицина один із сервісів безпеки.
СНБО - консультативний орган президента з питань безпеки.
показати весь коментар
18.03.2021 16:15 Відповісти
Много дебатов о вакцинации ,а о повышении эффективности лечения практически
никакой информации.
Наконец -то решили сравнить отечественные протоколы лечения с мировыми аналогами.
показати весь коментар
18.03.2021 15:54 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020 2020 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине было сообщено о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 , выявленном в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черновицкой области ...

***
Кто помнит сколько стоила медецинская маска в март - апрель ????
показати весь коментар
18.03.2021 16:01 Відповісти
Мне запомнились ценники в Эпицентре - около 950 грн за 50 масок. Правда, Гереги сами покупали маски, как говорят документы с таможни, почти по этой же цене. Правда и в том, что фактическая наценка оставалась в офшорах Герег, а реальная закупочная цена масок в Китае была в пределах нескольких центов. Такие вот они, наши "патриоты". И - никаких расследований, никаких разоблачений. Все - по понятиям и "законам" людей, потерявших всякий стыд и совесть.
показати весь коментар
18.03.2021 16:13 Відповісти
10грн маска это 30 центов. Сейчас их продают по 4грн.
показати весь коментар
18.03.2021 17:41 Відповісти
до цього шухера маска коштувала 2 грн
показати весь коментар
18.03.2021 16:59 Відповісти
Протоколи лікування старі, а штам вже обновився на британський.
показати весь коментар
18.03.2021 17:46 Відповісти
 
 