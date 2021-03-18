Україні необхідно оновити протокол лікування COVID-19: клінічна картина захворювання змінилася, - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони виступили за внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби в Україні. Зокрема, в частині проведення антикоагулянтної терапії.

Про це заявили під час наради з актуальних питань надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

"У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії", - йдеться у повідомленні.

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Заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов заявив, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. У раді підготують пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.