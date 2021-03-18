Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія
Глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія стверджує, що звинувачення з боку виключеного з партії нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність Офісу Президента до витоку розмови Порошенка і Байдена є всього лише міфом.
Про це Арахамія заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.
"Дубінський поводиться як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, копирсається в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі.
Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами".
Що стосується плівок Деркача - краще ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше це домисли "мамкиних розслідувачів".
Як повідомлялося, сьогодні Дубінський заявив про те, що ОП вимагав від нього участі в створенні ТСК щодо "плівок Деркача".
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и тут американские спецслужбы сообщают что ОП(Г) вовки шмаркли причастен к распространению "пленок"
А зараз вигрібають те саме від своїх. Бумеранг - він такий!
Дурачок малахольный, ты УЖЕ в списке=))))
даже как бы не хуже-любого из 73%
Смотреть всем: без смсок и регистрации. Раскатывает булочку в мокрый блин
Выходит, правы были люди, намекая на нездоровые привычки наркошмаркли )))
Позафракційний народний депутат Гео Лерос оприлюднив чергове відео - на цей раз буцімто розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним
Під час розмови йдеться про участь чинного гаранта у корупційних схемах.
Давній бізнес-партнер президента Лазутін розповідає, буцімто друг дитинства Зеленського, а нині голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов відповідав за корупційні схеми з відмивання грошей, в яких брав участь і нинішній гарант зі своїми тодішніми колегами з "Кварталу".
У відео згадують, зокрема, гумориста Олександра Пікалова.
Лазутін розповідає також, як Зеленський використав свої зв'язки задля порятунку Баканова від тюрми.
За його словами, у 2011 році глава СБУ разом із партнерами незаконно заволоділи державними гідроелектростанціями. Проти Баканова та його так званих партнерів відкрили кримінальне провадження. Однак Зеленський звернувся до тодішнього власника телеканалу "Інтер" Валерія Хорошковського, який на той час ще й очолював СБУ. Хорошковський віддячив Зеленському за роки роботи на своєму каналі та "зам'яв" кримінальну справу Баканова.
Також Лазутін зазначив, нібито Баканов був справжнім професіоналом, який вміло планував та організовував "схематози" відмивання грошей для Хорошковського і його телеканалу.
"Ваня (Баканов, - ред.) робить їм схематоз. Хорошковський "валить гроші" по безналу… Кешем не дає. Ваня робить їм послуги. Туди-сюди. Ми - на Донецьк… а донецькі пацани, вони ж конкретні… В пакетах привозять. Привезли 500 тисяч доларів у пакетах… Привожу до Сані (Бєляєва, - ред.), сидять Вова (Зеленський, - ред.), Серьога Шефір…" - пригадав Лазутін.
Тоді, на думку Лазутіна, Зеленський та Шефір вперше побачили такі великі гроші.
Крім того, партнер Зеленського розповів про неабияку обізнаність президента та його найближчих соратників у наркотичних речовинах.
"Зараз вони вже розбирають по запаху не тільки купюри. Ще по запаху розбирають це… Колумбійський чи коста-риканський (кокаїн, - ред.)", - розповів Лазутін.
https://www.depo.ua/ukr/politics/leros-pidslukhav-rozmovu-biznes-partnera-zelenskogo-y-golovi-sbu-pro-uchast-u-koruptsiynikh-skhemakh-202103181298025
https://m.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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Зєлю геть. Дострокові.
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Давайте,топите друг друга.
Але цікавіше спостерігати як "новиє ліца" української політики виявилися зовсім не новими по своїй суті, а просто заміною старих морд з кпу симонєніна, соцпартії мороза, народної партії литвина, ригів на більш молоді морди слуг олігархів.А ті зашквари від них, які ми спостерігаємо останні два роки визивають огиду і бажання боротися, щоб все це більше не повторилось.
Так от, бувша наречена назвала бувшого жениха "хлопчиком на побігеньках"
Норм. Продовжуйте далі
Разумков оголосив про створення міжфракційного об"єднання об'єднання "Дубина - слуга українського народу".