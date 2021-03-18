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Новини
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Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія стверджує, що звинувачення з боку виключеного з партії нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність Офісу Президента до витоку розмови Порошенка і Байдена є всього лише міфом.

Про це Арахамія заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

"Дубінський поводиться як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, копирсається в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі.

Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами".

Читайте: "ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський. ВIДЕО

Що стосується плівок Деркача - краще ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше це домисли "мамкиних розслідувачів".

Як повідомлялося, сьогодні Дубінський заявив про те, що ОП вимагав від нього участі в створенні ТСК щодо "плівок Деркача".

Автор: 

Деркач Андрій (151) Арахамія Давид (1103) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+16
Та да! А Агрохімія - то зразок чесності і толерантності! 😁
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18.03.2021 15:52
+13
Дубинский ведет себя как брошенная невеста./Тут началася катавасия такая , Передралася вся компания блатная.Там били девочек Марусю, Розу, Раю.И бил их лично Вася Шмаровоз.
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18.03.2021 15:48
+12
Погнали меряться. кто из них чья невеста..
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18.03.2021 15:48
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Погнали меряться. кто из них чья невеста..
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18.03.2021 15:48 Відповісти
что дубинский, что арахамия, что его зебилы - идентичность полная: лохи
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18.03.2021 16:28 Відповісти
"Что касается "пленок Деркача" - лучше чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы "мамкиных расследователей", - добавил он.

и тут американские спецслужбы сообщают что ОП(Г) вовки шмаркли причастен к распространению "пленок"
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18.03.2021 16:30 Відповісти
арахамия - это венерическое заболевание, которое Моника получил от дубинского.
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18.03.2021 16:56 Відповісти
та вроде ж это обоссанная крыса, не?
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18.03.2021 17:42 Відповісти
А дупінский зачепив цю венеру на Еріці?.І після цього Моніка вбив Еріку.Пазл склався - ви знайшли відсутній ланцюжок.Це така моя версія.
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18.03.2021 18:32 Відповісти
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18.03.2021 18:34 Відповісти
Дубинский ведет себя как брошенная невеста./Тут началася катавасия такая , Передралася вся компания блатная.Там били девочек Марусю, Розу, Раю.И бил их лично Вася Шмаровоз.
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18.03.2021 15:48 Відповісти
😂👏👏👏
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Он ведет как шалава, получившая в тупой, собачий рот...
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18.03.2021 15:48 Відповісти
Та да! А Агрохімія - то зразок чесності і толерантності! 😁
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18.03.2021 15:52 Відповісти
тяжелая судьба собачьего рта. надеюсь, и арахамию ждет нечто подобное
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18.03.2021 15:49 Відповісти
Нормально все,хламидия...зато теперь дубине все верят,не смотря на его собачий рот-хай зароет вас ,упырей по полной перед Байденом.Кстати,следующие санкции кажется твои)
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18.03.2021 15:49 Відповісти
Цензор, будь ласка, звільніть ваших читачів від цих маланських «тьорок»-обридло і нудит.
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Да ну? А как же срач и выбросы желчи диванных воинов? Единственный выход - переход на другой ресурс, если тут не нравится.
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18.03.2021 16:10 Відповісти
Ежик в тумане, на месте Тупого собачьего рта может оказаться любой из вас. Так что советую не выпендриваться, ни Арахамии, ни Арестовичу, ни другим "небожителям".
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Ежик чи ні, але хтось його й цілує. Не треба так з ним. Щодо "тяжких життєвих обставин" і депресії, то ще не все втрачено. Він може й охоронником влаштуватися у супермаркет і не пропаде.
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18.03.2021 17:25 Відповісти
Хіба що опудалом на городі
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18.03.2021 17:33 Відповісти
Арахамия прав конечно.
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Да да! То - еталон політика. Правда, невдалий. 😊 Схоже на те, що ці Мальдіви, з яких Агрохімія щойно повернувся, для нього були останні! 😊
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18.03.2021 15:54 Відповісти
Да ладна! Алєг Пєтровітч не дискримінує дупи для лизання-лиш би владні.
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18.03.2021 15:59 Відповісти
Брошенные невесты точно копошатся в нижнем белье???
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18.03.2021 16:16 Відповісти
Ара, а ты себя ведешь как кто???
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18.03.2021 15:51 Відповісти
как соснюк
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18.03.2021 19:38 Відповісти
От якби витурили араХамію,то він би поводився аналогічно.
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18.03.2021 15:52 Відповісти
Йой! А як ці ж зєлєбобіки репетували про висловлювання "всякіх ексов" з числа "папєрєднікафф"! Мовляв,відірвали від корита, "а де ж ти було, коли саме було у владі?"...
А зараз вигрібають те саме від своїх. Бумеранг - він такий!
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18.03.2021 15:52 Відповісти
Увлекательная тема.
Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6507 Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1769
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18.03.2021 15:53 Відповісти
лемур Арахмундия...прикольно...А что изменилось в жизни для Дубинского?
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18.03.2021 15:53 Відповісти
Посмотри как ты себя поведешь, когда вашей СН кранты будут. Продажная натура уже всем известна
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18.03.2021 15:56 Відповісти
Тут вопрос больше к "жениху". Ведь он знал что невестка гулящая, блудливая и лживая. Или жениху так сильно было охота жениться?
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18.03.2021 15:59 Відповісти
Арахамия невеста которую взяли?
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18.03.2021 16:00 Відповісти
Ара хам ия , тебе бы успеть добежать до границы.
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18.03.2021 16:02 Відповісти
В самый раз на родину - в цветущую асетию
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Дава, скоро ты тоже хлебнешь этих жизненых обстоятельств=)

Дурачок малахольный, ты УЖЕ в списке=))))
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18.03.2021 16:03 Відповісти
інфузорія проблеяла, не я і хата не моя
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18.03.2021 16:05 Відповісти
это стандартное поведение любого слуги .ведь они искусственно отбирались ,по мелочности характера.
даже как бы не хуже-любого из 73%
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18.03.2021 16:06 Відповісти
Его аналохи в рашкостане также сейчас хйло вылизывают
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18.03.2021 16:30 Відповісти
Фігасє Хамія застібнув! Самі під Байдена рили з Зєлєю, а Дубу підставили під санкції! Вас, Хамія, треба з усією зеленою шоблою по різних камерах і допитувати по всіх ваших зашкварах з російськими підставами по 111-й. І Дубу теж.
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18.03.2021 16:07 Відповісти
Был когда то ********..а сейчас есть Арахуй
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18.03.2021 16:08 Відповісти
Прикольные шариковы в команде Зе .
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18.03.2021 16:08 Відповісти
Арахамия потролил опущенного передаста дубинеску знатно... и даже маму вспомнил... мама больше не будет давать сыночку тормозков в раду, чтоб не заплевывал пол ее тошнотными "шедеврами"....
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18.03.2021 16:10 Відповісти
Ничего такого: они на ходу пытаются отмежеваться от собственного факапа и отбелиться в глазах деда Байдена. Но тот, черт побери, оказался проницательными и злопамятным ))
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Які ви примітивні організми в цій гризні. Так самостійно зганьбитись треба ще вміти. Продовжуйте.
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Мамамія зашевелився, відчув приближення звіздіца. Він думав, що вони якісь особливі і схопили когось за бороду. Ні, пацанва, чи правильно зелена босота, потрібно було не робити злочинів, бо все тайне завжди стане явним. Якщо знає двоє, то взнає і свиня. Це про вас.
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18.03.2021 16:23 Відповісти
паника и разброд в шапито - когда шпрехшталмейстер проворовался, а главный клоун запил (ну или не запил)))...
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18.03.2021 16:24 Відповісти
У Лероса на этот счёт как раз появилась новая инфа )
Смотреть всем: без смсок и регистрации. Раскатывает булочку в мокрый блин
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18.03.2021 16:29 Відповісти
да сожрите уже друг друга!!!11
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Щас еще и Лерос бензинчику плеснёт в этот плеснявый костёр своим свеженьким видео )))
Выходит, правы были люди, намекая на нездоровые привычки наркошмаркли )))
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18.03.2021 16:27 Відповісти
Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2360
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Давай насыпь ему на член перца. Злее будет. Следим за собачьими боями и жрем попкорн.
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18.03.2021 16:31 Відповісти
Лерос "підслухав" розмову бізнес-партнера Зеленського й голови СБУ про участь у корупційних схемах
Позафракційний народний депутат Гео Лерос оприлюднив чергове відео - на цей раз буцімто розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним

Під час розмови йдеться про участь чинного гаранта у корупційних схемах.

Давній бізнес-партнер президента Лазутін розповідає, буцімто друг дитинства Зеленського, а нині голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов відповідав за корупційні схеми з відмивання грошей, в яких брав участь і нинішній гарант зі своїми тодішніми колегами з "Кварталу".

У відео згадують, зокрема, гумориста Олександра Пікалова.

Лазутін розповідає також, як Зеленський використав свої зв'язки задля порятунку Баканова від тюрми.

За його словами, у 2011 році глава СБУ разом із партнерами незаконно заволоділи державними гідроелектростанціями. Проти Баканова та його так званих партнерів відкрили кримінальне провадження. Однак Зеленський звернувся до тодішнього власника телеканалу "Інтер" Валерія Хорошковського, який на той час ще й очолював СБУ. Хорошковський віддячив Зеленському за роки роботи на своєму каналі та "зам'яв" кримінальну справу Баканова.

Також Лазутін зазначив, нібито Баканов був справжнім професіоналом, який вміло планував та організовував "схематози" відмивання грошей для Хорошковського і його телеканалу.

"Ваня (Баканов, - ред.) робить їм схематоз. Хорошковський "валить гроші" по безналу… Кешем не дає. Ваня робить їм послуги. Туди-сюди. Ми - на Донецьк… а донецькі пацани, вони ж конкретні… В пакетах привозять. Привезли 500 тисяч доларів у пакетах… Привожу до Сані (Бєляєва, - ред.), сидять Вова (Зеленський, - ред.), Серьога Шефір…" - пригадав Лазутін.

Тоді, на думку Лазутіна, Зеленський та Шефір вперше побачили такі великі гроші.

Крім того, партнер Зеленського розповів про неабияку обізнаність президента та його найближчих соратників у наркотичних речовинах.

"Зараз вони вже розбирають по запаху не тільки купюри. Ще по запаху розбирають це… Колумбійський чи коста-риканський (кокаїн, - ред.)", - розповів Лазутін.

https://www.depo.ua/ukr/politics/leros-pidslukhav-rozmovu-biznes-partnera-zelenskogo-y-golovi-sbu-pro-uchast-u-koruptsiynikh-skhemakh-202103181298025

https://m.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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18.03.2021 16:32 Відповісти
Запаздывает цензор... запаздывает )))
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Там на Зєлє ще залишилось, де штемпєль поставити? Здається вже повний комплект зашкварів. Такого крєндєля навіть мафія до себе не взяла б.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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18.03.2021 17:45 Відповісти
Еще раз готов за него проголосовать? А если мамашавана скажет?
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18.03.2021 20:34 Відповісти
Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8709

...
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Базар-вокзал- ПРивоз -понос (и словесный и натуральный)
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18.03.2021 16:39 Відповісти
не верю дубине! отогнали от корьіта вот и визжит. он за бабки кого хочешь покроет матом и обвинит. у зе нет командьі одни проходимцьі. да и сам зе не политик и не економист. шут и команда такая же.. зделали из государства концертньій зал.
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18.03.2021 16:45 Відповісти
Цікаво, де такого єтнічного українця відкопали?
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18.03.2021 16:47 Відповісти
Дубинскому одному сидеть в ж... не интересно. Каломойша намекает зеленым что сядут вместе
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18.03.2021 16:52 Відповісти
Яке їхало, таке здибало. Одна гидка зелена мерзота...
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18.03.2021 16:53 Відповісти
Около 70% парламентариев-это потомки шариковых.ленин оказался отчасти прав.Таким государством сможет управлять кухарка.Но он слегка ошибся.У власти потомиственные золотари.во главе с президентом.
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18.03.2021 17:01 Відповісти
Как этот срач греет душу )).
Давайте,топите друг друга.
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18.03.2021 17:23 Відповісти
Ну, кому и Арахамия невеста...
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18.03.2021 17:52 Відповісти
Дубинский ведет себя, как брошенная невеста, копошится в нижнем белье. Это весенняя депрессия из-за тяжелых жизненных обстоятельств, хотя на его месте должен был быть я - Арахамия
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18.03.2021 18:05 Відповісти
Ой, а шо такеоє? Хламідія злякалась? Може ТСК, з залученням американських слідчих? Так можна?
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18.03.2021 18:20 Відповісти
хлопці, це початок вашого кінця. Ви цього ще не зрозуміли.
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18.03.2021 18:31 Відповісти
Повторю свій пост зі сторінки де дупінський обізвав арахамію щурем:
Але цікавіше спостерігати як "новиє ліца" української політики виявилися зовсім не новими по своїй суті, а просто заміною старих морд з кпу симонєніна, соцпартії мороза, народної партії литвина, ригів на більш молоді морди слуг олігархів.А ті зашквари від них, які ми спостерігаємо останні два роки визивають огиду і бажання боротися, щоб все це більше не повторилось.
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18.03.2021 18:43 Відповісти
Арахимия хуже в 100 раз за Дубинского.
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18.03.2021 19:27 Відповісти
Агрозимия а ведь ты напрасно сарказтируешь при людях. Тебя ждут впереди не менее увлекательные пи****ны.
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18.03.2021 20:30 Відповісти
так дубинский ещё и пассивный пид*р..! вот те на, всё интереснее и интереснее становится
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18.03.2021 21:15 Відповісти
Ну, "жениха" ми почули, слід би було почути і точку зору "нареченої"
Так от, бувша наречена назвала бувшого жениха "хлопчиком на побігеньках"
Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7558

Норм. Продовжуйте далі
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19.03.2021 21:16 Відповісти
Із категорії фарс фарса
Разумков оголосив про створення міжфракційного об"єднання об'єднання "Дубина - слуга українського народу".
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19.03.2021 21:22 Відповісти
 
 