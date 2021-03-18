Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія стверджує, що звинувачення з боку виключеного з партії нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність Офісу Президента до витоку розмови Порошенка і Байдена є всього лише міфом.

Про це Арахамія заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

"Дубінський поводиться як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, копирсається в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі.

Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами".

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Що стосується плівок Деркача - краще ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше це домисли "мамкиних розслідувачів".

Як повідомлялося, сьогодні Дубінський заявив про те, що ОП вимагав від нього участі в створенні ТСК щодо "плівок Деркача".