УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини
3 782 51

Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації встановлює зв'язок із космічною компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска, щоб запропонувати зробити Україну одним з перших тестових майданчиків для роботи системи інтернет-супутників Starlink у Європі.

Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час форуму "Україна 30", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми хочемо приєднатися до "пілота" і будемо робити все, що потрібно, щоб побудувати базову станцію, яка необхідна для участі в цьому проєкті", - сказав Федоров.

За його словами, Мінцифри спільно з віцепрем'єром-міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським об'єднали сили й прораховують бізнес-модель того, де саме в Україні можна використовувати технології Starlink.

"Ми підтримуємо цей проєкт і хочемо, щоб Україна увійшла в "пілот" однією з перших. Ми підготували пропозицію, проаналізували, що нам потрібно побудувати з точки зору інфраструктури. І зараз нам допомагають налагодити зв'язок з компанією Starlink. Ми пропонуємо Україну в якості третього або четвертого пілотного майданчика в Європі", - зазначив Федоров.

Також читайте: SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів

Запуск супутникового інтернету Starlink від космічної компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска може відбутися у 2022 році.

Starlink - глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

SpaceX планує надати комерційні послуги доступу в інтернет в північній частині США і Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Автор: 

інтернет (1987) Маск Ілон (643) Федоров Михайло (876) диджиталізація (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Ну, гиперлуп уже освоили...
Можно и за космический интернет браться.
показати весь коментар
18.03.2021 15:56
+6
Галантерейщик и кардинал - это сила!
показати весь коментар
18.03.2021 15:56
+4
хорошая идея..
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
показати весь коментар
18.03.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галантерейщик и кардинал - это сила!
показати весь коментар
18.03.2021 15:56 Відповісти
Ну, гиперлуп уже освоили...
Можно и за космический интернет браться.
показати весь коментар
18.03.2021 15:56 Відповісти
Пруфани інакше параша бот який носиться із фейком.
показати весь коментар
01.04.2021 05:53 Відповісти
Только бабла дайте для распила...ну как на дороги. А тут побольше, это же космос!
показати весь коментар
18.03.2021 15:57 Відповісти
Министерство цифровой трансформации устанавливает связь с космической компанией SpaceX при помощи Фейсбук?
показати весь коментар
18.03.2021 15:57 Відповісти
а спутник сич запустить в небо на масковой ракете, уже перехотела украина?....
пусть федоров за нее ответит
показати весь коментар
18.03.2021 15:58 Відповісти
хорошая идея..
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
показати весь коментар
18.03.2021 15:59 Відповісти
Распил бабла в UA продолжается
или освоение территории сказок глобальным авантюристом
показати весь коментар
18.03.2021 16:00 Відповісти
Ага, еще Маску всуньте кремлевского крота.
показати весь коментар
18.03.2021 16:00 Відповісти
Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска/ Федоров должен растолковать что он хочет от читателей своего сообщения.
показати весь коментар
18.03.2021 16:00 Відповісти
Ага, мы ваши хотелки уже на примере вакцинации увидели, спасибо ЗЕбилы
показати весь коментар
18.03.2021 16:01 Відповісти
А гіперлуп?

Цей інтернет потрібен хіба що десь в горах,чи пустелі і тд.Крім того він дуже дорогий.В наших реаліях він взагалі практично не потрібен.Хто буде платити 500 доларів за обладнання,а воно ж тільки стаціонарне і 100 доларів абонплати.В нас оптоволоконний інтернет коштує 10 доларів.Та для європейсьих країн це дорого.
показати весь коментар
18.03.2021 16:02 Відповісти
все поначалу лорого. Когда-то и мобилы были по карману только крутым пацанам.А сейчач - от школоты до пенсов, все наяривают. Также и с интернетом было
показати весь коментар
18.03.2021 16:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/211128 Електрокари не стали дешевими і не стануть,наприклад.Є те,що не стане дешевим.Комп'ютери не стали дешевими.Цей інтернет не конкурент оптичному.
показати весь коментар
18.03.2021 16:08 Відповісти
Компьютери не стали дешевыми? Это как смотреть. Комьютер 90-х в разы слабе обыкновенной мобилы. дальше думай сам. Когда-то и проводной телефон был чудом техники. Электрокары.? Так Тесла еще в 2020 снизил цены.
показати весь коментар
18.03.2021 16:15 Відповісти
Норм комп как стоил около 1к баксов так и стоит. Не самій топ, но игровой вполне
показати весь коментар
18.03.2021 16:26 Відповісти
Так железо другое. На штуку зеленых ты сейчас можешь десяток компов начала века купить. Если найдешь, разумеется. И да, Когда-то и кареты были по цене ролсов
показати весь коментар
18.03.2021 17:05 Відповісти
При чому тут потужніші? Ціна все одно 1000 доларів.
показати весь коментар
18.03.2021 17:21 Відповісти
Ты б в гуголе глянул "Страны с самым дешевым интернетом". Год выбери по вкусу.
Дешевле 6 баксов илон маск сделает? А безлимитным? (не путать с аферистами как киевстар где "безлим")
показати весь коментар
18.03.2021 17:51 Відповісти
Люди почему-то вдруг стали сравнивать двухсторонний спутниковый безлимитный интернет с обычным проводным в мегаполисе. И внезапно последний да еще и в Москве оказался дешевле.
Так вот это совершенно разные услуги. Это тоже самое как сравнивать стоимость такси в городе, если надо проехать 40 км, с таким же "такси" в Тундре где надо проехать те же 40 км, но без дорог.
показати весь коментар
18.03.2021 18:19 Відповісти
цей інтернет не є стаціонарним як ви собі думаєте
Його можна ставити на машину, корабель і так далі.
показати весь коментар
01.04.2021 05:54 Відповісти
А Илон об этом знает? Да и с вашим спонсором Беней вряд ли Вас возьмут в кацманавты
показати весь коментар
18.03.2021 16:02 Відповісти
Найбільший вклад у цей проект це не давати зеленим покидькам не те що наближатись до нього, а карати тільки за його згадування.
показати весь коментар
18.03.2021 16:04 Відповісти
Такі як Федоров,відірвані від життя.Вони думають.що всі будуть віддалено щось кодити.Така країна,як Україна,повинна мати різну промисловість і різні технології.
показати весь коментар
18.03.2021 16:05 Відповісти
Невже "великого крадівництва" мало? Тепер перейдете до "космічного крадівництва"???
Ліжок з киснем вже вдосталь? Армія забезпечена всім необхідним? 500 тис. робочих місць вже зробили? Комуналку, як обіцяли, зменшили в 100500 разів? Зарплати вчителям та лікарям вже космічні, як було обіцяно? В енергетиці все "пучком" і вона знову прибуткова?
Єдине, що тут космічне - то ваш ідіотизм!
показати весь коментар
18.03.2021 16:20 Відповісти
Главное громко пукнуть , остальное все забудется.
показати весь коментар
18.03.2021 16:23 Відповісти
интирнет они проводют, Не нужОн он нам, интирнет ваш..
показати весь коментар
18.03.2021 16:27 Відповісти
Україна в таких високотехнологічних проектах може приймати участь, як яйця чоловіка у сексі. Участь приймають, але не входять Нашо нам такий головняк, нам аби кабанчик із шинкою і салом. Добра самогонка і цибулина з огірком. Навіщо постійно себе обманювати. Подивиться на мости, які будують з часів совка, на метро у Дніпрі, на метро на Троєщину. Ну навіщо цей самообман?
показати весь коментар
18.03.2021 16:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470645 Мости це промисловість.А зараз кажуть,що навіщо нам промисловість? Ми будемо займатися креативними іт технологіями.
показати весь коментар
18.03.2021 17:31 Відповісти
В плане цена-скорость Украина входит в топ 5 стран мира. По всей Украине, почти в каждее село ДАВНО протянут оптический интерент. Активно по всей стране к каждему пользователю проводят (ререключают) на оптический интернет. Не надо тут гадить.
показати весь коментар
18.03.2021 17:46 Відповісти
В плане цена-скорость Украина входит в топ 5 стран мира
Назовите стоимость двухстороннего спутникового безлимитного интернета в Украине?
показати весь коментар
18.03.2021 18:23 Відповісти
Если цена для пользователя будет ниже, самая низкая в мире, то таки да. Пусть делают. Но я реалист. И я знаю... Поэтому я пессимист.
показати весь коментар
18.03.2021 16:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/255409 Ну добре.Ви будете плати за інтернет не 100 доларів,а 60.І за обладнання,не 500 а 350?
показати весь коментар
18.03.2021 17:30 Відповісти
Старлинк завезут в качестве премиум разновидности? С его ценой, за 600баксов разово и каждый месяц по 100баксов, проще обеспечить себя интернетом лет на 10 вперед.
показати весь коментар
18.03.2021 18:13 Відповісти
Вы сравниваете абсолютно разные способы доступа к сети.
показати весь коментар
18.03.2021 18:24 Відповісти
Двусторонний спутниковый Интернет TooWay в Украине предоставляет национальный оператор связи «Датагруп» (ранее Интернет Бум). Подключение стоит 3000 грн, ежемесячная плата составляет от 199 до 1000 грн в месяц в зависимости от выбранного тарифа.
показати весь коментар
18.03.2021 18:26 Відповісти
Не вижу смысла, дорого. Скорость для простого обывателя все равно будет в рамках 100мб/сек. Выгодно разве что состоятельным авантюристам, что бы будучи в Сахаре, можно было было посидеть в инстаграме.
показати весь коментар
18.03.2021 18:41 Відповісти
 
 