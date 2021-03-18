Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров
Міністерство цифрової трансформації встановлює зв'язок із космічною компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска, щоб запропонувати зробити Україну одним з перших тестових майданчиків для роботи системи інтернет-супутників Starlink у Європі.
Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час форуму "Україна 30", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ми хочемо приєднатися до "пілота" і будемо робити все, що потрібно, щоб побудувати базову станцію, яка необхідна для участі в цьому проєкті", - сказав Федоров.
За його словами, Мінцифри спільно з віцепрем'єром-міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським об'єднали сили й прораховують бізнес-модель того, де саме в Україні можна використовувати технології Starlink.
"Ми підтримуємо цей проєкт і хочемо, щоб Україна увійшла в "пілот" однією з перших. Ми підготували пропозицію, проаналізували, що нам потрібно побудувати з точки зору інфраструктури. І зараз нам допомагають налагодити зв'язок з компанією Starlink. Ми пропонуємо Україну в якості третього або четвертого пілотного майданчика в Європі", - зазначив Федоров.
Запуск супутникового інтернету Starlink від космічної компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска може відбутися у 2022 році.
Starlink - глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
SpaceX планує надати комерційні послуги доступу в інтернет в північній частині США і Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.
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Можно и за космический интернет браться.
пусть федоров за нее ответит
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
или освоение территории сказок глобальным авантюристом
Цей інтернет потрібен хіба що десь в горах,чи пустелі і тд.Крім того він дуже дорогий.В наших реаліях він взагалі практично не потрібен.Хто буде платити 500 доларів за обладнання,а воно ж тільки стаціонарне і 100 доларів абонплати.В нас оптоволоконний інтернет коштує 10 доларів.Та для європейсьих країн це дорого.
Дешевле 6 баксов илон маск сделает? А безлимитным? (не путать с аферистами как киевстар где "безлим")
Так вот это совершенно разные услуги. Это тоже самое как сравнивать стоимость такси в городе, если надо проехать 40 км, с таким же "такси" в Тундре где надо проехать те же 40 км, но без дорог.
Його можна ставити на машину, корабель і так далі.
Ліжок з киснем вже вдосталь? Армія забезпечена всім необхідним? 500 тис. робочих місць вже зробили? Комуналку, як обіцяли, зменшили в 100500 разів? Зарплати вчителям та лікарям вже космічні, як було обіцяно? В енергетиці все "пучком" і вона знову прибуткова?
Єдине, що тут космічне - то ваш ідіотизм!
Назовите стоимость двухстороннего спутникового безлимитного интернета в Украине?