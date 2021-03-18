Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації встановлює зв'язок із космічною компанією SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска, щоб запропонувати зробити Україну одним з перших тестових майданчиків для роботи системи інтернет-супутників Starlink у Європі.

Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час форуму "Україна 30", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми хочемо приєднатися до "пілота" і будемо робити все, що потрібно, щоб побудувати базову станцію, яка необхідна для участі в цьому проєкті", - сказав Федоров.

За його словами, Мінцифри спільно з віцепрем'єром-міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським об'єднали сили й прораховують бізнес-модель того, де саме в Україні можна використовувати технології Starlink.

"Ми підтримуємо цей проєкт і хочемо, щоб Україна увійшла в "пілот" однією з перших. Ми підготували пропозицію, проаналізували, що нам потрібно побудувати з точки зору інфраструктури. І зараз нам допомагають налагодити зв'язок з компанією Starlink. Ми пропонуємо Україну в якості третього або четвертого пілотного майданчика в Європі", - зазначив Федоров.

Також читайте: SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів

Запуск супутникового інтернету Starlink від космічної компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска може відбутися у 2022 році.

Starlink - глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

SpaceX планує надати комерційні послуги доступу в інтернет в північній частині США і Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 мільярдів доларів.