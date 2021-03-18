Результатом локдауну в Києві має стати вихід на плато щодо COVID-19 і розвантаження ліжок у лікарнях, - "слуга народу" Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в результаті посилення карантинних заходів у Києві очікують зменшення кількості хворих на коронавірус і навантаження на систему охорони здоров'я.

Про це Радуцький розповів у коментарі журналістам, коментуючи запровадження карантину на три тижні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо побачити вихід на плато і щоб кількість ліжок у лікарні звільнилася, повернулася в межі 50% ... Для нас карантинні заходи - це зменшення навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів Радуцький.

Про посилення карантинних обмежень у столиці стало відомо 18 березня. Будуть закриті установи культури, торгові центри, заборонено проведення масових заходів. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Обмеження діятимуть щонайменше до 9 квітня.

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