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Новини Коронавірус і карантин
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Результатом локдауну в Києві має стати вихід на плато щодо COVID-19 і розвантаження ліжок у лікарнях, - "слуга народу" Радуцький

Результатом локдауну в Києві має стати вихід на плато щодо COVID-19 і розвантаження ліжок у лікарнях, -

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в результаті посилення карантинних заходів у Києві очікують зменшення кількості хворих на коронавірус і навантаження на систему охорони здоров'я.

Про це Радуцький розповів у коментарі журналістам, коментуючи запровадження карантину на три тижні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо побачити вихід на плато і щоб кількість ліжок у лікарні звільнилася, повернулася в межі 50% ... Для нас карантинні заходи - це зменшення навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів Радуцький.

Про посилення карантинних обмежень у столиці стало відомо 18 березня. Будуть закриті установи культури, торгові центри, заборонено проведення масових заходів. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Обмеження діятимуть щонайменше до 9 квітня.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
Результатом/ Результатом расследования СБУ должна быть посадка Радуцкого на нары. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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18.03.2021 16:07
+2
А я дав би щигля по лисині кРадуцького.
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18.03.2021 16:06
+2
просто принудительно привить кРадуцкого и его семью той хренью из Индии.
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18.03.2021 16:12
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А я дав би щигля по лисині кРадуцького.
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18.03.2021 16:06 Відповісти
просто принудительно привить кРадуцкого и его семью той хренью из Индии.
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18.03.2021 16:12 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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18.03.2021 16:16 Відповісти
лицо не отягощенное интеллектом
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Результатом/ Результатом расследования СБУ должна быть посадка Радуцкого на нары. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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18.03.2021 16:07 Відповісти
Біда в тому, що таких крадуцьких там, як тарганів у старій общазі. На всіх забракне нар.
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Ну кРадуцкий уже давно по скрысенному баблу вышел на плато Куршавель.
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Да, ето из кинотеатров и обувных магазинов все ковид приносят.
От закрыли их - и сразу хоп - и выйдем на плато.
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Коли хочеться поржати, то шукаю в телевізорі будь-який виступ слуг народу. Ну це ж треба, така концентрація тупих!
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18.03.2021 16:25 Відповісти
когда уже на плато по брехне выйдете...
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18.03.2021 16:27 Відповісти
а за плато вообще поубивал бы. Научитесь нормально говорить, уроды.
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18.03.2021 16:32 Відповісти
странно...я ковид19...почему 19????вылечила за пол часа.....просто странно....все странно
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18.03.2021 16:49 Відповісти
вор радуцкий ооочень заботится о койках, не спит не ест ворочается.
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18.03.2021 16:57 Відповісти
 
 