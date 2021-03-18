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Новини Коронавірус і карантин
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Місцева влада не зобов'язана за тиждень попереджати про посилення карантину, - "слуга народу" Радуцький

Місцева влада не зобов'язана за тиждень попереджати про посилення карантину, -

Норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, в областях "червоної зони" локдауну на сьогодні немає.

"Те, що сьогодні зробили органи місцевої влади, зокрема і в Києві, я повністю підтримую, тому що ситуація сьогодні в лікарнях дуже напружена", - підкреслив Радуцький.

Нардеп додав, що норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.

"Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такої постанови не приймали", - пояснив він

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результатом локдауну в Києві має стати вихід на плато щодо COVID-19 і розвантаження ліжок у лікарнях, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Моя соседка баба Галя подтверждает эту информацию, она только вчера вернулась из кулуаров ООН!
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18.03.2021 16:12
+5
Из кулуаров ООН постишь?
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18.03.2021 16:11
+4
Да мы помним. Какой пре такая и власть
Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8021
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18.03.2021 16:09
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В кулуарах ООН поговаривают, что власти Украины скрывают истинную цифру заболеваеиости в 50 000 человек в сутки.
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18.03.2021 16:08 Відповісти
Из кулуаров ООН постишь?
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18.03.2021 16:11 Відповісти
16:02https://censor.net/ru/news/3254186/****************************************************************************************************
707https://censor.net/ru/news/3254186/****************************************************************************************************#comments

14:59https://censor.net/ru/news/3254159/lvovschina_usilivaet_karantinnye_ogranicheniya_reshenie_oblkomissii_teb_i_chs13:39https://censor.net/ru/news/3254134/s_segodnyashnego_dnya_na_harkovschine_usilivayut_karantin_chto_zaprescheno
5787https://censor.net/ru/news/3254134/s_segodnyashnego_dnya_na_harkovschine_usilivayut_karantin_chto_zaprescheno#comments13:31https://censor.net/ru/news/3254131/v_poltave_usilivayut_karantinnye_ogranicheniya_oga
2079https://censor.net/ru/news/3254131/v_poltave_usilivayut_karantinnye_ogranicheniya_oga#comments
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18.03.2021 17:09 Відповісти
И где тут про ООН?
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18.03.2021 17:15 Відповісти
Это вам инфа , подтверждающая неофициальную информацию из ООН. Запоздалая суета. А надо было начинать сразу, с первого января, и в Буковели без маски не гасать - анти-пример народу показывать, (поди ошрафовали за игнорирование ношения маски?).
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18.03.2021 19:52 Відповісти
Какую неофициальную информацию ООН? Доказательства давай.
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19.03.2021 13:49 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3253923/u_berezn_situatsya_z_koronavrusom_v_ukran_sta_dramatichnoyu_chlen_grupi_z_modelyuvannya_problem_povyazanih
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19.03.2021 02:12 Відповісти
Моя соседка баба Галя подтверждает эту информацию, она только вчера вернулась из кулуаров ООН!
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18.03.2021 16:12 Відповісти
Поди отчитались перед б.Галей о неотложных мерах, направленных на снижение заболеваемости?
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18.03.2021 16:56 Відповісти
Да мы помним. Какой пре такая и власть
Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8021
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18.03.2021 16:09 Відповісти
та і дійсно, чого слугам із своїми панами панькатись?
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18.03.2021 16:10 Відповісти
Объяснилон хренов .
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Це той Радцкий що продав санітарни маски з державного запасу в Кітай ?
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18.03.2021 16:16 Відповісти
действительно... и на хер такая власть нужна?
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18.03.2021 16:23 Відповісти
Начнем с того, что местная власть вообще не имеет права вводить подобные ограничения - они не законны
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18.03.2021 16:27 Відповісти
А як же я зарані запасусь носком на час карантину?
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18.03.2021 16:54 Відповісти
Носками все запаслись?
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18.03.2021 16:55 Відповісти
для держави - люди це люди, а для місцевої влади - біомаса?
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18.03.2021 17:05 Відповісти
ужесточении карантина НЕ правительства. - вообще НЕ ЗАКОННЫ ! Это превышение власти !
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18.03.2021 21:53 Відповісти
 
 