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Місцева влада не зобов'язана за тиждень попереджати про посилення карантину, - "слуга народу" Радуцький
Норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За його словами, в областях "червоної зони" локдауну на сьогодні немає.
"Те, що сьогодні зробили органи місцевої влади, зокрема і в Києві, я повністю підтримую, тому що ситуація сьогодні в лікарнях дуже напружена", - підкреслив Радуцький.
Нардеп додав, що норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.
"Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такої постанови не приймали", - пояснив він
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