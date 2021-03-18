Місцева влада не зобов'язана за тиждень попереджати про посилення карантину, - "слуга народу" Радуцький

Норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, в областях "червоної зони" локдауну на сьогодні немає.

"Те, що сьогодні зробили органи місцевої влади, зокрема і в Києві, я повністю підтримую, тому що ситуація сьогодні в лікарнях дуже напружена", - підкреслив Радуцький.

Нардеп додав, що норма щодо попередження про посилення карантину за тиждень діє тільки для уряду.

"Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такої постанови не приймали", - пояснив він

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