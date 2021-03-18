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Новини
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7 станцій "Київського метрополітену" закриті через повідомлення про мінування, "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", "Театральну" та "Палац спорту" вже відкрили (оновлено)

7 станцій

18 березня надійшов анонімний дзвінок про те, що кілька станцій "Київського метрополітену" нібито заміновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Підкреслюється, що в даний час закриті на вхід і вихід станції "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого"; "Майдан Незалежності"; "Хрещатик"; "Академмістечко"; "Червоний хутір"; "Героїв Дніпра".

Фахівці проводять перевірку. Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки, зазначили в пресслужбі.

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Пізніше в пресслужбі "Київського метрополітену" уточнили, що станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірено і відкрито для пасажирів.

"Вибухонебезпечних предметів не виявили", - уточнили в метрополітені. На інших станціях перевірка триває.

Кілька хвилин тому в "Київському метрополітені" також уточнили, що станції "Академмістечко", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Палац спорту", а також пересадочні вузли перевірено і відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

На станціях "Червоний хутір" і "Героїв Дніпра" триває перевірка.

Автор: 

Київ (19443) Метрополітен (1416) мінування (1218)


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Гниду надо найти и наказать пожизненным круглосуточным путешествием в метро .
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18.03.2021 16:15 Відповісти
а если он из рАсии или с Украины но уже сидит ?
***
Интересно а если позвонить и сообщить что на станции КОРОНОВИРУС, дизинфекция приедит или банально пошлют во время звонка ???
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18.03.2021 16:19 Відповісти
професійно: аби блокувати всі пересадки і кінцеві трьох напрямів
на транспортний колапсус розраховане "мінування"
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18.03.2021 16:19 Відповісти
вочевидь, що сам "мінувальник" послуговується південним напрямом Іподром-Теремки
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18.03.2021 16:27 Відповісти
Очередная тренировка собак и сапёров
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18.03.2021 16:22 Відповісти
А если ты в отпуске , далеко от дома . А тебе позвонили и сообщили , что горит твой дом . "Очередная тренировка пожарных ?"
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18.03.2021 16:28 Відповісти
Таких приколістів треба вішати
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18.03.2021 16:30 Відповісти
 
 