7 станцій "Київського метрополітену" закриті через повідомлення про мінування, "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", "Театральну" та "Палац спорту" вже відкрили (оновлено)

18 березня надійшов анонімний дзвінок про те, що кілька станцій "Київського метрополітену" нібито заміновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Підкреслюється, що в даний час закриті на вхід і вихід станції "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого"; "Майдан Незалежності"; "Хрещатик"; "Академмістечко"; "Червоний хутір"; "Героїв Дніпра".

Фахівці проводять перевірку. Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки, зазначили в пресслужбі.

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Пізніше в пресслужбі "Київського метрополітену" уточнили, що станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол перевірено і відкрито для пасажирів.

"Вибухонебезпечних предметів не виявили", - уточнили в метрополітені. На інших станціях перевірка триває.

Кілька хвилин тому в "Київському метрополітені" також уточнили, що станції "Академмістечко", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Палац спорту", а також пересадочні вузли перевірено і відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

На станціях "Червоний хутір" і "Героїв Дніпра" триває перевірка.