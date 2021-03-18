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Новини Коронавірус і карантин
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Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

Лідерка команди "Європейської Солідарності" в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко вважає, що рішення про запровадження локдауну в Києві є вимушеним, але водночас і прогнозованим кроком.

"З огляду на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою "майстерність" у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, – зазначила Марина Порошенко. – Команда "Європейської Солідарності" кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та "рекламування" конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу Президента (а відповідно – стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих".

За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення "британського" штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до "червоної карантинної зони".

"Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими "лікували" протягом останніх тижнів українців "слуги народу". Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення", – підкреслила Марина Порошенко.

"Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла із себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей", – підкреслила Марина Порошенко.

Як повідомлялося раніше, в ефірі "Громадського радіо" Марина Порошенко попереджала, що наприкінці березня Київ може увійти до "червоної зони", та вимагала від Президента та Кабінету Міністрів швидкої реакції на різке збільшення хворих на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Порошенко Марина (106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Це яку "власть" в Києві? Саме не ту, де більшість фракція, котру вона очолює?
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18.03.2021 16:13
+14
за все, за що би не бралась ця сімейка - все перетворюється на посміховисько...
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18.03.2021 16:22
+10
А а почему же ты не работаешь? Это твоя парафия, Мариночка! или не для того ты избиралась чтобы ру утруждать?ченьки
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18.03.2021 16:18
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Це яку "власть" в Києві? Саме не ту, де більшість фракція, котру вона очолює?
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18.03.2021 16:13 Відповісти
Для тупорылых)Киев не является центральной властью в Украине -не благодари,зебанутое,не умеющее читать.
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Под этой темой столько портновскрыговских козлов ,
что может быть, нужно просто выйти из этого огорода и пусть они бодают бруг дружку !
Для них всёравно Президентом является Порох и первой леди , Марина 😄
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Да ,после того,как пуйло убийцей Байден назвал,тут бегают куча кацапов с двумя оставшимися зебилами)
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18.03.2021 16:39 Відповісти
А а почему же ты не работаешь? Это твоя парафия, Мариночка! или не для того ты избиралась чтобы ру утруждать?ченьки
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18.03.2021 16:18 Відповісти
Мариночка не есть мером Киева , а просто депутат !
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18.03.2021 16:37 Відповісти
Тоесть ее парафия вводить ограничительные меры? Ограничевать работу аэропорта и жд? Она должна обеспечить защиту медикам? А кличко, степанов и шмыгаль мимо проходили?
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18.03.2021 18:25 Відповісти
Децентрализация- детище Мальдивского ...
Да- медики и все остальное - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО местные власти )))
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18.03.2021 18:39 Відповісти
Мальдивского это арахамии? Местные власти,да. Но исполнительные, тоесть мэр.
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18.03.2021 20:24 Відповісти
В Киевсовете у Арахамии )) 12 мест из 120 , а 63 - у Кличко и Марины. С них и спрос ...
Киев Кабмину и ВР не подчиняется ...Децентрализация ...
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18.03.2021 21:21 Відповісти
Или как по - твоему - лично Зеленский должен в каждом селе карантин вводить ?
Центральная власть принимает решение - порог заболеваемости такой-то ,а уже на местах смотрят- вводить или нет , с них и спрос.
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18.03.2021 21:34 Відповісти
Нет не должен. Но вы же выли когда в сеелах ,слазил, асфальт, что Порошенко его стырил!
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18.03.2021 21:41 Відповісти
Еще раз для,тех кто в танке,! На счет Мальдив вас так дрочит поздка на Мальдивы Порошенко, но совсем не трогает поездка Арахамии. Марина учавствовала в распределении бюджета Киева, но как его распределил Кличко она не учавствовала. Так понятно?
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18.03.2021 21:38 Відповісти
Да ты шо! И шо теперь?
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18.03.2021 16:19 Відповісти
Как там ваш сыночек в Лондоне пани Мария,футболку "руссия" снял?
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18.03.2021 16:20 Відповісти
Мариночка по вечерам под пытками заставляет невестку учить украинский язык.
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18.03.2021 16:22 Відповісти
нєвєстка нє хочєт учіть украінскій язик? а какой хочєт?
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18.03.2021 16:25 Відповісти
Невестка из питера хочет заполучить наследство свёкра,скоро она завладеет всеми петиными заводами-пароходами,телеканалами-политпартиями,путин уже отправил ей посылку с новичком.
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18.03.2021 16:41 Відповісти
Твоя путя,козломордый, теперь может только выродить:тфу тфу три раза-не моя зараза",ну еще карандаш словить через раз))))
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18.03.2021 16:46 Відповісти
какой язик хочєт учіть пєтіна нєвєстка?
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18.03.2021 16:47 Відповісти
Козломордый ты иди прививайся ослиной мачей который твой фюрер тебя обеспечил.
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18.03.2021 18:28 Відповісти
за все, за що би не бралась ця сімейка - все перетворюється на посміховисько...
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18.03.2021 16:22 Відповісти
ЗЕбілка, когда начинать смеяться?!?
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Семейное политиканство....
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18.03.2021 16:27 Відповісти
Я так и думал: мы в Киеве все умрем!
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18.03.2021 16:31 Відповісти
Ти не в Києві відкинеш копита , а за поребриком !
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18.03.2021 16:45 Відповісти
ты уже под всеми статьями Антиколорадоса поныл про "зебилов"? иди на сайт секты, а не визжи тут. нажрался шоле шо прорвало так?
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18.03.2021 16:59 Відповісти
Ну а ты продолжай лицезреть большую сттойку, мастеров борьбы с коронавирусом и перемирия.
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18.03.2021 18:31 Відповісти
Обдарованих дружин мають українські політики. Чи то непотія у нас розвелася?
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18.03.2021 16:39 Відповісти
Здатним заздрять, талановитим шкодять, геніальним - мстять.
Бережіть себе , коняко , бо заздрість вбиває !
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18.03.2021 16:50 Відповісти
'Мы предупреждали' . Пэтина школа.
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18.03.2021 18:26 Відповісти
Ваша школа это мастера спорта с коровирусом, уже третей волной харькаем.
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18.03.2021 18:32 Відповісти
Эта старая тетка новая Ванга?)))
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18.03.2021 18:44 Відповісти
Дякуемо тобi Мiвiна,що попередила.
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18.03.2021 19:04 Відповісти
Без ее советов и предупреждений, ни одна власть не справиться. Америка, Китай, Европа прислушайтес к советам нашего депутата.
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18.03.2021 19:27 Відповісти
"Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону". А я предупреждал три недели назад, значит я круче.
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18.03.2021 19:38 Відповісти
Яка ж ти розумна!!!

Ну да якраз перед прийняттям земельного питання...
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18.03.2021 20:23 Відповісти
Вчона-епідеміолог )))
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18.03.2021 22:56 Відповісти
Бидло відривається на темі Марини 🤣🤣
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01.04.2021 08:13 Відповісти
Нова Баба Ванга ?
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19.03.2021 08:23 Відповісти
 
 