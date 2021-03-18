Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони
Лідерка команди "Європейської Солідарності" в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко вважає, що рішення про запровадження локдауну в Києві є вимушеним, але водночас і прогнозованим кроком.
"З огляду на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою "майстерність" у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, – зазначила Марина Порошенко. – Команда "Європейської Солідарності" кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та "рекламування" конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу Президента (а відповідно – стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих".
За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення "британського" штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до "червоної карантинної зони".
"Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими "лікували" протягом останніх тижнів українців "слуги народу". Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення", – підкреслила Марина Порошенко.
"Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла із себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей", – підкреслила Марина Порошенко.
Як повідомлялося раніше, в ефірі "Громадського радіо" Марина Порошенко попереджала, що наприкінці березня Київ може увійти до "червоної зони", та вимагала від Президента та Кабінету Міністрів швидкої реакції на різке збільшення хворих на коронавірус.
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что может быть, нужно просто выйти из этого огорода и пусть они бодают бруг дружку !
Для них всёравно Президентом является Порох и первой леди , Марина 😄
Да- медики и все остальное - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО местные власти )))
Киев Кабмину и ВР не подчиняется ...Децентрализация ...
Центральная власть принимает решение - порог заболеваемости такой-то ,а уже на местах смотрят- вводить или нет , с них и спрос.
Бережіть себе , коняко , бо заздрість вбиває !
Ну да якраз перед прийняттям земельного питання...