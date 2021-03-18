Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму. ДОКУМЕНТ
Проти нардепа ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрито кримінальне провадження за публікацію карти України без Криму.
Про це повідомила нардепка ("Голос") Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.
"За моїм зверненням на Рабіновича відкрили кримінальну справу. Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "лднр"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для опзж. Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Раджу Рабіновичу не заграватись у сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони", - заявила Бобровська.
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та хай бы он там (в люке) жить остался)))
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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И В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ И ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
Назвіть, ще хоть одну країні світу (крім Ізраїль) де президент, верховна рада (та її частина, яка дійсно всім рулить), майжке всі олігархи, жиди? Країна де керівники держави та уряду - не титульна нація - це колонія. Україна, по факту, жидівська колонія - Жидівщина. Жидівщина, де майже немає патріотів, доволі примітивний народ (як можна за 30 років не зрозуміти, що лише виборами, без регулярного давання піздюлів предстаникам влади, уряду, прокурам, суддям, проблеми народу не вирішаться). Жидівщина - де велика частина народу сумує за совком та мріє дружити з країною, яка є тупіковим витком еволюції, а інша хоче в Європу, при цьому один одного ненавидять і будуть ненавидіти все своє життя. В такій країні Жид - і богом (як в бібілії) і тупим народом обрана нація. В України в даній ситуації немає майбутнього, бо немає і довгий час не буде справжніх партіотів і значної частини народу, який їх підтримуватиме. На наступних президенський виборах народ України знову буде вибирати між сортом лайна, яке їх обкрадатиме. І знову, яке гімно народ не вибере, жиди їх грабуватимуть. Вихід є. В Україні куча військових (зокрема, спецпризначинців), серед який є і справжні патріоти. Запитання-підказка: а що робитимуть жиди, якщо, наприклад, Рабіновича знайдуть в своєму маєтку з дірою в лобі та випаленою розпеченим залізом зіркою давида? До речі, Ізраїль, регулярно та цілком законно (з їх точки зору) вбиває осіб, які вважаються загрозою держави. Як вважає народ України, Рабінович (і не тільки) являється загрозою України?