Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму. ДОКУМЕНТ

Проти нардепа ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрито кримінальне провадження за публікацію карти України без Криму.

Про це повідомила нардепка ("Голос") Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"За моїм зверненням на Рабіновича відкрили кримінальну справу. Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "лднр"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для опзж. Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Раджу Рабіновичу не заграватись у сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони", - заявила Бобровська.

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