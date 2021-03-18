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Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму. ДОКУМЕНТ

Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму. ДОКУМЕНТ

Проти нардепа ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрито кримінальне провадження за публікацію карти України без Криму.

Про це повідомила нардепка ("Голос") Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"За моїм зверненням на Рабіновича відкрили кримінальну справу. Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "лднр"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для опзж. Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Раджу Рабіновичу не заграватись у сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони", - заявила Бобровська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ

Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму 01
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму 02
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму 03
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму 04

Автор: 

Рабінович Вадим (198) кримінальна справа (519) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+23
Это ПАДЛО уже давным-давно должно ПАРАШУ НЮХАТЬ !!!
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18.03.2021 16:29
+21
Против нардепа ОПЗЖ Рабиновича возбудили уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма - Цензор.НЕТ 5989
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18.03.2021 16:32
+15
Надеюсь не меньше чем Стерненку влепят? Или как?
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18.03.2021 16:29
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Не взяли за жопу за многочисленные мутки-шмутки, так хоть за карту погоняют
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Надеюсь не меньше чем Стерненку влепят? Или как?
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Ілі как. Тобто ніяк. Боротьба зелених з п+окацапсткоб 5-ю колоною - імітація.
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Не пореживай так. Стерненку ещё за убийство добавят, да и наркота там ещё есть...
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18.03.2021 17:12 Відповісти
Думаю рюцькомировцев скоро начнут отстреливать...
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18.03.2021 20:24 Відповісти
ну наркота - это обычное безотказное средство, повесить могут на кого угодно.
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18.03.2021 23:51 Відповісти
Это ПАДЛО уже давным-давно должно ПАРАШУ НЮХАТЬ !!!
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18.03.2021 16:29 Відповісти
То что падла согласен на все 100500 а парашу нюхать за что?
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18.03.2021 16:34 Відповісти
просто для романтики
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19.03.2021 01:27 Відповісти
И это все , а за пособничество террористам путлера ? Всех опзжопников на нары !
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18.03.2021 16:32 Відповісти
Против нардепа ОПЗЖ Рабиновича возбудили уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма - Цензор.НЕТ 5989
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18.03.2021 16:32 Відповісти
Этот Gandon уже отсидел два срока,нужна третья ходка.Бог ведь любит троицу.
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18.03.2021 17:30 Відповісти
Теперь при входе в Раду будет петь Гимн Украины, а если будет мычать ,то нужно его отправить с Сибирь
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Против нардепа ОПЗЖ Рабиновича возбудили уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма - Цензор.НЕТ 5216
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Так он, что, не душевно больной оказывается? А как бывает обманчива внешность. Теперь есть шанс называться трижды не судимый.
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18.03.2021 17:14 Відповісти
что бы он полюбил Украину его нужно обязательно посадить, ведь посидев в тюрьме в ссср он так проникся и полюбил совок, что и до сих пор не отпускает....
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18.03.2021 16:33 Відповісти
видать методичку кремля хорошо выучил, раз такой цирк гастролирует
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Это проверочный материал, а не уголовное дело. Человек может подать заявление о чем угодно, хоть о том, что сосед со мной не здоровается. Полиция обязана провести проверку и принять решение, возбудить уголовное дело, или отказать. Заголовок не соответствует действительности.
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Заголовок правильний, просто януковицько-портново-татаровський КПК 2012 (кримінальний процесуальний кодекс) обігнав здоровий глузд і основні принципи антикримінальної юриспруденції. Кримінальні провадження - теперішня назва досудового розслідування (це ті самі колишні кримінальні справи) у спотвореному вигляді нового кримінального процесу. Кримінальні справи після 2012 року не порушується, постанови про порушення кримінальних справ не виносяться, рішення завести справу проводяться за заявами без перевірки і без належних підстав шляхом внесення відомостей в ЄРДР (єдиний реєстр досудового розслідування). Але згодом так само і закриваються, а ще строк слідства суд не продовжить і не важливо чи там є склад злочину. За це генії юридичної думки від Яника отримали заслужених юристів України і носять звання докторів наук. А щодо Рабіновича, то крім тих відсидок від повинен ще отримати тюремний строк за розпалювання національної ворожнечі ( за називання українців фашистами), за державну зраду разом зі всім кодлом ОПЗЖистів, за вояжі до Кремля , за сепаратні перемовини з агресором, за не санкціоновану президентом зустріч з головнокомандуючим ворожої армії, а так по заяві навіть народного депутата провадження від прокурорки- це пострашити щуку річкою, а потім ще різкою навздогін помахати.
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму - Цензор.НЕТ 3070

...
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Вовка Ленін на броньовіке,а Рабіновіч в каналізаційному люці! Мрієш полежати біля Ілліча,місце приміряєш?
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18.03.2021 17:43 Відповісти
Приришел на совещание.
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18.03.2021 18:03 Відповісти
через черный ход хочет в кремль хозяину на доклад )))
та хай бы он там (в люке) жить остался)))
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18.03.2021 18:20 Відповісти
.. тоесть откровенные сепаратистские выступления на телевидении, откровенная пророссийская агитация, отрицание агрессии россии , прямая деятельность во вред государству.... это мелочь!! А вот картёнку опубликовал.... от уже и преступление!!!))) Что может быть дурноватее зелёной власти??
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Тільки барижна влада. Нагадати, ХТО медведчука з лайна витягнув?
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18.03.2021 17:03 Відповісти
..нагадати, коли мертвечук купив ТВ канали і коли підняли голови портнови... рабіновичі? нагадати, коли почали відводити військо та заглядати в очі *****? нагадати, коли почали казати..**какая разница...как назвать улицу,,,?** ?? нагадати, які були квоти на ТВ українською мовою.. і які зараз стали? нагадати, хто вибив санкціі на рашку і як поважали Президента і державу Україну тоді.... і як зараз? Нагадати..як 73 відсотки потенційних дубоголових шлунків, яким крім миски з помийями і теплоі буди нічого не потрібно.... проголосували за відвертого косноязичного та дурноватого нікчему? нагадати... коли поїзд з вагнерівцями приїде у Київ ..чи самі чекаєте його прибуття??? нагадати... що буде зепогані , якщо доведуть, що зепогань здала операцію? нагадати... хто такий Байден... і що таке нікчема на посаді президента нещасної України?? Ну?? Що ще пром*ямлите у плані..*НАГАДАТИ!!??*
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18.03.2021 17:15 Відповісти
.. ну так жри помои и живи в будке!!!))) Что ж тебе поклоннику арестовича ещё надо? Я не свалю... Я дождусь и посмотрю..как дубоголовая тупая безпринципная масса...не дождавшись помойев будет давить зелёную падаль и рвать волосы на заднице! Знаешь..баран..что говорил Шарль Де Голль...(если знаешь..кто это!!))) Все изменения в странах делает РАЗУМНОЕ меньшинство... Достаточно твоих ..омаров с лангустами... чтобы понять твой уровень откровенной зелёной мрази... с пустой черепной коробкой!!!)))) Тебя ... баран... задело ..что я назвал 73 процента идиотами? Так это видно сейчас !!! А другие **НАГАДАТИ** тебя не интересуют? А ..кацапсинка с рассейским душком? Тоже как Арестович... русский по культуре...а украинец по гражданству..))))???
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18.03.2021 17:30 Відповісти
Значит жри помои вместе со всеми! И не гавкай!
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18.03.2021 17:35 Відповісти
..ну уж точно с вами..зелёными идиотами помои не жру!! Мне достаточно Киевского торта!!!)))) И я буду его есть здесь..в своей стране..Украине... и смотреть..как откровенные дубоголовые жрут зелёные помои и собственные сопли ... подвывая о своей незавидной судьбе!!!))) Вам ..баранам... предлагали жить, чтобы в стране исчезли помои и появились омары и лангусты... Не сразу... И надо было стремиться... работать..воевать.. Но дубоголовые *устали от войны*... в ожидании..что придёт молодой ... и всё сделает!!! )) Остановит войну... повысит пенсии... снизит тарифы... накормит ..напоит и спать уложит...!! Остановил? Повысил? Снизил? Накормил? Напоил? Он вам... овцам... даже порцию помоев уменьшил...!!!)))) А Вашим стадом руководит баран... Но есть надежда ..что после вагнеровцев барану отобьют рога и пустят на шашлык... )))
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18.03.2021 17:47 Відповісти
... ну куда уж мне до Киевского рошеновского торта!??? Тут зеленодурики реально помои зелёные жрут в два горла..))) И кстати.. руский культурою... Отбивать рога государственному изменнику не я буду. Есть масса доказательств... участие американской и турецкой разведки... и Байден не простит отпетому идиоту, сидящему в кресле украинского президента... то что он творил по собственной тупости... санкционируя уголовное дело против Пороха и сына Байдена!!! Помнишь...убогое.. слова..дурика... **..генпрокурор мой человек и этот вопрос я решу..!!??**... Вот дурачёк и решил на свою тупую рожу жидёнка. Так что..жди..убогое... когда твоего ушлёпка повезут в Лукьяновку... От тогда и посмотрим..что зелёная плесень запоёт !!!)))
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18.03.2021 19:43 Відповісти
шЫколадная власть его исключительно в тюрьме держала, а эти.....
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18.03.2021 17:15 Відповісти
.. кто видел до прихода к власти зепадали рабиновича на ТВ? Оно сидело и не тявкало...высунуть голову боялось! Где были портновы...лукаши..бондаренки... ? ... Ну...а эти....
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18.03.2021 17:22 Відповісти
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму - Цензор.НЕТ 9782
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18.03.2021 16:38 Відповісти
Клав цей урод великий болт на все і всіх,бо в нього депутатська недоторканність.Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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18.03.2021 16:40 Відповісти
Ага. Він зараз справку з сейфу дістане, що непідсудний як шизофренік і імбецил. І що?
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18.03.2021 16:42 Відповісти
Мало того, шизофреник и имбецил Верховной рады Украины IX созыва.
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18.03.2021 17:19 Відповісти
А хіба там подібних тільки він один, цей склад Ради нагадує відстійник, Господи пробач.
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18.03.2021 18:53 Відповісти
это палытическое преследование реформатора.
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18.03.2021 16:42 Відповісти
- Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрмы?
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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18.03.2021 16:42 Відповісти
Рабиновичу можно всё. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия).И Израиль, военный союзник Путина, отпустил ему все грехи и выдал паспорт. Украина для Рабиновича всего лишь территория зарабатывания денег. А мнение аборигенов Рабиновичу не интересно.
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18.03.2021 16:44 Відповісти
Профанация и очковтирательство , как и «санкции» против опзж
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18.03.2021 16:47 Відповісти
Цього скаженого гнусного маланця давно пора під шконку до "пєтухів" опустити.
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18.03.2021 16:53 Відповісти
Вадим Рабинович: "...Вышиванка стала символом мракобесия и маразма..."
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18.03.2021 19:28 Відповісти
В Украине фашизм! - сказало оно, когда прикрыли помойки. на ТВ
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18.03.2021 23:49 Відповісти
Це як вбивцю і гвалтівника судити за паркування в недозволеному місті..
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18.03.2021 17:03 Відповісти
Шмаркля убирает конкурентов.
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18.03.2021 17:03 Відповісти
Это чтобы пролезть в Верховную Раду, все помнят как часто он мелькал на ТВ в Украине и мне вот интересно кто его финансировал еврейская община или деньги московской Орды? у украинцев нет пока своего ТВ и это печально.
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18.03.2021 17:12 Відповісти
Раз пошли на дело,я і Рабінвіч!
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18.03.2021 17:48 Відповісти
Не прокуратура автоматически открывает дело за такое, а необходимо обращение "убогих", чтобы было открыто дело. Не будь обращения, своя в доску прокурорша бы и не обратила внимание на вопрос.
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18.03.2021 17:56 Відповісти
Плешивое антиукраинское падло надо вернуть в его родной дом- тюрягу!!!
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18.03.2021 18:04 Відповісти
Таки, да.
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18.03.2021 20:03 Відповісти
некашерный шлимазл
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18.03.2021 18:46 Відповісти
Давно пора подобных ватанов в тюрягу садить
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18.03.2021 19:03 Відповісти
Цього негідника шахрая і ворога України на тюремні нари до скону ,адже воно двічі судиме і раз в божевільні побував ,як за це посміховисько можна голосувати ?
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18.03.2021 19:17 Відповісти
Так воно ж по списку опезежопи пройшло в ВР. Під №2 здається. Та какая разніца? Десь в Харкові і мажоритарником вибрали ,б якщо там за дохлого гепу на мера голосували.
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18.03.2021 19:31 Відповісти
Серіал про Рабіновіча https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B6%D0%BA%D0%B0.+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+1 "Аферюжка"
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18.03.2021 19:35 Відповісти
ХОЧ РАЗ ПОЯВИЛАСЬ РЕАКЦІЯ , ДАВНО ПОРА !!
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18.03.2021 20:24 Відповісти
ХОЧ РАЗ ПОЯВИЛАСЬ РЕАКЦІЯ , ВІН ДАВНО ПРОСИТЬСЯ НА НАРИ,
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18.03.2021 20:25 Відповісти
Заприте этого поца в лукьяновскую камеру и выделите ему шконку одну на двоих Вторым постояльцем в этой камере сделайте Медведку. Им разом будет хорошо
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18.03.2021 21:24 Відповісти
Я ВАМ ГАРАНТИР
Проти нардепа ОПЗЖ Рабіновича порушили кримінальне провадження через публікацію карти України без Криму - Цензор.НЕТ 5628
Я ТОЧНО ВАМ ГАРАНТИРУЮ ПОБЕДУ РУЦЬКОГО МИРА!

И В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ И ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
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18.03.2021 21:30 Відповісти
А ему не привыкать парашу нюхать. С 1985 по 1991 гг отсидел в Алексеевской колонии в Харькове. А 1984-1985т гг лежал в дурке, в судпсихэкспертизе, уходил от расстрела. Изображал дурика, писял-какал в пижаму, но доктора не поверили. Но от расстрела ушел, дали 14 лет строгача.
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18.03.2021 23:03 Відповісти
а как там Волошин? - в День незалежности вопил в Раде, что Украина это не государство и никакой незалежности нет, за что и получил зеленкой по морде. - и что? Волошину за это ничего не было. кроме зелёнки.
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18.03.2021 23:55 Відповісти
КОНФИСКАЦИЯ НЕОБХОДИМА !!!
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19.03.2021 01:08 Відповісти
Як важко в Україні чогось досягти справжнім патріотам, і як легко жидам.
Назвіть, ще хоть одну країні світу (крім Ізраїль) де президент, верховна рада (та її частина, яка дійсно всім рулить), майжке всі олігархи, жиди? Країна де керівники держави та уряду - не титульна нація - це колонія. Україна, по факту, жидівська колонія - Жидівщина. Жидівщина, де майже немає патріотів, доволі примітивний народ (як можна за 30 років не зрозуміти, що лише виборами, без регулярного давання піздюлів предстаникам влади, уряду, прокурам, суддям, проблеми народу не вирішаться). Жидівщина - де велика частина народу сумує за совком та мріє дружити з країною, яка є тупіковим витком еволюції, а інша хоче в Європу, при цьому один одного ненавидять і будуть ненавидіти все своє життя. В такій країні Жид - і богом (як в бібілії) і тупим народом обрана нація. В України в даній ситуації немає майбутнього, бо немає і довгий час не буде справжніх партіотів і значної частини народу, який їх підтримуватиме. На наступних президенський виборах народ України знову буде вибирати між сортом лайна, яке їх обкрадатиме. І знову, яке гімно народ не вибере, жиди їх грабуватимуть. Вихід є. В Україні куча військових (зокрема, спецпризначинців), серед який є і справжні патріоти. Запитання-підказка: а що робитимуть жиди, якщо, наприклад, Рабіновича знайдуть в своєму маєтку з дірою в лобі та випаленою розпеченим залізом зіркою давида? До речі, Ізраїль, регулярно та цілком законно (з їх точки зору) вбиває осіб, які вважаються загрозою держави. Як вважає народ України, Рабінович (і не тільки) являється загрозою України?
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19.03.2021 09:05 Відповісти
тттт
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19.03.2021 14:15 Відповісти
 
 