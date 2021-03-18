Україна і Литва координуватимуть дії в питанні досягнення енергетичної незалежності, - Науседа

Торгово-економічне та інвестиційне співробітництво України та Литви є важливим питанням двосторонніх відносин країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції за підсумками сьогоднішніх переговорів у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми домовились об’єднати дії та відновити позитивну динаміку нашого товарообігу. Ми також прагнемо до лібералізації умов виконання міжнародних автомобільних перевезень", – сказав Зеленський.

"Також зазначу, що ключовим завданням для нас є синхронізація енергосистеми України з Європою у наступні три роки. Це своєрідне "домашнє завдання" для України та Литви. Ми створили робочу групу для стратегічної співпраці у сфері енергетики та енергетичної безпеки, відповідну Декларацію уклали міністерства енергетики наших країн", – резюмував президент України.

Зі свого боку Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на підтримці максимальної інтеграції України у європейську енергетику. "Литва та Україна намагаються долучитися до енергетичної незалежності", – зазначив він. За його словами, країни домовилися скоординувати та синхронізувати дії у цьому питанні.

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