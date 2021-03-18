Верховний Суд 13 квітня розгляне позов Тупицького до Зеленського про відсторонення від посади судді КС

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду (КАС ВС) відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького про його відсторонення від посади судді Конституційного Суду і призначив справу до розгляду на 13 квітня.

"17 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу ... за позовом Олександра Тупицького до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним і недійсним Указу президента України від 26 лютого 2021 №79/2021 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України"... Верховний суд визначив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі і призначити справу до розгляду в судовому засіданні о 12:00 13 квітня 2021 року", - повідомляє Верховний суд, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні суду наголошується, що позов Тупицького надійшов до Верховного Суду 4 березня, але суд залишив заяву без руху і надав позивачу строк десять днів від дня отримання цієї постанови для усунення недоліків. 12 березня 2021 року від позивача надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви, зі змісту якої випливає, що вимоги ухвали суду виконано.

У Верховному Суді нагадують, що позивач тричі звертався в КАС ВС із позовними заявами, якими оскаржив укази президента про відсторонення його від посади судді КС. Перший позов надійшов 1 лютого 2021, яким оскаржено Указ від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.

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Другий позов надійшов 26 лютого 2021 року, але заява була залишена без руху у зв'язку з закінченням терміну оскарження, позивачу було надано строк для усунення недоліків.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.