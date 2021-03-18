Сина екс-власника "1+1" Роднянського призначено членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського

Кабінет Міністрів 17 березня призначив членом наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента Олександра Роднянського, який є сином ексвласника "1+1".

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, Роднянського призначено на посаду на три роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією банку, з 2020 року до сьогодні він обіймає посаду радника президента в Офісі Президента України, з 2019 року по теперішній час є науковим співробітником Центру досліджень економічної політики (CEPR), а також з 2018 року - співробітником Центру макроекономіки (CFM) .

Крім цього, Роднянський обіймає посаду викладача Кембриджського університету з 2018 року, а з 2017 року до сьогодні працює доцентом кафедри економіки Кембриджського університету.

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Вказується, що з вересня 2019-го по березень 2020 року він працював старшим радником з питань економіки прем'єр-міністра України, в 2019 року - радником з питань економіки в Офісі Президента, а з 2017 по 2019 був аспірантом коледжу Христа Кембриджського університету.

Ощадбанк засновано в 1991 році. Його єдиним власником є ​​держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (268,753 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.

Олександру Роднянському 34 роки. ЗМІ пишуть, що він покинув Україну в шестирічному віці. Роднянський-молодший вивчав економіку в Лондонській школі економіки, в 2017 році отримав ступінь доктора наук у Прінстонському університеті, викладає в Кембриджському університеті, йдеться на сайті навчального закладу. Його батько Олександр Роднянський - один із засновників каналу "1+1", продюсер і режисер. Зараз живе в Росії. Нині основним власником медіахолдингу "1+1" є український бізнесмен Ігор Коломойський.