Сина екс-власника "1+1" Роднянського призначено членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського
Кабінет Міністрів 17 березня призначив членом наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента Олександра Роднянського, який є сином ексвласника "1+1".
Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, Роднянського призначено на посаду на три роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За інформацією банку, з 2020 року до сьогодні він обіймає посаду радника президента в Офісі Президента України, з 2019 року по теперішній час є науковим співробітником Центру досліджень економічної політики (CEPR), а також з 2018 року - співробітником Центру макроекономіки (CFM) .
Крім цього, Роднянський обіймає посаду викладача Кембриджського університету з 2018 року, а з 2017 року до сьогодні працює доцентом кафедри економіки Кембриджського університету.
Вказується, що з вересня 2019-го по березень 2020 року він працював старшим радником з питань економіки прем'єр-міністра України, в 2019 року - радником з питань економіки в Офісі Президента, а з 2017 по 2019 був аспірантом коледжу Христа Кембриджського університету.
Ощадбанк засновано в 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (268,753 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.
Олександру Роднянському 34 роки. ЗМІ пишуть, що він покинув Україну в шестирічному віці. Роднянський-молодший вивчав економіку в Лондонській школі економіки, в 2017 році отримав ступінь доктора наук у Прінстонському університеті, викладає в Кембриджському університеті, йдеться на сайті навчального закладу. Його батько Олександр Роднянський - один із засновників каналу "1+1", продюсер і режисер. Зараз живе в Росії. Нині основним власником медіахолдингу "1+1" є український бізнесмен Ігор Коломойський.
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В 2004 году Роднянский приобретает кинофестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр » и возглавляет его попечительский совет. В 2008 году Роднянского приглашают в жюри https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C Берлинского кинофестиваля .
Роднянский является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии
членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Европейской киноакадемии , Национальной академии кинематографических искусств и наук России «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Золотой орел », российской киноакадемии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Ника », Правления Академииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Российского телевидения,
В 2009 году Роднянский создал управляющую компанию A.R. Films, которая объединяет кинопроизводственную компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD Нон-стоп продакшн », разработчика и оператора игровой платформы GameNet и издателя русскоязычных компьютерных игр компанию Syncopatehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] , крупнейшего прокатчика независимого кино - компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86 Кино без границ » и Российский открытый фестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр ».
В 2013 году на экраны выходит новый фильм режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA Фёдора Бондарчука и продюсера Александра Роднянского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013) Сталинград », собравший в российском прокате $51,76 млн и ставший самым кассовым российским фильмом десятилетия.
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
Жена, Валерия Роднянская -продюсирует телевизионные программы и документальные фильмы для российских телевизионных каналов и онлайн-платформ
хай дітятко пограється в банкіра, за наш рахунок ото всьо рефінансують
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
Громадянство- раZZія.
Місце проживання, харчування- Україна.
Ніяких кумів.
Родичі. Друзі. Родичі друзів, Колеги. Родичі і друзі колег та їх родичі.
І все "правильні" люди. "Правильного" походження.
Вчіться, хАхли. Вони не собачаться, а тягнуть весь свій непотріб на керівні посади, щоб доїти вас, убогих.
Его не интересует ни сама Украина, ни то, что российские убийцы убивают украинцев. Ему дороже расейский шоу-бизнес.кварталы , юмор, ржачка.
Так слез бы с тела многострадальной Украины, оставил президентсво и ехал в Москву снимать развлекушные фильмецы, ржать и заглядывать в глаза убийце.
Зачем он притащил нам этого молодого еврейского гения с родителями живущими в Москве?
У нас что своихумных и достойных украинцев нет?
Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.
Внимание знатоки - КАК он будет работать в Украине? И на какой ... на него тратить наши налоги. Он УЖЕ выбрал где сытнее, лучше. Это его выбор. Для него Украина просто СТРАНА, но не родина. Почему всякий левак вообще не имеющий отношение к Украине назначают в набсовет? Зачем из наших налогов, заработаных потом и кровью всяким левакам будут платить зарплату в 100-300к грн в месяц??? Неужели во всей Украине не было достойного человека, который всю жизнь ТУТ, дома жил и работал? Не понимаю.
6 октября 2019
И вот наконец‑то в Украине выросло поколение людей, которые Советский Союз не помнят, не знают и не хотят знать.
Выбирая Зеленского, они хотят, чтобы их интересы были представлены во власти. Это мое предположение.
Я НЕ ЖИВУ В УКРАИНЕ ДАВНО.
Мудрому политику нужно заговорить на языке избирателей, нужно озвучить их боли, их проблемы, их ожидания, их внутренние сомнения. Просто обозначить их, не выдавать желаемое за действительное, НЕ ИГРАТЬ ЗАПАДНОГО ПОЛИТИКА в его экранном понимании, то есть содранного скорее с образов героев сериалов. Зеленскому это удалось, в этом смысле он популист.
Исход любых выборов решается тем, какой медийной поддержкой обладает кандидат, это тоже аксиома. В этом году победил тот, кто телевидением умело пользуется. Более остроумный, более свежий, более яркий, более симпатичный и более, скажем так, УМЕЛО ФОРМУЛИРУЮЩИЙ СВОИ МЫСЛИ.???!!!
Он победил тех, кто делал это не так.
Я действительно очень люблю российское кино и многих российских кинематографистов. Мне все это близко и нравится
https://nv.ua/ukraine/politics/vladimir-zelenskiy-tradicionnye-politiki-tv-intervyu-aleksandra-rodnyanskogo-radio-nv-slushat-onlayn-50046108.html
зеленский пристроил сына
"ты мне я тебе"
ну шо зеленожопые? здобули? как вам эпоха?