Ситуація на Донбасі доводить, що необхідна рішучіша реакція міжнародної спільноти на поведінку РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою подякував Литві та всьому її народу за незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми вдячні за позицію Литви щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ, які мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.

За його словами, під час перемовин сьогодні було відзначено тривожні т енденції для безпекової ситуації на сході України, зростання провокацій та спроби зірвати перемир’я, відсутність прогресу у реалізації Мінських угод з боку Росії, що доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти на поведінку Російської Федерації.

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Зеленський також нагадав, що Україна ініціює створення в Києві міжнародного майданчика – Кримської платформи - та подякував Литві за готовність до практичної й активної участі в ній.

"Переконаний, що всі демократичні країни світу, що поважають міжнародне право, мають об’єднатися: для захисту прав наших громадян, для захисту кримчан і деокупації півострова. Але навіть вирішивши питання Криму й відновивши справедливість, світ не може бути певним, що більше жодна країна не постраждає від окупації. Тому ще одна важлива мета платформи – це пошук і розробка механізмів, які в майбутньому дадуть змогу дієво та швидко протидіяти будь-яким спробам окупації будь-яких територій на планеті", – додав він.