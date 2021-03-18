Ситуація на Донбасі доводить, що необхідна рішучіша реакція міжнародної спільноти на поведінку РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою подякував Литві та всьому її народу за незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ми вдячні за позицію Литви щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ, які мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.
За його словами, під час перемовин сьогодні було відзначено тривожні т енденції для безпекової ситуації на сході України, зростання провокацій та спроби зірвати перемир’я, відсутність прогресу у реалізації Мінських угод з боку Росії, що доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти на поведінку Російської Федерації.
Зеленський також нагадав, що Україна ініціює створення в Києві міжнародного майданчика – Кримської платформи - та подякував Литві за готовність до практичної й активної участі в ній.
"Переконаний, що всі демократичні країни світу, що поважають міжнародне право, мають об’єднатися: для захисту прав наших громадян, для захисту кримчан і деокупації півострова. Але навіть вирішивши питання Криму й відновивши справедливість, світ не може бути певним, що більше жодна країна не постраждає від окупації. Тому ще одна важлива мета платформи – це пошук і розробка механізмів, які в майбутньому дадуть змогу дієво та швидко протидіяти будь-яким спробам окупації будь-яких територій на планеті", – додав він.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date раздел РЕЗОНАНС на ЦЕНЗОР
но у нас Янелох 43 годика...
"Транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний "АМИКО" готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО "Рентгенпром" в Истринском районе Московской области."
И так - практически любая западная компания. Санкции, санкции...
Не скажет ничего, сразу ЗРАДА, вот не сказал.
А если СКАЖЕТ, то еще хуже, еще больше ЗРАДА - какое право он имел так говорить.
реакцияэрекция у вас импотентов !!! .. но вы все в глаза куйлу смотрите и видите там мир .. рускийкацапский мир..
...У меня вопрос, попросили спросить граждане Украины в Интернете. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайском и Дебальцево? Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц? Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, отправлять на заветную смерть 24 моряков в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши Карпатские леса? Почему не наказаны приспешники Януковича? Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снята неприкосновенность депутатов? Выберите любой вопрос и отвечайте....
и терпение наше не безгранично)))
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
А вы товарищ Зе считаете Путина убийцей или как?
КОЛИ Ж ТЕБЕ П*ДАРА*А ВЖЕ ЗААРЕШТУЮТЬ І ПОСАДЯТЬ В ТЮРМУ
ЗА РОБОТУ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ І ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ ?
4 лютого 2017 року новообраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Біллу О'Райлі з Fox News.
Трамп: - Я поважаю Путіна.
О'Райлі: - Але ж Путін вбивця!
Трамп: - Є багато вбивць. І у нас є чимало вбивць. Ви думаєте, наша країна така невинна?
Прихильники Трампа: це політика! Не може президент назвати президента іншої країни вбивцею! Питання було некорректне! (І пофігу, що президент США не бачить різниці між своєю країною і путінською РФ.)
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17 березня 2021 року новообраний президент США Джо Байден дав інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу з ABC News.
Стефанопулос: - Ви вважаєте, що Путін - вбивця?
Байден: - Так, вважаю.
https://www.facebook.com/gintov/posts/10157686862516784 Pavel Gintov
http://www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 (см. с 22 мин)"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа............ (спасибо, г-н Президент)
В этот момент Мендель перебивает и шепот президента Зеленского "Слава Украине" и главу балтийского государства фразой " Уважаемые представители...". Скорей всего она обращалась к журналистам.
На это Зеленский лишь улыбнулся, покачал головой и развел руки.
Президент Литвы продолжил свое выступление, подтвердив, что для Литвы Крым это Украина.