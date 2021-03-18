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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація на Донбасі доводить, що необхідна рішучіша реакція міжнародної спільноти на поведінку РФ, - Зеленський

Ситуація на Донбасі доводить, що необхідна рішучіша реакція міжнародної спільноти на поведінку РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою подякував Литві та всьому її народу за незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми вдячні за позицію Литви щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ, які мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.

За його словами, під час перемовин сьогодні було відзначено тривожні т енденції для безпекової ситуації на сході України, зростання провокацій та спроби зірвати перемир’я, відсутність прогресу у реалізації Мінських угод з боку Росії, що доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти на поведінку Російської Федерації.

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Зеленський також нагадав, що Україна ініціює створення в Києві міжнародного майданчика – Кримської платформи - та подякував Литві за готовність до практичної й активної участі в ній.

"Переконаний, що всі демократичні країни світу, що поважають міжнародне право, мають об’єднатися: для захисту прав наших громадян, для захисту кримчан і деокупації півострова. Але навіть вирішивши питання Криму й відновивши справедливість, світ не може бути певним, що більше жодна країна не постраждає від окупації. Тому ще одна важлива мета платформи – це пошук і розробка механізмів, які в майбутньому дадуть змогу дієво та швидко протидіяти будь-яким спробам окупації будь-яких територій на планеті", – додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Литва (2392) росія (65052) санкції (11806) Науседа Гітанас (334) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+13
А само то что с операцией по вагнеровцам и миром в глазах хйла? Рот заклеили?
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18.03.2021 17:06
+12
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 17:07
+12
С какого ты реакцию с кого то требуешь,если само ,ничтожество,реагируешь только на то ,что тебе удобно...блин,какое же оно карлик все таки-ему ж в цирке лилипутов самое место))))
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18.03.2021 17:10
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А само то что с операцией по вагнеровцам и миром в глазах хйла? Рот заклеили?
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18.03.2021 17:06 Відповісти
А что не так, вам же в кино все показали!
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18.03.2021 17:08 Відповісти
Не смотрел, не в курсе, но осуждаю! ))
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18.03.2021 17:10 Відповісти
Вы во фразе "...в яйцах хйла" сделали несколько ошибок ))
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18.03.2021 17:15 Відповісти
"Новое лицо" в политсовете "Слуг народа" Вадим Слюсарев: генерал при Януковиче, бизнес в оккупированном Крыму и визиты в Россию
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date раздел РЕЗОНАНС на ЦЕНЗОР
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18.03.2021 17:29 Відповісти
твою ж маму Римму! прежде всего президент и главнокомандующий страны должен реагировать...

но у нас Янелох 43 годика...
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18.03.2021 17:06 Відповісти
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 17:07 Відповісти
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18.03.2021 17:24 Відповісти
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18.03.2021 17:25 Відповісти
Сны Мендель?
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18.03.2021 18:04 Відповісти
А откуда РФ там появилась? У тебя ж была "та сторона"?
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18.03.2021 17:08 Відповісти
А возле абривиатуры РФ, что заява от Нелоха появилась, что уХйло убийца?
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18.03.2021 17:13 Відповісти
"Гуртом і батька бити легше"
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18.03.2021 17:26 Відповісти
Не пойму-слова Порошенка а рожа зеленского?как ето?
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18.03.2021 17:09 Відповісти
Это так, когда спичрайтеры у него люся аферистович и шмендель
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18.03.2021 17:11 Відповісти
Ага. Реакция, санкции... Мы уже наслушались этих сказочников из Евросоюза. МОжет, пора браться за ум и понять, что нам никто помогать не будет. Никто.
"Транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний "АМИКО" готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО "Рентгенпром" в Истринском районе Московской области."
И так - практически любая западная компания. Санкции, санкции...
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18.03.2021 17:10 Відповісти
С какого ты реакцию с кого то требуешь,если само ,ничтожество,реагируешь только на то ,что тебе удобно...блин,какое же оно карлик все таки-ему ж в цирке лилипутов самое место))))
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18.03.2021 17:10 Відповісти
Вам порохоботам не угодишь.
Не скажет ничего, сразу ЗРАДА, вот не сказал.
А если СКАЖЕТ, то еще хуже, еще больше ЗРАДА - какое право он имел так говорить.
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18.03.2021 17:17 Відповісти
Он берёт пример со старших товарищей, с Леонида Макарыча, например.
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18.03.2021 17:31 Відповісти
Сидит на горшке и от себя ни слова- пусть кто-то заявления делает.
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18.03.2021 17:10 Відповісти
"Более решительная реакция" со стороны международного общества - это конечно важно, но "более решительная реакция" со стороны президента страны, которой нет, важна куда больше!
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18.03.2021 17:11 Відповісти
"необходима более решительная реакция международного сообщества" - а может клоуну сначала самому перестать вести бизнес с козлорылыми и наложить на них санкции по всем направлениям навеки вечные?А то некрасиво - вы их жмите,а мы деньжат с кацапами заработаем.
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18.03.2021 17:13 Відповісти
Та все правильно (а то мы не знали) но в первую очередь должна быть реакция эрекция у вас импотентов !!! .. но вы все в глаза куйлу смотрите и видите там мир ..руский кацапский мир..
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18.03.2021 17:14 Відповісти
а хочу спросить - это план б или уже ц, ведь такие планы были ну на краинии случый, так глаголил зелёный чумырла.
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18.03.2021 17:18 Відповісти
***
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9784

...У меня вопрос, попросили спросить граждане Украины в Интернете. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайском и Дебальцево? Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц? Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, отправлять на заветную смерть 24 моряков в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши Карпатские леса? Почему не наказаны приспешники Януковича? Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снята неприкосновенность депутатов? Выберите любой вопрос и отвечайте....
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18.03.2021 17:20 Відповісти
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8749
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18.03.2021 17:23 Відповісти
А богдан там від заздрості підглядує?
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18.03.2021 18:18 Відповісти
Кхе-кхе... Было бы здОрово через 3 года увидеть эту же парочку снова на стадионе и чтоб этот же текст декламировал ПАП.
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18.03.2021 17:23 Відповісти
так по-моему уже можно (два года тоже как бы срок не малый)
и терпение наше не безгранично)))
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18.03.2021 17:26 Відповісти
Всеми руками только ЗА!!!
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18.03.2021 17:28 Відповісти
Чому засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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18.03.2021 20:34 Відповісти
Скоко можно на зарубеж пенять?
А вы товарищ Зе считаете Путина убийцей или как?
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18.03.2021 17:20 Відповісти
А назови ***** УБИЙЦЕМ, решительный ты наш!
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18.03.2021 17:21 Відповісти
рост провокаций и попытки сорвать перемирие, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений со стороны России, что доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на поведение Российской Федерации. Источник: https://censor.net/ru/n3254210

КОЛИ Ж ТЕБЕ П*ДАРА*А ВЖЕ ЗААРЕШТУЮТЬ І ПОСАДЯТЬ В ТЮРМУ
ЗА РОБОТУ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ І ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ ?


Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 335
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18.03.2021 17:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26428574.html Просто для історії

Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6603

4 лютого 2017 року новообраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Біллу О'Райлі з Fox News.

Трамп: - Я поважаю Путіна.
О'Райлі: - Але ж Путін вбивця!
Трамп: - Є багато вбивць. І у нас є чимало вбивць. Ви думаєте, наша країна така невинна?

Прихильники Трампа: це політика! Не може президент назвати президента іншої країни вбивцею! Питання було некорректне! (І пофігу, що президент США не бачить різниці між своєю країною і путінською РФ.)
***
17 березня 2021 року новообраний президент США Джо Байден дав інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу з ABC News.

Стефанопулос: - Ви вважаєте, що Путін - вбивця?
Байден: - Так, вважаю.
https://www.facebook.com/gintov/posts/10157686862516784 Pavel Gintov
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18.03.2021 17:35 Відповісти
А как же заглянуть путину в глаза? Ты ж рассказывал об этом на всех базарах когда критиковал предыдущую власть, а теперь через два года понял что оказывается ты дурак Вован, будь последователен, в очко путина ещё надо заглянуть, это в духе 95 квартала зеленоухим это понравится.
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18.03.2021 17:44 Відповісти
Так а ситуацию со сливом операции против вагнеровцев он прокомментировать не хочет? или хоть как-нибудь отреагировать на факап вселенского масштаба????
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18.03.2021 17:44 Відповісти
Шо, Вова, начинаешь прозревать, или начало попускать? Аааа, и то и другое. А как до выборов пел красиво. Добро пожаловать в реальный мир, детка.
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18.03.2021 17:50 Відповісти
Зеля, чтобы была решительная поддержка Запада, тебе надо перестать воровать, не покрывать коррупционеров, предателей. А так тебе доверия нет, шут ты наш гороховый. Твои видосики на Западе никому неинтересны.
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18.03.2021 17:55 Відповісти
А сам то що зробив? Чужими руками і жар добре загрибать
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18.03.2021 17:57 Відповісти
Пописял в глазоньки... На том и разошлись.... А ермаки работают
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18.03.2021 18:03 Відповісти
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)

http://www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 (см. с 22 мин)"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа............ (спасибо, г-н Президент)

В этот момент Мендель перебивает и шепот президента Зеленского "Слава Украине" и главу балтийского государства фразой " Уважаемые представители...". Скорей всего она обращалась к журналистам.
На это Зеленский лишь улыбнулся, покачал головой и развел руки.
Президент Литвы продолжил свое выступление, подтвердив, что для Литвы Крым это Украина.
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18.03.2021 18:38 Відповісти
Вообще то идиотия не вылечивается, но под наблюдением специалистов ее можно скрывать от посторонних, в любой закогомерности бывают исключения, возможно это как раз наш случай.
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18.03.2021 18:41 Відповісти
а как же простаперестать стрелять?
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18.03.2021 18:56 Відповісти
Более решительные действия к РФ действительно нужны.А ведь Украина в этой борьбе должна быть в авангарде,но наш президент только бла...бла...бла и сильно заигрался в порно актрису.
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18.03.2021 19:29 Відповісти
Ну й на Цензорі фотку нелоха вліпили. Таке враження що з підручника психіатрії.
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18.03.2021 19:41 Відповісти
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , та й Кравчук не промовив а накрутив там " не можу не сказати" . Мудозвони.
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18.03.2021 20:15 Відповісти
Щей заплачь пдрс...
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18.03.2021 20:30 Відповісти
 
 