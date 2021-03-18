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Новини Правосуддя
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Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист

Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист

У Васильківському суді оголошено виправдувальний вирок екснардепу Сергію Пашинському в справі, яка тривало понад чотири роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Засідання тривало приблизно годину. Своє рішення суддя пояснив, що кожна людина має право на самозахист.

Раніше потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.

Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому приблизно о 17 годині. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без увімкнених габаритів. Пашинський ледве зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справу проти Пашинського направлено до суду: "Закінчився черговий етап фарсу і фальсифікації". ВIДЕО

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Пашинський Сергій (407) суд (11669) юстиція (732) Хімікус (23)


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Топ коментарі
+27
Кацап, пусть тебя в тёмных переулках регулярно встречают с розочкой вот такие "раненые" пострадавшие:
Дело Пашинского: Суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту - Цензор.НЕТ 4708
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18.03.2021 17:19
+21
А в чем превышение?или всякая пьянь будет бутылкой по башке давать,а ты обекай?я б тоже бы выстрелила
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18.03.2021 17:22
+17
Просто пипец! Человек? Это к этому ублюдку не применимо. Другим дают 5-7 лет за превышение допустимой обороны. Ну *** страна.
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18.03.2021 17:16
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Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему, что полностью подтверждает его вину! Суд, в этом случае, должен просто дать ему условно...Но, видать, и суду тоже что-то перепало!
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18.03.2021 18:44 Відповісти
Это не подтверждение вины Пашинского, а откровенное вымогательство со стороны Химикуса ( Ну и фамилия!).
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18.03.2021 19:06 Відповісти
Ничего серьезного у Химикуса не было. Удар бутылкой по голове - гораздо более серьезное нанесение вреда здоровью.
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18.03.2021 19:07 Відповісти
Ну смішно, який рік у лікарні? У нас АТОшників із серйознішими пораненнями набагато менше тримають! Знайомого купою осколків поранило, то він може місяці 2 пробув...
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18.03.2021 19:20 Відповісти
Пашинский вызвал полицию и медиков. Не знаете - не говорите. А вам я желаю однажды встретиться с этим Химикусом ночью один на один. Ну, чтоб увидеть его во всей красе. Тогда не будете таким жалостливым к тому, кто до этогонесколько раз уже привлекался за домашнее насилие.
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18.03.2021 19:50 Відповісти
Ну спасибо Турчинова таким как вы за провал законов ,,об обороте оружия" 4335 и 4335-1 . Который разделил украинское общество на панов и быдло .НО быдло довольно , паны даже опросы для него подготовило соответствующие , о том что быдло хочет чтоб оружие для самообороны было ТОЛЬКО у панов -элиты .На том и порешили .Все довольны !!!!! И паны ...и быдло .Занавес (
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18.03.2021 22:21 Відповісти
Доречі, https://protocol.ua/ru/domashnyaya_samooborona_yuridicheskie_aspekti/ про САМООБОРОНУ. Коли вона є достатньою, і коли вона є перевищенням
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18.03.2021 19:10 Відповісти
Взагалі, безвідносно до цієї справи, перевищення самооборони - брєдовий совковий атавізм... Самоборона або є, або її нема! Ніяких перевищень - принаймні, в США так...
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18.03.2021 19:22 Відповісти
Напевно, Ви частково праві, але, наприклад, самооборона стокілограмового спортсмена хуком у челюсть після ляпаса 50-кілограмової дівчини, то, напевно, і у США буде перевищенням
Ну, а у випадки справ із Стерненком, Пашинським та ін., взагалі, суперечать здоровому глузду
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18.03.2021 19:32 Відповісти
Ну ляпас - це ж не кримінал і має бути дійсно оборона... І там від штату залежить, але в Техасі якщо гопнік захоче забрати телефон, а йому з Кольта мізки винесуть, то не посадять... Головне, щоб це дійсно була самооборона, а її співмірність - другорядне
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18.03.2021 19:36 Відповісти
вы определитесь там, каждый человек имеет право на самооборону стволом или есть пашинские которым это право нужно больше? почему то мне не разрешают купить короткий боевой ствол для самообороны. еще раз вопрос. так каждый имеет право или тот кто у крыта был или сейчас у него
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18.03.2021 19:27 Відповісти
Можна погодитись, але поки ніхто Вам не заважає в авто мати не короткий ствол, а не дуже довгий, наприклад, такий
Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист - Цензор.НЕТ 4000

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18.03.2021 19:45 Відповісти
Ниче скоро бонабак все ,,узаконит" . Будешь вместо этой хрени отвертку с собой возить в машине и за топор дома отчитываться в райотделе по месту жительства .Здобули !!
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18.03.2021 22:14 Відповісти
Ну, тоді то буде КНДР. Навряд
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18.03.2021 22:41 Відповісти
Если останется бонабак .То будет 100%
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18.03.2021 22:55 Відповісти
Зеленский и тут обляпался.
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18.03.2021 20:03 Відповісти
Клоун понятно обляпался, может позволить себе ....У него хорошая фора -папередник его просто обоsрался .....
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18.03.2021 22:11 Відповісти
Походу ты все ещё находишь в своих подштаниках рошенки по утрам)))
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19.03.2021 06:31 Відповісти
Нет я нахожу в дворовой клумбе по утрам то что ты называешь рошенками ((
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19.03.2021 09:50 Відповісти
Нарешті адекватне рішення суду.
Рідкість поки що.
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18.03.2021 21:51 Відповісти
Уже который раз замечаю, что последнее время на Цензоре очень активизировались ботики опожопников....После закрытия каналов путлера в Украине им была дана команда "фас" от мертвечука и иже .....вы уж так не палите себя, обнулённые...а то такое впечатление, что вы запором страдаете....хотя бы трусы оденьте.....
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18.03.2021 22:52 Відповісти
а мы пересичные имеем право на самооборону а судья? или за это как пашинский отдельно башлять нужно?
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18.03.2021 23:08 Відповісти
Походу , это единственный нормальный суд в Украине? Мне кажется этих судей с этого города, нужно в Верховный суд. Или пусть верховный суд учится у них!!! Браво!! Я не Геракл, и если меня ударят бутылкой по голове, думаю капец будет.
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18.03.2021 23:19 Відповісти
на самозащиту от быдлобуллинга в том числе, хоть это быдло и не совсем преступник в классическом смысле этого понятия
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19.03.2021 04:48 Відповісти
Добре, що хоч так скінчилося. Бідний патріот і революционер. Скільки йому прийшлось пережити.
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19.03.2021 09:33 Відповісти
А шо не имеет? Та ж херня как со Стерненко. Напал - получил, єсли напал с оружием или толпой, можно валить. По закону так, только закони у нас не работают.
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19.03.2021 16:38 Відповісти
Ну понятно плешивый невиновен ...
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19.03.2021 16:53 Відповісти
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