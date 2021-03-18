Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист
У Васильківському суді оголошено виправдувальний вирок екснардепу Сергію Пашинському в справі, яка тривало понад чотири роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
Засідання тривало приблизно годину. Своє рішення суддя пояснив, що кожна людина має право на самозахист.
Раніше потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.
Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому приблизно о 17 годині. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без увімкнених габаритів. Пашинський ледве зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.
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