Справа Пашинського: Суд виправдав екснардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист

У Васильківському суді оголошено виправдувальний вирок екснардепу Сергію Пашинському в справі, яка тривало понад чотири роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Засідання тривало приблизно годину. Своє рішення суддя пояснив, що кожна людина має право на самозахист.

Раніше потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.

Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому приблизно о 17 годині. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без увімкнених габаритів. Пашинський ледве зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справу проти Пашинського направлено до суду: "Закінчився черговий етап фарсу і фальсифікації". ВIДЕО