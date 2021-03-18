Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн

До кінця березня Україна очікує поставки 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу Covishield і 700 тис. доз вакцини Sinovac, у квітні - поставки 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX і 1,2 млн доз вакцини Sinovac.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми маємо отримати, згідно з контрактом, до 31 березня. Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми маємо отримати теж у березні цього року. У квітні ми маємо отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз, ми маємо отримати приблизно 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX", - сказав міністр.

Степанов повідомив, що також Україна перебуває на фінальних стадіях підписання інших договорів на постачання вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші поставки вакцини Pfizer в Україну будуть вже у квітні, - ЦГЗ

"У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року", - додав Степанов. Також протягом травня-червня очікуються поставки щонайменше 1,4-1,5 млн доз вакцини за механізмом COVAX.

За словами Степанова, зриви термінів постачання вакцин проти коронавірусу спостерігаються по всьому світу. За його словами, про точну дату поставок чергових партій вакцин буде відомо за декілька днів до самої поставки.

Також читайте: Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Як повідомлялося, Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз очікувалася в середині лютого.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, виробленої на потужностях Serum Institute. Поставки були здійснені через міжнародну закупівельну організацію Crown Agents.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі вакцинують медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для літніх людей і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Читайте: У ВООЗ рекомендують використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу

Також наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня МОЗ повідомило про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.