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Новини Боротьба з коронавірусом
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Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн

Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн

До кінця березня Україна очікує поставки 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу Covishield і 700 тис. доз вакцини Sinovac, у квітні - поставки 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX і 1,2 млн доз вакцини Sinovac.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми маємо отримати, згідно з контрактом, до 31 березня. Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми маємо отримати теж у березні цього року. У квітні ми маємо отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз, ми маємо отримати приблизно 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX", - сказав міністр.

Степанов повідомив, що також Україна перебуває на фінальних стадіях підписання інших договорів на постачання вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші поставки вакцини Pfizer в Україну будуть вже у квітні, - ЦГЗ

"У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року", - додав Степанов. Також протягом травня-червня очікуються поставки щонайменше 1,4-1,5 млн доз вакцини за механізмом COVAX.

За словами Степанова, зриви термінів постачання вакцин проти коронавірусу спостерігаються по всьому світу. За його словами, про точну дату поставок чергових партій вакцин буде відомо за декілька днів до самої поставки.

Також читайте: Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Як повідомлялося, Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз очікувалася в середині лютого.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, виробленої на потужностях Serum Institute. Поставки були здійснені через міжнародну закупівельну організацію Crown Agents.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі вакцинують медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для літніх людей і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

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Також наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня МОЗ повідомило про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Да-да. Мы помним. "Скоро за сутки будет выполняться 10000 вакцинаций". Полностью население Украины будет вакцинировано к 2030 году. Но это не точно.
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18.03.2021 17:18
+3
Так а Олимпиада в 2032 году в Украине будет?
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18.03.2021 17:20
+2
Классно на лохо-быдлоэлекторат развели... Мне больше нравится что при всём при этом у зеленского самый высокий рейтинг среди быдла.
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18.03.2021 17:23
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Отримати може й отримає, тільки невідомо що і коли відбудеться вакцинація...
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18.03.2021 17:17 Відповісти
Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 6219
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18.03.2021 21:39 Відповісти
Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 7610
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18.03.2021 21:42 Відповісти
Да-да. Мы помним. "Скоро за сутки будет выполняться 10000 вакцинаций". Полностью население Украины будет вакцинировано к 2030 году. Но это не точно.
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18.03.2021 17:18 Відповісти
В Киеве 3 день ни одного вакцинируемого !!! Все забили куй...
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18.03.2021 17:33 Відповісти
Вам врать - что дурному с горы котиться.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-ot-covid-19-uzhe-vakcinirovali-bolee-81-tysyachi-chelovek-bolshe-vsego-v-doneckoj-oblasti За 17 марта сделали на восемь прививок меньше, чем в предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации. Больше всего прививок в сутки сделали в Киеве - 880. Также среди лидеров Киевская (670), Донецкая (620) и Львовская (610) области.
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18.03.2021 17:52 Відповісти
пздж
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18.03.2021 17:55 Відповісти
Запоздалое у Вас признание. Мы и так догадались
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18.03.2021 17:58 Відповісти
кто это Мы !? ..или это у вас последствия от вакцинации раздвоение пошло (не пишу что личности - ты к ним не относишься)!?
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18.03.2021 18:02 Відповісти
форумчане
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18.03.2021 18:06 Відповісти
а ты типа тут заведующий форумом !?.. ну-ну.. дерзайте Антип
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18.03.2021 18:46 Відповісти
Я ж говорил, что Вам врать - что дурному с горы котиться.
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18.03.2021 19:06 Відповісти
это девиз вашего форума !? (вакцинация в Киеве закончилась так и не начавшись - нет веры этим упырям-пистополам - идет одна фикция-приписки о якобы вакцинации населения)
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18.03.2021 19:22 Відповісти
Это суть Ваших постов.
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18.03.2021 21:13 Відповісти
учись салага как нужно.. (у меня такое впечатление что ты только вышел с дурки и сразу сюда на цензор)... отползай давай пока при памяти
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18.03.2021 21:16 Відповісти
Из тебя учитель как из говна пуля.
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18.03.2021 21:52 Відповісти
Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком !
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18.03.2021 19:29 Відповісти
Дурень не в колличестве дело а в качестве.
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18.03.2021 17:18 Відповісти
Так а Олимпиада в 2032 году в Украине будет?
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18.03.2021 17:20 Відповісти
За наші гроші нам же якогось трійла і закупили. Покидьки.
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18.03.2021 17:20 Відповісти
ИДИОТ какие 2и2 ??? нас 40 здесь живёт.
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18.03.2021 17:21 Відповісти
а той, первой партии сколько еще осталось? а сколько доз "списали" как неиспользованную?
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18.03.2021 17:23 Відповісти
в баночке - 10 до, если за пару часов не исп. = выбрасывают баночку. так говорит Лещенко, который уже укололся.
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18.03.2021 17:28 Відповісти
Классно на лохо-быдлоэлекторат развели... Мне больше нравится что при всём при этом у зеленского самый высокий рейтинг среди быдла.
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18.03.2021 17:23 Відповісти
Зная что у вакцины есть срок годности так можно каждые пару месяцев покупать выкидывать покупать снова и навариваться. А миллионами чтоб не мелочиться.
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18.03.2021 17:26 Відповісти
хм.. стесняюсь спросить а вопрос утилизации таких обьемов не использованных вакцин вы предусмотрели !?.. вам же умные люди говорили что за вакцинацию вы сможете заработать только по зеленой роже или тюрьму, но ни деньги как вы упыри планировали подзаработать...
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18.03.2021 17:28 Відповісти
Трям-пам-папам!!!

Клоуны нас еще никогда не обманывали!
Верим!
Верим!
Верим!
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18.03.2021 17:28 Відповісти
Вакцинация должна стать доступной для всех желающих независимо от всяких там распределений по очереди. Все кто хочет должны завтра прийти и провакцинироваться. Тогда будет толк. А всякие долбо*бы отрицающие вакцинацию, пускай себе передохнут в порядке своей собственной очерёдности и хрен с ними. Обеспечьте в первую очередь вакциной всех желающих, независимо от возраста и прочих нюансов. Тогда быстро сформируется иммунитет.
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18.03.2021 17:33 Відповісти
ну первые накололись депутаты по 3000 эвро за дозу))
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18.03.2021 17:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26429252.html Ти можеш не вірити в Ковід, але він в тебе вірить

Степанов: до конца марта Украина получит 2,2 млн доз вакцины, в апреле - еще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 149
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18.03.2021 17:33 Відповісти
Очень мудро поступил Байден в сфере вакцинации.Привился -получай деньги на детей и на свои нужды -1400 долларов.График вакцинации ускорился в десятки раз.К апрелю будет привито более 100 млн,причём беднейших.Повысь пенсии Зе минимальщикам после вакцинации -Все старухи побежали вакцинироваться- а потом на добавку к пенсии -на Мальдивы отдыхать.
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18.03.2021 18:15 Відповісти
Кто-то верит этому клоуну?
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18.03.2021 18:15 Відповісти
А де китайська супервакцина, яку прокладка Богатирьової-Степаненка мала доставити ще 15.03.21. Такими темпами українців вакцинують до 2030року.Надзвичайно ефективний міністр Зеленський!
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18.03.2021 18:20 Відповісти
Им поди правительство запретило продавать.
может быть 2 причины, нехватка в самом Китае и 2я думаю вам известна лучше.
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18.03.2021 19:19 Відповісти
У всьому світі почалась вакцинація з медиків і людей похилого віку. А у нас разом з медиками вакцинують усіх бажаючих чиновників, тепер судді просяться, а сьогодні провакцинували всю баскетбольну команду. Влада,яка повинна вакцинувати людей групи ризику, привратила вакцинацію в Україні в клоунаду.
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18.03.2021 19:07 Відповісти
Влей ее в себя ковидолживая мр*зь
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18.03.2021 19:51 Відповісти
 
 