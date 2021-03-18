"Рада не IQOS Friendly": Стефанчук закликає нардепів курити у строго відведених місцях

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів використовувати IQOS для куріння тільки у строго відведених місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS Friendly, тому я дуже прошу використовувати їх тільки у відведених місцях. Я буду дуже вдячний, тому що повага до прав людини починається з того, що ми створюємо необхідні можливості", - зазначив перший віцеспікер.

Так він відреагував на звернення нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашова.

"Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу в сесійний зал знепритомнів поліцейський, бо він задихається від того смороду від IQOSів, там у кулуарах неможливо перебувати", - сказав Лукашов під час засідання Ради в четвер.

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