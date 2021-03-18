"Рада не IQOS Friendly": Стефанчук закликає нардепів курити у строго відведених місцях
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів використовувати IQOS для куріння тільки у строго відведених місцях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS Friendly, тому я дуже прошу використовувати їх тільки у відведених місцях. Я буду дуже вдячний, тому що повага до прав людини починається з того, що ми створюємо необхідні можливості", - зазначив перший віцеспікер.
Так він відреагував на звернення нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашова.
"Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу в сесійний зал знепритомнів поліцейський, бо він задихається від того смороду від IQOSів, там у кулуарах неможливо перебувати", - сказав Лукашов під час засідання Ради в четвер.
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Четверг, 18 марта 2021, 15:14
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Об этом он написал на своей странице https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4144666122264103 в Facebook.
В анонсе семинара Арестович рассказал, что такое желание, как оно формируется; что такое цели и выбор.
"Сила намерения - это способность донести первичную идею, которая нас породила, до цели - через желания и через намерения", - сказал Арестович и признал, что он очень любит людей.
А потом он процитировал слова Иисуса, которые тот сказал апостолу Андрею: "Ты рыбу ловишь? Идем со мной, я сделаю тебя ловцом человеков".
"Я "ловец человеков". Я хочу красть вас из этого жуткого дисциплинароного общества и вернуть самим себе. Это цель моей деятельности", - подытожил советник главы ОПУ.
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