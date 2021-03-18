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Новини Агресія Росії проти України
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Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Сьогодні, 18 березня, під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, який перебуває в Україні з офіційним візитом, відбулося засідання Ради Президентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що під час засідання Зеленський детально розповів про реформи, які реалізуються в Україні, зупинившись на земельній реформі, яка дасть поштовх українській економіці та встановить справедливі ринкові відносини в аграрному секторі. Гітанас Наусєда зауважив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.

Президент Литви привітав зусилля щодо реформування оборонної галузі України.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України зазначив, що кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла. За словами Зеленського, дуже важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та МКЧХ до мешканців окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський 01

"Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – це не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій", – сказав президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна виконала всі домовленості, які були досягнуті на саміті лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі, і зауважив, що важливо напрацювати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував президентам за справжнє лідерство у зміцненні українсько-литовського діалогу, який сьогодні відповідає змісту й духу стратегічного партнерства. Кулеба зазначив, що з ініціативи Зеленського наступний рік проголошений роком України в ЄС.

"Учасники засідання наголосили на важливості повернення до питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, було порушено питання співпраці в галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам. Представники української сторони наголосили, що кінцевою метою діяльності Кримської платформи має стати деокупація Криму. З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", - підкреслюють в Офісі Президента.

Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський

Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

"Без сумніву, Україна та Литва – великі друзі", – наголосив Президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446) Науседа Гітанас (334) Офіс Президента (2021) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+11
Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
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18.03.2021 17:40
+8
бла-бла- бла - зеблабильные дела !
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18.03.2021 17:37
+6
Очередная бессодержательная болтовня Зеленского. Где обещанные контракты с ОАЭ на 3 млрд $?
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18.03.2021 17:47
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бла-бла- бла - зеблабильные дела !
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18.03.2021 17:37 Відповісти
Буба, а тебе не кажется, что тебе уже пора мазать салом пятки?
Каждый божий день ты в говне так, что другому на всю жизнь много будет.

Как там говорил твой советник:
- Пошел нах...й!!!

А глава твоей фракции в Раде сказал что это нормально, это "народный язык".
Потому дружно повторим по-народному:
- Пошел нах...й еще раз!!!
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18.03.2021 17:39 Відповісти
Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
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18.03.2021 17:40 Відповісти
и в параллельной реальности ..
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18.03.2021 17:41 Відповісти
Примите закон о земле(продаже) а также массовая приватизация стратегических предприятий (Нефтегаз, Энергоатом, укрзализниця и заводов оборонки и т.д.) и о Крыме и Донбассе можно будет забыть - они до последнего патрона будут отстреливаться от Нас чтобы не попасть в рабовладельческий строй в Украине!
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18.03.2021 17:41 Відповісти
но...сначала бы в реалии приземлиться и правде в глаза посмотреть - перемирие не соблюдается!!! и наши воины не гибнут !!!
конечно деньги под восстановление бамбаца просить очень хоэцца....
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18.03.2021 17:45 Відповісти
ты вообще под коксом живешь- уже и доки этого в инет начинают вылезать
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18.03.2021 17:46 Відповісти
Очередная бессодержательная болтовня Зеленского. Где обещанные контракты с ОАЭ на 3 млрд $?
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18.03.2021 17:47 Відповісти
саме так: теріторій
а жителям (хто не співпрацював із ворогом) - екзамен на громадянство
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18.03.2021 17:47 Відповісти
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18.03.2021 17:47 Відповісти
Та все уже 2года назад поняли, шо вы "не живёте сегодняшним днем"!
По всё "новым" и "новым" лицам из бывшего окружения Овоща, по закатыванию фонда КОВИДа в асфальт,...
Давно всё ясно.
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18.03.2021 17:52 Відповісти
срать на твою рассею, лапоть вася. и еще, идиот, никогда не говори никогда.
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18.03.2021 18:00 Відповісти
+
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18.03.2021 18:04 Відповісти
Ветер Васин, одним словом... Або скажемо так: Василь, сходи до вітру... Це в тебе краще в коментах виходить...
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18.03.2021 18:19 Відповісти
Видишь ли, Вася...
Ситуация с Донбассом не уникальна. Такое происходило и тысячи лет назад.
Периодически находилось *****, заграбаставшее чужие земли.
Так вот, в дипломатии существует следующий алгоритм по деокупации территорий:
после освобождения оккупированных людей лишают права выбора в верховные органы на тот срок, в течение которого была оккупация. Аргумент простой - люди находились под вражеской пропагандой, их психика должна прийти в норму.
Т.о.,,в нашем случае это - уже от 7лет, в течение которых данной популяции должно быть запрещено выбирать.
Подразумевается, что антипропаганда уничтожит ростки оккупанта. Так что возвращать свои земли обязательно надо. Но - с Умом.
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18.03.2021 18:29 Відповісти
С чєм?
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18.03.2021 18:45 Відповісти
Забудь, это - не твоё
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18.03.2021 20:01 Відповісти
такие территории нужно не интегрировать, а отправить на помойку.
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18.03.2021 19:49 Відповісти
Зе-бил! включи ртр - там идет "интеграция" Крыма, возвращенного в "родную гавань" вместе с ******, михайловым и др. идиотами...
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18.03.2021 17:56 Відповісти
Зеля....
Ты закон читал .....
Забота об оккупированных - забота оккупанта!!!!
Нам должно быть пох....
Заботься лучше об украинцах .... Лохушка зеленая...
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18.03.2021 18:39 Відповісти
Ну что же, я все более убеждаюсь что сегодняшнее руководство страны бессмертное. Не потому что так оно и есть, а потому что оно так считает. Потому что не понимает что накосячили на конкретный гнев народа Украины и конкретные уголовные дела.
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18.03.2021 18:40 Відповісти
Імпічмент-арешт!
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18.03.2021 18:43 Відповісти
шо реинтеграция опять за счет моей зарплаты и пенсий моих стариков будет проводится? а может ну его на йух вова? я без бамбасовцев живу уже почти 7 лет и ничего и нормально себя чувствую!!! так может все же стену и ров?
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18.03.2021 20:47 Відповісти
Клоун, шо ты мелешь????
Сперва верни, а потом реинтегрируй.
Да, спасибо большое тебе от армии за оставшиеся без повышения з/п, за придурка министра обороны, за нафталиновых полковников.
Позор!
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18.03.2021 22:16 Відповісти
 
 