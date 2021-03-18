Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський
Сьогодні, 18 березня, під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, який перебуває в Україні з офіційним візитом, відбулося засідання Ради Президентів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Наголошується, що під час засідання Зеленський детально розповів про реформи, які реалізуються в Україні, зупинившись на земельній реформі, яка дасть поштовх українській економіці та встановить справедливі ринкові відносини в аграрному секторі. Гітанас Наусєда зауважив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.
Президент Литви привітав зусилля щодо реформування оборонної галузі України.
Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України зазначив, що кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла. За словами Зеленського, дуже важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та МКЧХ до мешканців окупованих територій.
"Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – це не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій", – сказав президент.
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна виконала всі домовленості, які були досягнуті на саміті лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі, і зауважив, що важливо напрацювати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував президентам за справжнє лідерство у зміцненні українсько-литовського діалогу, який сьогодні відповідає змісту й духу стратегічного партнерства. Кулеба зазначив, що з ініціативи Зеленського наступний рік проголошений роком України в ЄС.
"Учасники засідання наголосили на важливості повернення до питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, було порушено питання співпраці в галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам. Представники української сторони наголосили, що кінцевою метою діяльності Кримської платформи має стати деокупація Криму. З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", - підкреслюють в Офісі Президента.
Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.
"Без сумніву, Україна та Литва – великі друзі", – наголосив Президент України.
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Каждый божий день ты в говне так, что другому на всю жизнь много будет.
Как там говорил твой советник:
- Пошел нах...й!!!
А глава твоей фракции в Раде сказал что это нормально, это "народный язык".
Потому дружно повторим по-народному:
- Пошел нах...й еще раз!!!
конечно деньги под восстановление бамбаца просить очень хоэцца....
а жителям (хто не співпрацював із ворогом) - екзамен на громадянство
По всё "новым" и "новым" лицам из бывшего окружения Овоща, по закатыванию фонда КОВИДа в асфальт,...
Давно всё ясно.
Ситуация с Донбассом не уникальна. Такое происходило и тысячи лет назад.
Периодически находилось *****, заграбаставшее чужие земли.
Так вот, в дипломатии существует следующий алгоритм по деокупации территорий:
после освобождения оккупированных людей лишают права выбора в верховные органы на тот срок, в течение которого была оккупация. Аргумент простой - люди находились под вражеской пропагандой, их психика должна прийти в норму.
Т.о.,,в нашем случае это - уже от 7лет, в течение которых данной популяции должно быть запрещено выбирать.
Подразумевается, что антипропаганда уничтожит ростки оккупанта. Так что возвращать свои земли обязательно надо. Но - с Умом.
Ты закон читал .....
Забота об оккупированных - забота оккупанта!!!!
Нам должно быть пох....
Заботься лучше об украинцах .... Лохушка зеленая...
Сперва верни, а потом реинтегрируй.
Да, спасибо большое тебе от армии за оставшиеся без повышения з/п, за придурка министра обороны, за нафталиновых полковников.
Позор!