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Новини Агресія Росії проти України Вибухи на складі в Балаклії
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За фактом вибухів при розмінуванні в Балаклії повідомлено про підозру ексмайору ЗСУ, - військова прокуратура

За фактом вибухів на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області повідомлено про підозру колишньому майору Збройних Сил України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

За фактом вибухів при розмінуванні в Балаклії повідомлено про підозру ексмайору ЗСУ, - військова прокуратура 01

За даними слідства, 15.11.2019 внаслідок недбалого ставлення до служби офіцера на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області відбулися вибухи елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", що спричинило отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями та загибель трьох військовослужбовців, які були задіяні до розмінування та завантаження цих вибухонебезпечних предметів у військовій частині.

За фактом вибухів при розмінуванні в Балаклії повідомлено про підозру ексмайору ЗСУ, - військова прокуратура 02

"Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Звіт ТСК ВР щодо вибухів боєприпасів на арсеналі в Балаклії, який розходиться з офіційною версією слідства, долучать до матеріалів розслідування, - Венедіктова

Досудове розслідування за фактом вибухів на території військової частини в місті Балаклія Харківської області продовжується, слідством перевіряються дії (бездіяльність) інших військових службових осіб.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Зазначимо, за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику для зберігання вибухонебезпечних предметів №4, - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів і їх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його займання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів".

Автор: 

вибух (4444) Військова прокуратура (722) Балаклія (274) ЗСУ (7528)


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с обменом плененными президент, похоже, завершил и браслетики сняты...
теперь архиважные вопросы - поиск виноватых в событиях прошлого...
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18.03.2021 18:07 Відповісти
Нет, нужно верить в виновных лосей, которые гуляли. Пять взорванных складов, никаких наказанных даже за недбалість. Так вы себе представляете правосудие?
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18.03.2021 18:32 Відповісти
система управления армией дзвін, на которую возлагали надежды их не оправдала, - армия неуправляема..на вооружение поступили макеты ракетной системы нептун на базе татры8х8...смотрится, как настоящая и на параде к 30-и летию реально украсит крещатик своим резвым пробегом...
уже заканчивается первый квартал, а укроборонпром дореформировали до того, что предприятиям не поставлены цели и задачи и не обеспечено финансирование...и это в далеко не мирное время
а расследовать взрывы на складах нужно...минусуя один из - на него откликнулся склад под рязанью в начале октября прошлого года
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18.03.2021 19:00 Відповісти
Та ты шо! Укроборонпром с вами советуется или перед вами отчитывается, что всепропало? Вы хотя бы операция Ы смотрели? Там все схемы указаны
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18.03.2021 19:06 Відповісти
все о оборонзаказе21 есть в открытом доступе...
например на этом же цензоре о танках
- "Всего с начала 2021 завод модернизировал более десяти машин Т-64 и Т-72. Заказ выполнен с опережением сроков и в условиях ограниченного финансирования из-за отсутствия государственного оборонного заказа на 2021Источник: https://censor.net/ru/p3253736

так что есть чем заниматься...третий квартал заканчивается...день сурка смотрите
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18.03.2021 19:45 Відповісти
Похоже на козла отпусчения...
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18.03.2021 18:11 Відповісти
 
 