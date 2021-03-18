За фактом вибухів при розмінуванні в Балаклії повідомлено про підозру ексмайору ЗСУ, - військова прокуратура

За фактом вибухів на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області повідомлено про підозру колишньому майору Збройних Сил України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

За даними слідства, 15.11.2019 внаслідок недбалого ставлення до служби офіцера на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області відбулися вибухи елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", що спричинило отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями та загибель трьох військовослужбовців, які були задіяні до розмінування та завантаження цих вибухонебезпечних предметів у військовій частині.

"Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - говориться в повідомленні.

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Досудове розслідування за фактом вибухів на території військової частини в місті Балаклія Харківської області продовжується, слідством перевіряються дії (бездіяльність) інших військових службових осіб.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Зазначимо, за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику для зберігання вибухонебезпечних предметів №4, - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів і їх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його займання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів".