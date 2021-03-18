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Новини Агресія Росії проти України
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1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС

1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 18 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув український воїн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення несумісного з життям.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру і гранатомети різних систем, а в передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Гнутового і Луганського, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28365) Донбас (22354) втрати (4394) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3129

...
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18.03.2021 18:43
+13
Кто обещал вернуть ВСУ на позиции отвода сразу после первого обстрела?
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18.03.2021 18:33
+8
1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 428
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18.03.2021 20:26
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Кто обещал вернуть ВСУ на позиции отвода сразу после первого обстрела?
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18.03.2021 18:33 Відповісти
Возле Золотого, хоть и не сразу, но говорят всё уже вернулось "на круги своя", а больше ни где и не разводили, в общем-то
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18.03.2021 18:39 Відповісти
Потерпілий багато чого обіцяє , але слухати його - себе не поважати !
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18.03.2021 19:07 Відповісти
Жирік каже: бійці ВСУ, тікайте, бо так вдаримо, що всім хана
звідси запитання: якщо так вдарите, що всім хана, нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?
москвитянські брехуни та вбивці!
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18.03.2021 18:37 Відповісти
нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?

один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.Источник: https://censor.net/ru/n3254230

На счет, как минимум, 120 минометов какая-то лажа, как мне кажется. Это штука достаточно громкая, что по "выхлопу", что по падению и когда такой факт имеет место быть, то это обычно слышно ... В общем, там вполне мог быть всего один выстрел, снайперский, раз ранение было пулевое ...
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18.03.2021 19:11 Відповісти
Жирику -жидику гореть в аду,вместе с *****.
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18.03.2021 19:27 Відповісти
Они уже ударили морпехами и всякими вымпелами по ДАПу, что досих пор собаки тоскают их кости.
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19.03.2021 00:15 Відповісти
офіс на мендельштрассе нюхне в пам'ять...
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18.03.2021 18:39 Відповісти
всєм саставом...
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18.03.2021 18:40 Відповісти
1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3129

...
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18.03.2021 18:43 Відповісти
Бали за українську аутентичність російськомовного тексту: Пивденного (+1), Водяного (+), БогданОвки (-1).(Богданивкьі)
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18.03.2021 18:50 Відповісти
У цензора проблема у тому, що стартовим іде російськомовний текст, а не український.
Назва статті: ..."возле Пивденного, Водяного и Богдановки" - возле Пивдэннэ, Водянэ и Богданивкьі.
1. "Недалеко от населенного пункта Пивденное" - Недалеко от населенного пунткта Пивдэннэ.
2. "Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье" - Вблизи населенного пункта Водянэ, что на Приазовье.

3. "... а в пригороде Богдановки..." - а в пригороде Богданивкьі.
Чисто росіянин прочитає так: Пивденное як Півдєнноє, Водяное не прочитає як Водяне. У цьому ціль - привчити звучанню українською, а не російською. Це те саме як діти у школі записують кирилицею звучання англійських слів: manager повинен звучати як мєнєджер, а не як манагер.
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18.03.2021 19:15 Відповісти
manager повинен звучати як мєнєджер???
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18.03.2021 19:27 Відповісти
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18.03.2021 21:15 Відповісти
Спасибо солдат,что отдал за нас самое дорогое-жизнь. Земной поклон тебе,царствие небесное твоей душе. Соболезнования родным и близким. Прости нас.
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18.03.2021 19:24 Відповісти
Амынеправакуемо...
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18.03.2021 19:39 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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18.03.2021 20:06 Відповісти
1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 428
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18.03.2021 20:26 Відповісти
Carstvo Nebesne !
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18.03.2021 21:39 Відповісти
Герої не вмирають
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18.03.2021 22:29 Відповісти
 
 