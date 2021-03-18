1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 18 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув український воїн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення несумісного з життям.
Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру і гранатомети різних систем, а в передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
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звідси запитання: якщо так вдарите, що всім хана, нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?
москвитянські брехуни та вбивці!
один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.Источник: https://censor.net/ru/n3254230
На счет, как минимум, 120 минометов какая-то лажа, как мне кажется. Это штука достаточно громкая, что по "выхлопу", что по падению и когда такой факт имеет место быть, то это обычно слышно ... В общем, там вполне мог быть всего один выстрел, снайперский, раз ранение было пулевое ...
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Назва статті: ..."возле Пивденного, Водяного и Богдановки" - возле Пивдэннэ, Водянэ и Богданивкьі.
1. "Недалеко от населенного пункта Пивденное" - Недалеко от населенного пунткта Пивдэннэ.
2. "Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье" - Вблизи населенного пункта Водянэ, что на Приазовье.
3. "... а в пригороде Богдановки..." - а в пригороде Богданивкьі.
Чисто росіянин прочитає так: Пивденное як Півдєнноє, Водяное не прочитає як Водяне. У цьому ціль - привчити звучанню українською, а не російською. Це те саме як діти у школі записують кирилицею звучання англійських слів: manager повинен звучати як мєнєджер, а не як манагер.