1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 18 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув український воїн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення несумісного з життям.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру і гранатомети різних систем, а в передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

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