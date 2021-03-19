УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4808 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
854 6

Найманці РФ блокують моніторинг місії ОБСЄ: забороняють проїзд спостерігачів і глушать безпілотники, - СЦКК

Найманці РФ блокують моніторинг місії ОБСЄ: забороняють проїзд спостерігачів і глушать безпілотники, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про блокування найманцями РФ представників СММ ОБСЄ, які здійснюють моніторингові дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, 16 березня на південній околиці населеного пункту Спартак, що за 9 км від Донецька, на тимчасово окупованій території, команда Місії вперше побачила 4 бетонні блоки, встановлені впоперек дороги. У результаті патруль СММ не зміг проїхати на північ у напрямку зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк". При цьому зазначено, що ще 14 березня дорога була вільною і ці блоки зафіксовано не було.

Також Місія повідомила про перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ біля населеного пункту Авдіївка. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати підрозділи Збройних Сил України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.

Дані факти підкреслюють небажання окупантів сприяти місії ОБСЄ у виконанні її мандата і вказують на подальше порушення домовленостей, зазначили в СЦКК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС

Автор: 

ОБСЄ (3503) СЦКК (642) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ блокируют мониторинг миссией ОБСЕ, запрещая проезд наблюдателей и глуша беспилотники, - СЦКК - Цензор.НЕТ 538
показати весь коментар
18.03.2021 18:45 Відповісти
Це з 2014-го таке горе.
показати весь коментар
18.03.2021 18:48 Відповісти
"впервые увидела 4 бетонные блока"
трошки слов'ян у редакції не зашкодять...
показати весь коментар
18.03.2021 18:48 Відповісти
Готовятся наступать
показати весь коментар
18.03.2021 19:06 Відповісти
ТАК БЛ#ДЬ ЗАГЛУШИТЕ ИХ !!!
показати весь коментар
18.03.2021 19:10 Відповісти
Якщо цілий Лендкрузер не міг об'їхати блоки по узбіччю, значить не сильно він туди хотів.
показати весь коментар
18.03.2021 20:23 Відповісти
 
 