Найманці РФ блокують моніторинг місії ОБСЄ: забороняють проїзд спостерігачів і глушать безпілотники, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про блокування найманцями РФ представників СММ ОБСЄ, які здійснюють моніторингові дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, 16 березня на південній околиці населеного пункту Спартак, що за 9 км від Донецька, на тимчасово окупованій території, команда Місії вперше побачила 4 бетонні блоки, встановлені впоперек дороги. У результаті патруль СММ не зміг проїхати на північ у напрямку зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк". При цьому зазначено, що ще 14 березня дорога була вільною і ці блоки зафіксовано не було.

Також Місія повідомила про перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ біля населеного пункту Авдіївка. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати підрозділи Збройних Сил України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.

Дані факти підкреслюють небажання окупантів сприяти місії ОБСЄ у виконанні її мандата і вказують на подальше порушення домовленостей, зазначили в СЦКК.

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