УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11449 відвідувачів онлайн
Новини
5 908 26

Росіянин Килимник і український нардеп Деркач намагалися зашкодити зв'язкам США й України, - посольство США

Росіянин Килимник і український нардеп Деркач намагалися зашкодити зв'язкам США й України, - посольство США

Російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екскерівника передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагався вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України.

Про це посольство США в Україні повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ. За даними посольства, Килимник діяв заодно з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем, проти якого США ввели санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року", а також іншими особами, "пов'язаними з російською розвідкою".

"Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем та іншими, пов'язаними з російською розвідкою, особами, він намагався вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Російський агент Килимник намагався втілити "мирний план" з Януковичем на Донбасі до літа 2018 р - звіт спецпрокурора США Мюллера

У посольстві повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США оголосило Килимника в розшук за перешкоджання правосуддю і змову в перешкоджанні правосуддю.

Росіянин Килимник і український нардеп Деркач намагалися зашкодити звязкам США й України, - посольство США 01

Автор: 

Деркач Андрій (151) посольство (944) США (22685) Килимник Костянтин (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Деркача пора посадить , как агента раши
показати весь коментар
18.03.2021 19:12
+8
і не його одного. Точніше: не він один шкодить інтересам України і США
показати весь коментар
18.03.2021 19:20
+3
а у Деркача, дырка горяча!
показати весь коментар
18.03.2021 19:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деркача пора посадить , как агента раши
показати весь коментар
18.03.2021 19:12 Відповісти
і не його одного. Точніше: не він один шкодить інтересам України і США
показати весь коментар
18.03.2021 19:20 Відповісти
килимник.. м.р - кривой рог.. Совпадение?))
друзяка деркача, баканова и вовки-шмаркли...
показати весь коментар
18.03.2021 19:35 Відповісти
В США выдать обоих, там пожизненно будут срок мотать ...
показати весь коментар
18.03.2021 20:26 Відповісти
Не при Зеленском
показати весь коментар
18.03.2021 21:30 Відповісти
блин,этот килимник точно православный?
чы також часамы по клавишам пианино стучит?
показати весь коментар
18.03.2021 19:14 Відповісти
У Деркача , что лик святого ??? , Все говорят , а реакции от СБУ Полиции и куча всяких силовых ведомств . 10 человек силовиков на 1 Жителя . Реакции Никакой , от слова всем все по ...х .Дайте ему героя и запишите в красную книгу и оберегайте , - Что все и Делают.
показати весь коментар
18.03.2021 19:15 Відповісти
Ух ты какие!
показати весь коментар
18.03.2021 19:15 Відповісти
Родыч.
показати весь коментар
18.03.2021 19:18 Відповісти
А чого "перешкоджали" в минулому часі? А чого не в теперішньому?
Он, знову якісь фейкові "плівки" з Порошенком висрали... По приватбанку...
показати весь коментар
18.03.2021 19:19 Відповісти
православный добкин с кернессом понимаю...жванецкий с крестом гундяевским на могиле також терпимо,но,блеать,килимник...
показати весь коментар
18.03.2021 19:20 Відповісти
Треба допитати Дубінського. Він стверджує, що на його участі у пресконференції з Деркачем наполягав сам Зеленський.
показати весь коментар
18.03.2021 19:22 Відповісти
Байден молодец!
Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США - Цензор.НЕТ 9493
показати весь коментар
18.03.2021 19:23 Відповісти
просто инфо для тех кто думает что рашка тебя не брост, аха,

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/posolstvo-rf-v-latvii-ne-sobiraetsya-vakcinirovat-grazhdan-rossii.d?id=53030531 Посольство РФ в Латвии не собирается вакцинировать граждан pоссии

кому они нахрен нужны, вот так то - сотрудничай с рашкой и за всё ответишь, запомни это.
показати весь коментар
18.03.2021 19:26 Відповісти
байдену медаль!!!
показати весь коментар
18.03.2021 19:27 Відповісти
кацы окончательно заманали всех
сша взяли на себя роль палача
всем достанется
показати весь коментар
18.03.2021 19:30 Відповісти
московити не бачать берегів
тому десь та межа обов'язково знайдеться
показати весь коментар
18.03.2021 19:34 Відповісти
глупый деркач
показати весь коментар
18.03.2021 19:31 Відповісти
А это "новое литсо Зеко манды" Деркач уже в розыске ФБР или еще только под санкциями?
показати весь коментар
18.03.2021 19:31 Відповісти
якщо росіянин, то ковёрник
нєфіг українське прізвище позорити!
показати весь коментар
18.03.2021 19:32 Відповісти
"За вказівкою українського уряду" ??? О чем речь, кто в курсе? Манафорт с овощем?
показати весь коментар
18.03.2021 19:35 Відповісти
а у Деркача, дырка горяча!
показати весь коментар
18.03.2021 19:36 Відповісти
А тут на цензорі і досі находяться унікуми, які цитують плівки Деркача! Хоча американці ще восени (тобто ще при Трампі) прямим текстом назвали Деркача рашн агентом, а його плівки - сильним монтажем...
показати весь коментар
18.03.2021 19:37 Відповісти
Деркач наследственный кгбист. И таких п@дл хватает.
показати весь коментар
18.03.2021 19:48 Відповісти
ТОГДА НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!! ПОЖАЛУЙСТА !)
показати весь коментар
19.03.2021 01:06 Відповісти
 
 