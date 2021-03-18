Росіянин Килимник і український нардеп Деркач намагалися зашкодити зв'язкам США й України, - посольство США

Російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екскерівника передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагався вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України.

Про це посольство США в Україні повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ. За даними посольства, Килимник діяв заодно з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем, проти якого США ввели санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року", а також іншими особами, "пов'язаними з російською розвідкою".

"Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем та іншими, пов'язаними з російською розвідкою, особами, він намагався вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України", - сказано в повідомленні.

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У посольстві повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США оголосило Килимника в розшук за перешкоджання правосуддю і змову в перешкоджанні правосуддю.