19 березня Зеленський збирає засідання РНБО, "особливо сенсаційних рішень не очікується", - ЗМІ
19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
За словами співрозмовника видання, ухвалень особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.
За підсумком минулого засідання РНБО доручила СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.
Також РНБО ухвалило рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".
Топ коментарі
+6 Antonio Stradivari
показати весь коментар18.03.2021 19:16
+6 vitalmod
показати весь коментар18.03.2021 19:25
+5 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар18.03.2021 19:24
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Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.
-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?
Тому й публікую свою точку зору...
- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?
-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?
ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!
За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"
Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
Гундосик даже шепотом повторить не может.
бо в нас усі сенсації тільки з його тупості та зради
Біда...
Будуть рішати що робити...