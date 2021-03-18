19 березня Зеленський збирає засідання РНБО, "особливо сенсаційних рішень не очікується", - ЗМІ

19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, ухвалень особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

За підсумком минулого засідання РНБО доручила СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.

Також РНБО ухвалило рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".

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