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Новини
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19 березня Зеленський збирає засідання РНБО, "особливо сенсаційних рішень не очікується", - ЗМІ

19 березня Зеленський збирає засідання РНБО,

19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, ухвалень особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

За підсумком минулого засідання РНБО доручила СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.

Також РНБО ухвалило рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".

Читайте також: Україні необхідно оновити протокол лікування COVID-19: клінічна картина захворювання змінилася, - РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+6
Новости офиса президента нам сообщает путинский РуцкийБизнесКанал - здорово.
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18.03.2021 19:16
+6
Земрази слили спецоперацию по задержанию вагнеровцев, и теперь устраивают клоунаду для зебилов
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18.03.2021 19:25
+5
Та Байден уже сказал громко и сенсационно, куда уже громче
Гундосик даже шепотом повторить не может.
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18.03.2021 19:24
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Новости офиса президента нам сообщает путинский РуцкийБизнесКанал - здорово.
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18.03.2021 19:16 Відповісти
Значит Гадючник уже некому Разгребать.
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18.03.2021 19:19 Відповісти
Справа Татарова...

Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.

-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?

Тому й публікую свою точку зору...

- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?

-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?

ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!

За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"

Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
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18.03.2021 20:07 Відповісти
Журнашлюхи скуплены оптом ! Где Соболев , Найем . Лещенко , а Парасюк куда пропал ?
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18.03.2021 20:19 Відповісти
по двє понюшкі і край...
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18.03.2021 19:23 Відповісти
то якщо шнобак среднєстатістічєскій...
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18.03.2021 19:24 Відповісти
Та Байден уже сказал громко и сенсационно, куда уже громче
Гундосик даже шепотом повторить не может.
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18.03.2021 19:24 Відповісти
Земрази слили спецоперацию по задержанию вагнеровцев, и теперь устраивают клоунаду для зебилов
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18.03.2021 19:25 Відповісти
Бурная имитация работы, а по итогу никогда никогда не сажают ибо все они жулики в одной упряжке!
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18.03.2021 19:27 Відповісти
Врубилось земарзота,что Байдену нужен только беня и по настоящему,а не мертвечук понарошку
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18.03.2021 19:28 Відповісти
Какие нах сенсации от фигляра с плохим средним образование из криворожской самодеятельности? Ну, разве, что оно скажет, - я устал, я ухожу, простите меня, засранца воровитого. Но это наврядли.
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18.03.2021 19:33 Відповісти
Такое впечатление, что у гринпоца вместо 95го квартала новая игрушка СНБО. Скоро по два раза в неделю собираться будут и посевную обсуждать.
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18.03.2021 19:35 Відповісти
Насчет соплей базар, 95 недовольных
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18.03.2021 19:35 Відповісти
то й добре, що сенсацій не очікується
бо в нас усі сенсації тільки з його тупості та зради
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18.03.2021 19:36 Відповісти
Может надо уже почистить офис президента от кремлёвских кротов?
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18.03.2021 19:39 Відповісти
Что иуда зеленский будет чистить своих подельников ? Он лично их всех назначил и несёт полную ответственность, за их деяния! Вам недостаточно , что он заявлял , что не было сп.операции по»вашнеровцам» и шесть месяцев блокирует ,а афера с фальшивкой Деркачева ……
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18.03.2021 19:52 Відповісти
До проблеми з Порохом додалась проблема з Лєросом.
Біда...
Будуть рішати що робити...
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18.03.2021 19:57 Відповісти
опять дружно посрут...
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18.03.2021 20:02 Відповісти
Клоун решил что нашел волшебную кнопку "Рейтинг"
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18.03.2021 20:09 Відповісти
когда будет арестован Мертвечук
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18.03.2021 20:52 Відповісти
а где же сенсации? шо за фигня? даешь сенсации!!!! с е н са ц и и, с е н с а ци и, хотим сенсаций!!!! шо вова, запал пропал и ягоды в ягодицах закончились??? а ведь кроме того что каналы закрыл (Штаты в ж.пу задули) пока ничего то и нет! так пшик и воздушные пузыри... некогда тебе? ну да , надо же уже на второй срок готовится!!!!
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18.03.2021 21:05 Відповісти
 
 