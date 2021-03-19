Оновлений законопроєкт про підтримку України у сфері безпеки внесли в Сенат США

Двопартійна група законодавців у верхній палаті США внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Законопроєкт описує історію окупації території України, починаючи з 1919 року – від радянської влади до окупації німецькими фашистами в 1940-х роках та Росією 2014 році. Він наголошує на необхідності запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні і призначити Спеціального посланника в питаннях України.

Проєкт закону передбачає на найближчі 5 років щорічне виділення на військову допомогу Україні $300 млн. Ще $4 млн мають виділятися на підготовку українських офіцерів у рамках Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого проєкт закону подається на підпис президента США.

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