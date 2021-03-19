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Оновлений законопроєкт про підтримку України у сфері безпеки внесли в Сенат США

Оновлений законопроєкт про підтримку України у сфері безпеки внесли в Сенат США

Двопартійна група законодавців у верхній палаті США внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Законопроєкт описує історію окупації території України, починаючи з 1919 року – від радянської влади до окупації німецькими фашистами в 1940-х роках та Росією 2014 році. Він наголошує на необхідності запровадити до 30 вересня Робочу групу США-Європа по Україні і призначити Спеціального посланника в питаннях України.

Проєкт закону передбачає на найближчі 5 років щорічне виділення на військову допомогу Україні $300 млн. Ще $4 млн мають виділятися на підготовку українських офіцерів у рамках Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого проєкт закону подається на підпис президента США.

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Автор: 

законопроєкт (3589) допомога (8334) США (22713) Сенат США (600)


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18.03.2021 19:57 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все компании, задействованные в проекте "Северный поток 2", должны прекратить работу.
"Госдепартамент предостерегает всех участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода", - говорится в письменном заявлении Блинкена. нежданчик прилетел)))
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18.03.2021 19:58 Відповісти
God Bless America
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18.03.2021 20:01 Відповісти
и бубаноидам перевод о 1919 пришлите...
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США - Цензор.НЕТ 3687Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США - Цензор.НЕТ 6839
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18.03.2021 21:06 Відповісти
 
 