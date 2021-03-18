Держдеп США закликає компанії припинити участь у реалізації "Північного потоку-2", якщо не хочуть потрапити під санкції, - Блінкен

Держдеп США в четвер вказав, що компанії, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік 2", мають припинити свою участь у ньому, якщо не хочуть потрапити під санкції.

"Держдеп знову попереджає, що будь-яка компанія, задіяна в (будівництві – ред.) газопроводу "Північний потік-2", ризикує потрапити під санкції США", - сказано в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава відомства закликає ці компанії "негайно припинити роботу" щодо реалізації цього проєкту.

"Як заявляв президент США, "Північний потік-2" - це погана угода для Німеччини, України та для наших союзників і партнерів у Центральній і Східній Європі", - додав Блінкен.

За його словами, "Північний потік-2", згідно з оцінкою США, слід вважати "геополітичним проєктом Росії, націленим на те, щоб розділити Європу і послабити європейську енергетичну безпеку".

Читайте також: "Північний потік-2" - це пастка не лише для України, але й для країн Європи, - Зеленський