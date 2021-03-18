Держдеп США закликає компанії припинити участь у реалізації "Північного потоку-2", якщо не хочуть потрапити під санкції, - Блінкен
Держдеп США в четвер вказав, що компанії, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік 2", мають припинити свою участь у ньому, якщо не хочуть потрапити під санкції.
"Держдеп знову попереджає, що будь-яка компанія, задіяна в (будівництві – ред.) газопроводу "Північний потік-2", ризикує потрапити під санкції США", - сказано в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава відомства закликає ці компанії "негайно припинити роботу" щодо реалізації цього проєкту.
"Як заявляв президент США, "Північний потік-2" - це погана угода для Німеччини, України та для наших союзників і партнерів у Центральній і Східній Європі", - додав Блінкен.
За його словами, "Північний потік-2", згідно з оцінкою США, слід вважати "геополітичним проєктом Росії, націленим на те, щоб розділити Європу і послабити європейську енергетичну безпеку".
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Група сенаторів США від Демократичної та Республіканської партії повторно представили проект Закону про безпекове партнерство з Україною (Ukraine Security Partnership Act - прим. ГА) Про це йдеться у повідомленні оприлюдненому на сайті Сенатського комітету із закордонних відносин. Законопроект було вперше представлено у липні минулого року.
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/S.%20-%20Ukraine%20Bill%20(as%20filed).pdf Законопроект передбачає до 300 мільйонів на рік для військової допомоги Україні, включно із поставками летального озброєння; до 4 мільйонів на рік на підготовку українських військових офіцерів. Законопроект, серед іншого, пропонує пришвидшити передачу Україні надлишкових оборонних виробів та закликає до стратегії, яка би заохочувала партнерів США робити те саме. Також адміністрації США пропонується призначити спеціального посланця з питань України, який би представляв США у переговорах Нормандського формату (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) та сприяв би діалогу між спільнотами Чорного моря."Закон про безпекове партнерство з Україною допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти захиститись від агресії Росії, захочуючи при цьому прогрес щодо нестабільного порядку денного щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США", - заявив з приводу законопроекту сенатор-демократ Кріс Мерфі.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-senat-zakonoproekt-pidtrymky-ukrainy/5819745.html
немчура брыкается