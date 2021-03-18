Рада збереться на позачергове засідання 19 березня і піде на тритижневий карантин
19 березня на 13:00 планується позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному два питання, один із них - вимушені "тритижневі канікули" через введення локдауну в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.
"На 13:00 П'ятниця 19 березня планується позачергове засідання Верховної Ради", - сказано в повідомленні.
На засіданні планується розглянути два питання:
- внесення змін до календарного плану п'ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;
- проєкт 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин проти COVID-19 і залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував ухвалити цей проєкт відразу в цілому з доповненням, що в разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати).
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на 3 недели карантина...небось дома будут сидеть ? )))) бедненькие )))
Тред о том как
https://twitter.com/Nat_anest/status/1371831744387768321 Вьетнам победил пандемию.
Но, на минутку, а КТО их выбрал?
А нардепи пішли на карантин, хоча жодної інформації, що хтось із нардепів в теперішній час хворіє, не надходило ..