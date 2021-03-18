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Рада збереться на позачергове засідання 19 березня і піде на тритижневий карантин

Рада збереться на позачергове засідання 19 березня і піде на тритижневий карантин

19 березня на 13:00 планується позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному два питання, один із них - вимушені "тритижневі канікули" через введення локдауну в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.

"На 13:00 П'ятниця 19 березня планується позачергове засідання Верховної Ради", - сказано в повідомленні.

На засіданні планується розглянути два питання:

- внесення змін до календарного плану п'ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;

- проєкт 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин проти COVID-19 і залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував ухвалити цей проєкт відразу в цілому з доповненням, що в разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати).

Читайте також: Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа

Автор: 

ВР (14961) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+3
Оце держава?
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18.03.2021 20:32
+2
Шоб не робить, аби нічого не робить. (с)
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18.03.2021 20:29
+2
епутаты охерели совсем,а комиссия по вагнергейту пох?
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18.03.2021 20:31
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Анал табу.
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Шоб не робить, аби нічого не робить. (с)
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18.03.2021 20:29 Відповісти
Логічно.
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18.03.2021 20:30 Відповісти
епутаты охерели совсем,а комиссия по вагнергейту пох?
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18.03.2021 20:31 Відповісти
Оце держава?
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18.03.2021 20:32 Відповісти
А що не подобається?
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18.03.2021 20:35 Відповісти
куда собрались? ану стоять, шухер только начиается
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18.03.2021 20:34 Відповісти
уставшие *ляди...
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18.03.2021 20:39 Відповісти
а скромнее шаббат гулять не пробовали?
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18.03.2021 20:39 Відповісти
а могли б пахать дистанционно...хотя..о чем это я? иногда лучше когда они ничего не трогают руками )))
на 3 недели карантина...небось дома будут сидеть ? )))) бедненькие )))
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18.03.2021 20:39 Відповісти
Молоток, Кличко. Красиво и со вкусом. Молодец.
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18.03.2021 20:41 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Тред о том как
https://twitter.com/Nat_anest/status/1371831744387768321 Вьетнам победил пандемию.
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18.03.2021 20:49 Відповісти
Э уроды, а мне чо вам зп платить
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18.03.2021 20:54 Відповісти
Т.е. за последствия смерти в результате вакцины все освобождены от отвественности, даже медик, которые не сдела пробу на алигрен и если твоя мама или сын скончается от анафилактического шока - то медик освобожден от ответственности. кого тогда винить в смерте, вакцину, что напишут при проведении расследования и кто будет виновным?
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18.03.2021 21:09 Відповісти
это больные на голову люди которые лечат ковид 19---ГРИПП----вакциной...ковид 19 нужно лечить клизмами и дезинфекцией слизистых оболочек каждые10 минут. ...идиоты лечат грипп ...когда он уже в клетке организма...нифигасе
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18.03.2021 21:17 Відповісти
Я не знаю, кто и чем его лечит, скорее всего облегчают симптомы, но делать прививки от вируса, который мутирует быстрее, чем разрабатывается сама вакцина - безумие. Это всегда будет напоминать собаку, которая пытается догнать и укусить свой хвост, только каждая попытка будет очень дорого стоить.
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18.03.2021 21:36 Відповісти
у меня были симптомы-----горло как будто залито слипшейся горячей жидкостью...слово нельзя было сказать и такой же насморк....блин...я перекись водорода и противовирусные препараты травок.....через пол часа....я снова была жива...аесли бы я одела маску.....я была бы инкубатором для разведения вируса
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18.03.2021 21:46 Відповісти
А маску менять/стирать не пробовали?
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18.03.2021 22:54 Відповісти
до болезни пробовала все...НО ЕСЛИ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НОСИТ МАСКУ...я представляю в каких количествах размножается ковид.......МАСКА приводит к красной зоне
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18.03.2021 23:24 Відповісти
вот же школьник, то каникулы, то карантин, с посещением ресторанов.. сочки а не депутаты.. вам за каникулами и карантинами и работать то беднягам некогда.. срочно всем вакцинироваться индийской вакциной и рабоать денно и ночно! Трутни!
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18.03.2021 21:16 Відповісти
А вы работайте лохи... В садиках по 12 часов, потому что уже просто некому выходить на смены, за копейки, а они дома. Шикарно устроились.
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18.03.2021 21:18 Відповісти
Цією радою хіба асфальт класти, і то під дулом автомата.
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18.03.2021 21:36 Відповісти
Значит часы на летнее время всё таки переведём
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18.03.2021 21:37 Відповісти
Резонансні питання вони призвичаїлися вирішувати без оголошення війни заздалегідь. Аби противник не встиг мобілізуватися.
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19.03.2021 12:04 Відповісти
Они будут на удалёнке, ну там где был один Мальдивский, будет целая шобла.
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18.03.2021 21:46 Відповісти
Не, ребят... Понимаю и разделяю ваше негодование.
Но, на минутку, а КТО их выбрал?
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18.03.2021 22:12 Відповісти
Якось луже вдало співпало запровадження карантину із очікуваним виходом фільму-розслідування про злив операції по затриманню "вагнерівців".
А нардепи пішли на карантин, хоча жодної інформації, що хтось із нардепів в теперішній час хворіє, не надходило ..
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18.03.2021 22:57 Відповісти
а ви не знаете...на карантини нардепи отримують зарплату????
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18.03.2021 23:25 Відповісти
этим уродам можно уходить на карантин... зарплата капает, жить можно..
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19.03.2021 11:40 Відповісти
 
 