Рада збереться на позачергове засідання 19 березня і піде на тритижневий карантин

19 березня на 13:00 планується позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному два питання, один із них - вимушені "тритижневі канікули" через введення локдауну в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.

"На 13:00 П'ятниця 19 березня планується позачергове засідання Верховної Ради", - сказано в повідомленні.

На засіданні планується розглянути два питання:

- внесення змін до календарного плану п'ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;

- проєкт 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин проти COVID-19 і залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував ухвалити цей проєкт відразу в цілому з доповненням, що в разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати).

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