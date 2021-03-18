США не будуть викликати свого посла з Москви у відповідь на дії Кремля, - Псакі
Посла США в Росії не будуть викликати для консультацій до Вашингтона.
Про це 18 березня заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, який транслювався в YouTube, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що повернення посла не входить у плани адміністрації президента країни Джо Байдена.
Псакі також висловила сподівання на те, що США і Росія зможуть зберегти відносини.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.
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русошпийонопосол зізнається, що легенда куйла-миротворця - знищена
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
Через год там наш флаг будет развеваться.
Смысл послу туда-сюда мотаться?!))))
"Отозвать" посла и "вызвать в Москву на собеседование" это две большие разницы в дипломатии.
Байден приказал Госдепу и Пентагону выделить для РАБссии 5 млн тонн тушонки Рузвельта и ножек Буша а вдруг на РАБссии урожай на все и вся типа больше чем кобыла Будулая вместе с жеребенком