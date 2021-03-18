США не будуть викликати свого посла з Москви у відповідь на дії Кремля, - Псакі

Посла США в Росії не будуть викликати для консультацій до Вашингтона.

Про це 18 березня заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, який транслювався в YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що повернення посла не входить у плани адміністрації президента країни Джо Байдена.

Псакі також висловила сподівання на те, що США і Росія зможуть зберегти відносини.

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

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