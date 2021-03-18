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США не будуть викликати свого посла з Москви у відповідь на дії Кремля, - Псакі

США не будуть викликати свого посла з Москви у відповідь на дії Кремля, - Псакі

Посла США в Росії не будуть викликати для консультацій до Вашингтона.

Про це 18 березня заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, який транслювався в YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що повернення посла не входить у плани адміністрації президента країни Джо Байдена.

Псакі також висловила сподівання на те, що США і Росія зможуть зберегти відносини.

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Читайте також: Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі

Автор: 

Байден Джо (2885) путін володимир (23785) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+14
США вернулась в мировую политику, притянула Британию, вспомнила, как это было у Рональда и Маргарет, и сделала первый ход пешкой.
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
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18.03.2021 20:58
+6
Джен Псакі-
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 463
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18.03.2021 21:12
+5
а зачем отзывать для консультаций? я думаю посо и так знает что путин убийца
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18.03.2021 20:52
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а зачем отзывать для консультаций? я думаю посо и так знает что путин убийца
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18.03.2021 20:52 Відповісти
бо "Посло США в России"...полумеры вылезут вам боком...
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18.03.2021 20:55 Відповісти
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 1027
русошпийонопосол зізнається, що легенда куйла-миротворця - знищена
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18.03.2021 20:57 Відповісти
США вернулась в мировую политику, притянула Британию, вспомнила, как это было у Рональда и Маргарет, и сделала первый ход пешкой.
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
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18.03.2021 20:58 Відповісти
Главное что-бы Байден не сдулся, а продолжал давить гниду. И мне кажеться, что если все так и дальше пойдёт, то он эту гниду додавит.
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18.03.2021 20:59 Відповісти
Та да... или ишак сдохнет... или падишах... Думается, ишак скорее...)
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18.03.2021 21:56 Відповісти
Долгова, после вашего лака, вы меня умиляете...)))
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18.03.2021 22:03 Відповісти
лайка*)))
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18.03.2021 22:04 Відповісти
чтоб рашистских животных не было и в помине..
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18.03.2021 22:38 Відповісти
А смысл отзывать?!
Через год там наш флаг будет развеваться.
Смысл послу туда-сюда мотаться?!))))
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18.03.2021 21:00 Відповісти
Оооо Псакі! Я люблю цей тонкий троллінг! 😁 Вона робить вигляд, що сприймає кацапів, як рівних! Вони не відкликатимусють посла!!!! Але й не вибачатимуться за слова Байдена! І кацапи птужаться, але проковтнуть це! 😁
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18.03.2021 21:02 Відповісти
Жаль, что мы её так долго не видели... и не слышали... )
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18.03.2021 21:59 Відповісти
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 7929
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18.03.2021 21:05 Відповісти
На РАБссии осталось всего 2 представительства США,ну типа посольства,в бандитском Питирьбюргере и на Мокшандии...,даже в Новосибе и Хабаровске все закріто... ни виз ни торговіх консульств,а єто означает...РАБссиянский Титаник тонет похлеще СССра в августе 1991 г
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18.03.2021 21:10 Відповісти
Джен Псакі-
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 463
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18.03.2021 21:12 Відповісти
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 2607
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18.03.2021 21:16 Відповісти
ОН И ТАК СДОХНЕТ !!! ГЛАВНОЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ И ВСЕХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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19.03.2021 01:42 Відповісти
Кацапы не отзывали своего посла из Вашингтона а вызвали в москву на собеседование. для понта так сказать для своего лохтората. шо во мы как.
"Отозвать" посла и "вызвать в Москву на собеседование" это две большие разницы в дипломатии.
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18.03.2021 21:20 Відповісти
Дипломатия - тонкая штука...) США должны были бы оскорбиться из за того, что их президента иносказательно назвали депилом...Но предпочли гордо игнорировать происки пуйла...)
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18.03.2021 22:16 Відповісти
Рашистское животное,идинах отсюда,ответите тотальной нищетой и распадом засрахи ...
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18.03.2021 22:44 Відповісти
В Ютьюбе нашел крутой сарказм...
Байден приказал Госдепу и Пентагону выделить для РАБссии 5 млн тонн тушонки Рузвельта и ножек Буша а вдруг на РАБссии урожай на все и вся типа больше чем кобыла Будулая вместе с жеребенком
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18.03.2021 21:24 Відповісти
ПРАВИЛЬНО НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ ШНУР НАД ГОЛОВОЙ ПУТИНА !)
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19.03.2021 01:40 Відповісти
Короче, США не стали подыгрывать лузерам своим зеркальным ответом и втягиваться в эту игру для слабаков, а наоборот, высокомерно подчеркнули равнодушие, с которым они воспринимают судороги рашки в защиту своего *****.
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19.03.2021 01:56 Відповісти
 
 