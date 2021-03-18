Микитась відмовився оскаржувати передачу своєї і Татарова справи з НАБУ в СБУ
Екснардеп та колишній керівник компанії "Укрбуд" Максим Микитась відмовився від апеляційної скарги, якою просив скасувати ухвалу судді Печерського райсуду Києва щодо передачі справи з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.
Про це повідомили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Відмови від скарги надійшли до суду 15 березня.
"Розглянувши відмови від апеляційних скарг поданими прокурором САП, підозрюваним Микитасем та його захисником Габріеляном на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 14 грудня, постановила прийняти відмови та закрити апеляційне провадження", – сказав суддя Микола Глотов.
За словами судді, матеріали справи, які мало надати Державне бюро розслідувань, так не надійшли до суду.
Адвокат Микитася Артур Габріелян розповів журналістам, що відмовилися від скарги через те, що закінчились строки розгляду.
"Немає сенсу, оскільки строки закінчилися і справа має бути в будь-якому випадку закрита. В тому числі і щодо Микитася, бо він по цій справі теж має підозру", – сказав Габріелян.
В "Центрі протидії корупції" відмову Микитася від апеляційної скарги вважають підозрілою.
"Все виглядає максимально підозрілим і дуже схоже на договорняки між колишніми знайомими (Татаровим і Микитасем). Якщо це дійсно так, то цілком імовірно, що наступним кроком Микитася буде відмова від свідчень про Татарова, за допомогою яких НАБУ повідомило про підозру чиновнику Офісу президента", - сказано в повідомленні ЦПК.
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.
У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
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Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.
-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?
Тому й публікую свою точку зору...
- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?
-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?
ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!
За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"
Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?