Микитась відмовився оскаржувати передачу своєї і Татарова справи з НАБУ в СБУ

Екснардеп та колишній керівник компанії "Укрбуд" Максим Микитась відмовився від апеляційної скарги, якою просив скасувати ухвалу судді Печерського райсуду Києва щодо передачі справи з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Про це повідомили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Відмови від скарги надійшли до суду 15 березня.

"Розглянувши відмови від апеляційних скарг поданими прокурором САП, підозрюваним Микитасем та його захисником Габріеляном на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 14 грудня, постановила прийняти відмови та закрити апеляційне провадження", – сказав суддя Микола Глотов.

За словами судді, матеріали справи, які мало надати Державне бюро розслідувань, так не надійшли до суду.

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Адвокат Микитася Артур Габріелян розповів журналістам, що відмовилися від скарги через те, що закінчились строки розгляду.

"Немає сенсу, оскільки строки закінчилися і справа має бути в будь-якому випадку закрита. В тому числі і щодо Микитася, бо він по цій справі теж має підозру", – сказав Габріелян.

В "Центрі протидії корупції" відмову Микитася від апеляційної скарги вважають підозрілою.

"Все виглядає максимально підозрілим і дуже схоже на договорняки між колишніми знайомими (Татаровим і Микитасем). Якщо це дійсно так, то цілком імовірно, що наступним кроком Микитася буде відмова від свідчень про Татарова, за допомогою яких НАБУ повідомило про підозру чиновнику Офісу президента", - сказано в повідомленні ЦПК.

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Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.