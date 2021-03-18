Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля

Президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден вже провели телефонну розмову, заявила прессекретарка Байдена Джен Псакі у відповідь на пропозицію російського лідера продовжити дискусію 19 або 22 березня

Про це вона сказала на брифінгу, який транслювався Білим Домом, передає Цензор.НЕТ,

Псакі нагадала, що Байден вже провів раніше телефонні переговори з Путіним, і "є інші світові лідери, з якими він ще не взаємодіяв".

Представниця Білого дому зазначила, що Байден 19 березня здійснить робочу поїздку в американський штат Джорджія, і тому навряд чи зможе цього дня провести онлайн-розмову з Путіним.

"Ми взаємодіємо з російським керівництвом, членами уряду на всіх рівнях. Але мені нема про що вам повідомити, якщо говорити про майбутні переговори, президент завтра буде в Джорджії, і буде дуже зайнятий", - сказала вона.

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.