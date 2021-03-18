УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9352 відвідувача онлайн
Новини
24 514 126

Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля

Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля

Президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден вже провели телефонну розмову, заявила прессекретарка Байдена Джен Псакі у відповідь на пропозицію російського лідера продовжити дискусію 19 або 22 березня

Про це вона сказала на брифінгу, який транслювався Білим Домом, передає Цензор.НЕТ,

Псакі нагадала, що Байден вже провів раніше телефонні переговори з Путіним, і "є інші світові лідери, з якими він ще не взаємодіяв".

Представниця Білого дому зазначила, що Байден 19 березня здійснить робочу поїздку в американський штат Джорджія, і тому навряд чи зможе цього дня провести онлайн-розмову з Путіним.

"Ми взаємодіємо з російським керівництвом, членами уряду на всіх рівнях. Але мені нема про що вам повідомити, якщо говорити про майбутні переговори, президент завтра буде в Джорджії, і буде дуже зайнятий", - сказала вона.

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Автор: 

Байден Джо (2885) путін володимир (23785) Псакі Джен (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+77
Да кому нужна эта плешивая опущеная крыса?
показати весь коментар
18.03.2021 21:21
+72
Ответ заслуживает уважения 👍🏼👍🏼👍🏼
так как из террористами не разговаривают 😏
показати весь коментар
18.03.2021 21:25
+61
Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля - Цензор.НЕТ 6885
показати весь коментар
18.03.2021 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НА ДОНБАССЕ ТРУДОИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ !!! И ОНИ ДО КОНЦА ЖИЗНИ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЛЯ НАРОДОВ !!!
показати весь коментар
18.03.2021 23:12 Відповісти
МЕГА КОЛОНИЮ !!!
показати весь коментар
18.03.2021 23:16 Відповісти
кацапье прошло долгий путь от:"кто к нам с мечем придет,тот от меча и погибнет" до "кто обзывается -тот сам такой"...С чем вас и поздравляю)))
показати весь коментар
18.03.2021 23:19 Відповісти
Байден - настоящий бандеровец: некогда ему лясы с москалями точить, только вешать.
показати весь коментар
18.03.2021 23:33 Відповісти
дядя Джо продолжает тролить путина.
показати весь коментар
18.03.2021 23:47 Відповісти
Як у той пісні

ПОЗВОНІ МНЄ ПОЗВОНІ, а Х*йло у ролі жіночки



Свєрхдєржава говоріш ))



Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля - Цензор.НЕТ 7102
показати весь коментар
19.03.2021 00:28 Відповісти
На зелю похожа... не...?
показати весь коментар
19.03.2021 01:01 Відповісти
На Барыгыню похожа.Жинку Хряка
показати весь коментар
19.03.2021 09:17 Відповісти
Або ж - "поговори со мною мама(Байден), о чем-нибудь поговори".
показати весь коментар
19.03.2021 07:01 Відповісти
Ну, это нормальный разговор с этим убийцей. Давно уже надо было начинать такие беседы. Эволюция, однако, медленная штука. Зато обратного пути у нее нет. Путлерок уже навеки вечные останется таким, как он на это заслужил в истории.
показати весь коментар
19.03.2021 01:51 Відповісти
Так *** став тик токером,молодіжним відосіки всі діла ,люди одумайтесь
показати весь коментар
19.03.2021 02:08 Відповісти
кто такой путeн из отсталой роCCии чтобы с ним разговаривал в прямом эфире Байден?
показати весь коментар
19.03.2021 02:48 Відповісти
Закінчились часи коли це гуано бикувало,демостративно запізнювалось всюди,хамило всім.А тепер його на весь світ зганьбили,поставили на місце!
показати весь коментар
19.03.2021 05:47 Відповісти
В общем,указал собаке на его место.
показати весь коментар
19.03.2021 07:11 Відповісти
Кацапы хоть и пытаются говорить на человеческом языке, но понимают только язык ********, как тупые животные. А телефон в этом случае не помощник.
показати весь коментар
19.03.2021 07:24 Відповісти
таки педофила кабая ставят в стойло и будут иметь кто как хочет... выдержит ли старик кабай такой напряг...
показати весь коментар
19.03.2021 08:00 Відповісти
Це відповідь Байдена, лідера великої держави. А це розмова Парашенка з ******: ЮТУБ: Обіймаю & Тисну руку | Запис розмови Порошенка і Путіна
показати весь коментар
19.03.2021 08:04 Відповісти
Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля - Цензор.НЕТ 6551
показати весь коментар
19.03.2021 08:33 Відповісти
Плешивый привык к оплеухам от сильных мира сего.
Разве у него есть честь? У вертухая, гебиста...
Ему плюнь в глаза, а ему - божья роса)))
Когда совки скулят о "братстве" между народами, всегда нужно помнить, что на смену Пыне, придет такой же пыня-дурак, с подвешенным языком и куринными мозгами, провоцирующий мир на конфликты. Это в его понимании и будет "многополярность".. Однако, признаемся, что барыжный мир своей потребитеьской целенаправленностью, во многом заслужил сегодняшнее положение дел. И пыню тоже.
показати весь коментар
19.03.2021 08:48 Відповісти
***** не знает о чем пойдет дальше речь,вот и волнуется,торопит события.
Байда ему нервы так сделает,что убийца сам лапти склеит
показати весь коментар
19.03.2021 09:19 Відповісти
***** na *** pochlo - ответил Байден.
показати весь коментар
19.03.2021 13:15 Відповісти
молодец Байден!показал что место ***** у параши!
показати весь коментар
19.03.2021 20:30 Відповісти
моль занервничала, какой финт выкинет Джо непонятно,это уже не трампушка
показати весь коментар
20.03.2021 11:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 