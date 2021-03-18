"Воєнкому" окупованої Феодосії повідомлено про підозру за призов кримчан в армію РФ, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК оголосила підозру "військовому комісару" з окупованої Феодосії за незаконний призов кримчан на службу у збройні сили РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК і Севастополя.

"Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про підозру окупаційному "військовому комісару міста Феодосія та Кіровського району Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у порушенні законів та звичаїв війни, що полягають у примушуванні цивільного населення окупованого півострова Крим служити в збройних силах держави - окупанта. Санкція статті передбачає покарання на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі", - говориться в повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний громадянин України, до окупації півострова, обіймав посаду начальника полігонної служби Повітряних сил Збройних сил України, а у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта. Згодом, був призначений на посаду "старшого помічника військового комісара міста Феодосія та Кіровського району Республіки Крим", а у 2020 році безпосередньо на посаду "військового комісара міста Феодосія та Кіровського району Республіки Крим".

Зазначається, що на вказаній посаді "військовий комісар" здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних компаній цивільного населення півострову до лав збройних сил держави-окупанта. Відтак, підозрюваний, реалізуючи незаконні "укази" вищого керівництва РФ, безпосередньо сприяв проведенню 6 незаконних призовних компаній кримчан у відповідних районах. Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

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