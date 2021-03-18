Головні новини 18 березня: Путін відповів Байдену дражнилкою, Дубінський каже, що пішов до Деркача за завданням ОП

Путін дражнить Байдена і кличе його в прямий ефір, Дубінський звинувачує ОП в підіграванні Деркачу, на Рабіновича завели справу, у Києві вводять локдаун, - головні новини 18 березня.

Путін відповів Байдену дитячою дражнилкою

"Хто обзивається, той сам так називається", - відповів президент Росії президенту США, який визнав його вбивцею. І через кілька годин запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - буквально хоч завтра. У Білому домі відповіли, що Байден не може погодитися на цю пропозицію, тому що дуже зайнятий, і додали, що президент США не шкодує про свої висловлювання.

До речі, в Єврокомісії поділяють думку Байдена з приводу того, що Путін - убивця.

Байден подзвонить Зеленському

У цьому переконані в посольстві США в Україні. Спілкування відбудеться без жодних попередніх умов, підкреслили дипломати. От тільки коли - невідомо.

Дубінський каже, що на пресконференції з Деркачем був за завданням ОП

Вигнаний зі СН нардеп Олександр Дубінський заявляє, що пішов на скандальну пресконференцію з позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, тому що на цьому наполягали в Офісі президента. А ще в ОП хотіли, щоб він брав участь у створенні тимчасової слідчої комісії парламенту щодо "плівок Деркача", але Дубінський відмовився і вимагав відкрити проти Деркача справу, але його не послухали. В СБУ, до речі, кажуть, що не отримували від Дубінського жодних заяв про злочини Деркача.

Ще Дубінський обізвав Арахамію "обдзюреним пацюком", а той його - "кинутою нареченою з важкою депресією".

Микитась забрав заяву, яка могла повернути справу Татарова в НАБУ

Микитась подавав апеляційну скаргу, вимагаючи забрати їх із Татаровим справу в СБУ і повернути її в НАБУ, але тепер відкликав усі свої претензії. Адвокат каже - тому що в них закінчився термін. У ЦПК підозрюють, що справа тут нечиста і що наступним кроком стане відмова Микитася від свідчень проти Татарова.

На Рабіновича завели справу

Депутата ОПЗЖ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України через публікацію карти, на якій окупований Крим був позначений як територія РФ, а непідконтрольні частини Донецької і Луганської областей – позначено як "ЛНР" і "ДНР".

Пашинського виправдали

Суд визнав, що колишній народний депутат, як і будь-який інший чоловік, мав право на самозахист. Справа Пашинського тривала понад 4 роки.

У Києві вводять локдаун

Суворі карантинні обмеження діятимуть з 20 березня і як мінімум до 9 квітня. У цей час будуть закриті торгові центри й установи культури, буде заборонено проведення масових заходів, кафе і ресторани зможуть працювати тільки на винос. Громадський транспорт зупиняти не збираються.