Головні новини 18 березня: Путін відповів Байдену дражнилкою, Дубінський каже, що пішов до Деркача за завданням ОП
Путін дражнить Байдена і кличе його в прямий ефір, Дубінський звинувачує ОП в підіграванні Деркачу, на Рабіновича завели справу, у Києві вводять локдаун, - головні новини 18 березня.
Путін відповів Байдену дитячою дражнилкою
"Хто обзивається, той сам так називається", - відповів президент Росії президенту США, який визнав його вбивцею. І через кілька годин запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - буквально хоч завтра. У Білому домі відповіли, що Байден не може погодитися на цю пропозицію, тому що дуже зайнятий, і додали, що президент США не шкодує про свої висловлювання.
До речі, в Єврокомісії поділяють думку Байдена з приводу того, що Путін - убивця.
Байден подзвонить Зеленському
У цьому переконані в посольстві США в Україні. Спілкування відбудеться без жодних попередніх умов, підкреслили дипломати. От тільки коли - невідомо.
Дубінський каже, що на пресконференції з Деркачем був за завданням ОП
Вигнаний зі СН нардеп Олександр Дубінський заявляє, що пішов на скандальну пресконференцію з позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, тому що на цьому наполягали в Офісі президента. А ще в ОП хотіли, щоб він брав участь у створенні тимчасової слідчої комісії парламенту щодо "плівок Деркача", але Дубінський відмовився і вимагав відкрити проти Деркача справу, але його не послухали. В СБУ, до речі, кажуть, що не отримували від Дубінського жодних заяв про злочини Деркача.
Ще Дубінський обізвав Арахамію "обдзюреним пацюком", а той його - "кинутою нареченою з важкою депресією".
Микитась забрав заяву, яка могла повернути справу Татарова в НАБУ
Микитась подавав апеляційну скаргу, вимагаючи забрати їх із Татаровим справу в СБУ і повернути її в НАБУ, але тепер відкликав усі свої претензії. Адвокат каже - тому що в них закінчився термін. У ЦПК підозрюють, що справа тут нечиста і що наступним кроком стане відмова Микитася від свідчень проти Татарова.
На Рабіновича завели справу
Депутата ОПЗЖ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України через публікацію карти, на якій окупований Крим був позначений як територія РФ, а непідконтрольні частини Донецької і Луганської областей – позначено як "ЛНР" і "ДНР".
Пашинського виправдали
Суд визнав, що колишній народний депутат, як і будь-який інший чоловік, мав право на самозахист. Справа Пашинського тривала понад 4 роки.
У Києві вводять локдаун
Суворі карантинні обмеження діятимуть з 20 березня і як мінімум до 9 квітня. У цей час будуть закриті торгові центри й установи культури, буде заборонено проведення масових заходів, кафе і ресторани зможуть працювати тільки на винос. Громадський транспорт зупиняти не збираються.
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Лилия Шевцова
Заштормило
Публикация двух западных докладов, в которых россия упоминается нелестно (британский доклад «Глобальная Британия в век конкуренции» и доклад американского национального совета по разведке «Зарубежные угрозы для американских выборов 2020г» ), интервью Байдена ABC с неожиданным «Вы думаете, что он убийца? - Угу. Да» и новые американские санкции - все это выглядит как атака против россии. Но в данном случае Россия не самоцель. россия - средство. Ведущие западные державы начали искать пути возрождения, в котором России отводится инструментальная роль. Короче, роль адреналина!
Впрочем, россия давно играет свою роль в эволюции Запада. И пора об этом сказать.
Мы воспринимаем как аксиому, что 1991 г и развал СССР были победой Запада. Верно лишь отчасти. 1991 год породил процессы, которые привели к кризису либеральной демократии. Дело в том, что СССР, как Альтернатива, заставлял Запад укреплять не только свой военный потенциал, но и свои принципы и свое единство.
Для Советского Союза Запад стал вызовом, который его надломил. Для Запада СССР был вызовом, который укреплял его жизнеспособность.
С распадом СССР у либерального сообщества исчезла потребность в конкуренции. Пропала нужда в совершенствовании принципов. Уход врага привел к тому, что укрепление трансатлантического единства и гегемонии США перестали быть жизненной необходимостью.
Ценности отошли на второй план, а на первый - вышел Интерес! Запад открыл свои границы для чуждых элит, которые принесли гниль. Получается, что советская империя своим уходом нанесла Западу ответный удар!
Сегодня перед либеральным сообществом возникает развилка- куда идти. Ставить на первое место геополитический и экономический Интерес или Принципы- права человека, свободы и верховенство закона?
Старая Европа отдает предпочтение Интересу. Об этом говорит инвестиционная сделка ЕС с Китаем и поддержка Германией газопровода Nord Stream 2.
Америка при Байдене начинает думать о возвращении к лидерству через обращение к идеологии. Байден видит мир как поле столкновения демократии и авторитаризма. Создание Байденом «The Quad»- союза Австралии, Индии, Японии и США на основе общих принципов- это отражение новых настроений.
Действительно: путь к возрождению либеральных демократий лежит через их возврат к подзабытым стандартам. Самый быстрый способ вернуться к ценностям - через отталкивание от своего оппонента. Кандидаты на роль антагонистов ясны: Китай и Россия.
Но оказывается, что отношение Запада к своим антагонистам разное. Так, Лондон говорит о Китае как «экономическом конкуренте» и « системном вызове». А Россия для Британии- «основная угроза ее национальной безопасности». Доклад американского разведсообщества обвиняет Россию в том, что она занималась «подрывом доверия общества к выборам и обостряла социально-политический раскол в США». Китай получил иную характеристику: Китай «ищет стабильности в отношениях с США».
Ощущаете разницу? Россия- рассматривается как враг, а Китай- как ответственный оппонент.
В США 45% американцев считают Китай основным врагом, и только 26% полагает, что основной враг - Россия. Но важнее то, что 50% американцев считают Китай самой крупнейшей экономической державой и только 37% полагают, что таковой является США.
Вера в мощь Китая (при нелюбви к нему) заставляет Запад искать гибкие формы реагирования на подъем Поднебесной. Пекин и Вашингтон вместе пытаются найти правила игры, которые бы предотвратили их столкновение. Сам Китай не дразнит Запад - а тем более Америку- без нужды. Не таскает Америку за бороду, не подставляется под возмездие бессмысленными авантюрами. Китайцы сделали свои выводы, проанализировав российское вмешательство в наши выборы, и не готовы рисковать, говорит доклад американского разведсообщества.
Россия же рассматривается, как враг, который требует ответа за игру с огнем. Западным прагматикам все сложнее искать в своих отношениях с Москвой баланс между сдерживанием и сотрудничеством. Возврат Америки к идеологии и морали в политике должен поддержать ее претензии лидерство. Неизбежный результат - повышение конфронтационности в отношениях России и США. Платить за конфронтацию будет российское гражданское общество и оппозиция.
Между тем, тот факт, что Россия оказывается «мальчиком для битья», позволяет Китаю избежать роли основного противника Запада. Россия в роли охранного «жилета» Китая удобна и для Запада, который получит повод для регенерации и сохранит бизнес- отношения с Пекином.
Ирония в том, что ранний Путин и Медведев, сотрудничая с Западом, ослабляли его готовность к самозащите. Поздний Путин с его антизападной стратегией заставляет Запад встряхнуться и начать восстанавливать атрофированную мускулатуру.
Конфронтация с Западом в короткой перспективе способна укрепить самодержавие. Мы уже видим призывы к сплочению вокруг Путина: не зафиксируешь позицию, окажешься в числе предателей. А вовне надежным защитным средством для Кремля остается ядерное оружие.
Чем все это закончится для россии в отдаленной перспективе? Ответ стоит искать в 1991 году.
Глядя на западный истеблишмент (прежде всего в континентальной Европе), есть сомнение, что он решится выйти из удобных отношений с опорой на Интерес. В таком случае будем гнить и разлагаться вместе.
Но если советник Байден действительно хочет консолидировать Запад на «основе борьбы с коррупцией и клептократией», российской элите есть о чем беспокоиться.
PS. россия в роли адреналина - остроумно! И рискованно тоже.
Строг этикет бусидо:
Кто словом плохим обзывается -
Тот сам называется так.
Невозмутимости учит дзенская мудрость:
Обидные слова, что говоришь про меня -
На себя переводишь.
но все же...это мировое признание пришло к *****...
США не будут вызывать для консультаций посла из Москвы - В Госдепе не понимают, из-за чего в РФ такой переполох.
Президент Байден просто озвучил отношение всех мировых лидеров к Путину