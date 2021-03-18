"Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції, під час якої обговорювалося повернення в режим повного припинення вогню на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена ​​в поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові і цивільні громадяни на українській землі", - підкреслив він.

Керівник Офісу президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

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