УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4808 відвідувачів онлайн
Новини
2 243 17

"Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції, під час якої обговорювалося повернення в режим повного припинення вогню на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена ​​в поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові і цивільні громадяни на українській землі", - підкреслив він.

Керівник Офісу президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте також: Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Автор: 

перемовини (2865) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
С пустого в порожнее переливают , долбодятлы ! Байден назвал вещи своими именами -убийца путлер ! Только после его уничтожения возможен мир
показати весь коментар
18.03.2021 22:58
+4
Сьогодні знов фєдєрасти вбили українця, а ця потвора знов белькоче за перемирря...
С_ка...
показати весь коментар
18.03.2021 23:10
+3
Скулёж и риторика капитулянта.Ермак, катись колбаской по Малой Спасской, в Грановитую Палату в качестве таксидермического чучела агентов кацапии.
показати весь коментар
18.03.2021 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скулёж и риторика капитулянта.Ермак, катись колбаской по Малой Спасской, в Грановитую Палату в качестве таксидермического чучела агентов кацапии.
показати весь коментар
18.03.2021 22:50 Відповісти
"Обсудили вопрос прекращения огня",

==
да не вопрос! Скоро юбилей -10 лет толчения воды в ступе.
показати весь коментар
18.03.2021 22:57 Відповісти
С пустого в порожнее переливают , долбодятлы ! Байден назвал вещи своими именами -убийца путлер ! Только после его уничтожения возможен мир
показати весь коментар
18.03.2021 22:58 Відповісти
Ребята... Выявил немецкоязычный канал в Ютубе, который 100% продвигается кацапской агентурой в Германии . В нём они распространяют лож о нас и славят кацапию. Позиционирую Крым - как кацапский и всячески расхваливают "как там хорошо при кацапах" На канале более 6 000 подписчиков !
нужно организовать блокировку этого канала !!!

https://www.youtube.com/channel/************************/featured

Druschba FM
6 тыс. подписчиков
показати весь коментар
18.03.2021 23:01 Відповісти
Пиши конкретно что указывать в жалобе, всё должно быть на одну тему, тогда будет результат.
показати весь коментар
18.03.2021 23:39 Відповісти
Я писал примерно так:
Данный канал распространяет ложную информацию - которая противоречит международному законодательства, Норм ООН и Законодательству Украины.
Данный канал распространяет ложную информацию относительно Украины и России (а именно относительно информации о её роли и отрицания факта оккупации ею территорий Украины - вопреки признанию оккупации мировым сообществом , в том числе и ООН).
Подозреваю, что данный канал используют спецслужбы России для дезинформации пользователей ютуб !

Только не помню... что перед этим вбирал... по моему мошенничество или что то в этом духе...
показати весь коментар
18.03.2021 23:41 Відповісти
Я обратил внимание, что тот канал посещают маргиналы из Германии... "Посторонних" там нет... Она , "для своих" - любителей кацапии и их там 6000 и это только подписавшихся... А тех, кто смотрит без подписки - наверняка больше... !
И эти маргиналы - потом разносят эту срань по Германии...
показати весь коментар
18.03.2021 23:59 Відповісти
агенту Єрмаку знову поставили завдання перетворити українських захисників на беспечні мішені,та привести ЗЕ на зустріч тет-а-тет з Пуйлом для корумпування та капітуляції?і цим розбити єдність з партнерамі по протистоянні Пуйлу,та унемождивити отримання статусу союзника США?
показати весь коментар
18.03.2021 23:05 Відповісти
Сьогодні знов фєдєрасти вбили українця, а ця потвора знов белькоче за перемирря...
С_ка...
показати весь коментар
18.03.2021 23:10 Відповісти
Опять переговоры кремлёвских спецслужб со своими агентами в Украине?
показати весь коментар
18.03.2021 23:12 Відповісти
"Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года." Источник: https://censor.net/ru/n3254282
Для начала пану ермаку нужно вещи называть своими именами :официально объявить о том, что нет режима полного прекращения огня, что он провален и лишь потом говорить о возврате
показати весь коментар
18.03.2021 23:14 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала, еще год, два, три прекращения огня, значит еще три года будут зомбировать все население комуно-фашисты путлера, в духе любви и уважения к Украине, из этого сыр бора польза одна, фээсбэшник ермак при деле, получает хорошую зряплату и весело мастурбирует на всех, больще плюсов не вижу.
показати весь коментар
18.03.2021 23:30 Відповісти
Знову дЕрмак веде перемовини про перемир'є , а це закінчиться знову відвід наших військ від лініі розмежування , та забороною нашим хлопцям гатити по москальні !
Єрмак- зрадник і кремлівський холуй !
показати весь коментар
19.03.2021 00:05 Відповісти
"Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 528
показати весь коментар
19.03.2021 05:52 Відповісти
 
 