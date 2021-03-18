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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткі карантинні обмеження можуть бути введені в Київській області, - Офіс президента

Жорсткі карантинні обмеження можуть бути введені в Київській області, - Офіс президента

Жорсткі карантинні обмеження в Україні продовжують запроваджувати за регіональним принципом відповідно до ситуації з поширеністю там захворюваності COVID-19, так Київська область услід за столицею теж незабаром може виявитися "закритою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

"Зараз зроблено так, що закриваємо саме регіонами. В Києві зараз погано, на Івано-Франківщині, на Закарпатті, Житомирщині, Вінниччині - вони закриті, Київ також закривають. Але, наприклад, на Дніпропетровщині або Харківщині 30% зайнятості ліжок, навіщо закривати регіон? Саме тому йдемо закриттям регіонів. Думаю, що і Київська область зараз також закриватиметься, тому що там також є проблеми", - сказав Тимошенко.

Він розповів, що кілька тижнів тому, коли ситуація погіршилася в Івано-Франківській області, там відсоток зайнятих місць не знижувався, тобто постійно зростала кількість пацієнтів.

"Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все. Тому дуже просимо, щоб усі дотримувалися вимог", - пояснив заступник голови ОП.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4011) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в Киевской области, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7900
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18.03.2021 23:34 Відповісти
Киевская область работает в Киеве зато Киев никогда не закроют. Нашли проблему не в киевском метро, а в области. Значит проблемы не в ковиде на который хотят все списать.
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19.03.2021 06:12 Відповісти
Треба землю продати, хабаду зробити подвійне громадянство, вакицина щось не так пішла побічним юзом, тому залокданили всі шляхи, сподобалось масонам плебеїв тримати в пандемічній узді.
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19.03.2021 06:14 Відповісти
Дуже багато людей хворіють- важко, з киснем, лежать як мертві. Школи працюють, діти іздять в транспорті без масок- з них штраф не взяти, класи один за одним ухолять на самоізоляцію, але що з того. Треба переводити дітей на дистанційне навчання, як зробили всі наші сусіди, закривати кафешки, бари, ресторани, торгові центри. Контролювати маски, більше транспорту, потягів, вагонів.
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19.03.2021 07:20 Відповісти
 
 