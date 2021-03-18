Жорсткі карантинні обмеження можуть бути введені в Київській області, - Офіс президента

Жорсткі карантинні обмеження в Україні продовжують запроваджувати за регіональним принципом відповідно до ситуації з поширеністю там захворюваності COVID-19, так Київська область услід за столицею теж незабаром може виявитися "закритою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

"Зараз зроблено так, що закриваємо саме регіонами. В Києві зараз погано, на Івано-Франківщині, на Закарпатті, Житомирщині, Вінниччині - вони закриті, Київ також закривають. Але, наприклад, на Дніпропетровщині або Харківщині 30% зайнятості ліжок, навіщо закривати регіон? Саме тому йдемо закриттям регіонів. Думаю, що і Київська область зараз також закриватиметься, тому що там також є проблеми", - сказав Тимошенко.

Він розповів, що кілька тижнів тому, коли ситуація погіршилася в Івано-Франківській області, там відсоток зайнятих місць не знижувався, тобто постійно зростала кількість пацієнтів.

"Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все. Тому дуже просимо, щоб усі дотримувалися вимог", - пояснив заступник голови ОП.

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