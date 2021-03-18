У 2020 р. 3,2 тис. українців оштрафували суди за порушення правил карантину
У 2020 році суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, оштрафовано 3282 особи.
Про це повідомили в Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
У 2020 році суди застосували до порушників штрафи на загальну суму 51,7 млн грн. Добровільно сплачено 2,97 млн гривень штрафів, зазначили у відомстві.
У Державній судовій адміністрації додали, що на 9 березня 2021 року на розгляд судів надійшло 89 086 протоколів про порушення карантинних обмежень, розглянуто 59 222 справи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надежда Панченко #440657
показати весь коментар19.03.2021 08:18 Відповісти Мені подобається 0
Vi Wa
показати весь коментар19.03.2021 09:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль