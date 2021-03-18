У 2020 р. 3,2 тис. українців оштрафували суди за порушення правил карантину

У 2020 році суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, оштрафовано 3282 особи.

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році суди застосували до порушників штрафи на загальну суму 51,7 млн ​​грн. Добровільно сплачено 2,97 млн ​​гривень штрафів, зазначили у відомстві.

У Державній судовій адміністрації додали, що на 9 березня 2021 року на розгляд судів надійшло 89 086 протоколів про порушення карантинних обмежень, розглянуто 59 222 справи.

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