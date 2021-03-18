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Новини Коронавірус і карантин
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У 2020 р. 3,2 тис. українців оштрафували суди за порушення правил карантину

У 2020 р. 3,2 тис. українців оштрафували суди за порушення правил карантину

У 2020 році суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, оштрафовано 3282 особи.

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році суди застосували до порушників штрафи на загальну суму 51,7 млн ​​грн. Добровільно сплачено 2,97 млн ​​гривень штрафів, зазначили у відомстві.

У Державній судовій адміністрації додали, що на 9 березня 2021 року на розгляд судів надійшло 89 086 протоколів про порушення карантинних обмежень, розглянуто 59 222 справи.

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карантин (18172) штраф (1861) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это мизер- при повсеместном игнорировании украинцами эпидемии.
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19.03.2021 08:18 Відповісти
Штрафы за ложь, да за такое головы отрывать надо
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19.03.2021 09:21 Відповісти
 
 