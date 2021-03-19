Заяви Байдена про Путіна є сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відреагував на те, що президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею". На думку Мааса, це сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "зрозуміло, що у Вашингтоні лунатиме чітка мова на адресу Росії".

Водночас Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.

"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли йдеться про права людини чи свободи, а з іншого боку, - буде спроможною там, де йдеться про великі виклики, як-от тема роззброєння чи зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

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