Заяви Байдена про Путіна є сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії, - МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відреагував на те, що президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею". На думку Мааса, це сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "зрозуміло, що у Вашингтоні лунатиме чітка мова на адресу Росії".
Водночас Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.
"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли йдеться про права людини чи свободи, а з іншого боку, - буде спроможною там, де йдеться про великі виклики, як-от тема роззброєння чи зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нефть Brent 61,93-6,07-8,93%
Нефть WTI 58,75-5,85-9,02%
Ждем когда проснется РФ !!!
У обеих сторон по 10000 единиц ЯО.
Такой опасной ситуации не было даже во время Холодной войны.
Невозможно представить чтобы Эйзенхауэр так обозвал Хруща, или Никсон так обозвал Брежнева.
Он ведь может уйти на пенсию в любой момент. И, возможно, этот вариант таким образом прощупывается в глазах общественности.
ей спокойно уйти хочется ....
Как лизала,так и будет лизать жопу *****.
А газпук не резиновый...
Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
вторые сутки ищут ....
Ушла за горизонт событий
Если Путин - убийца, то ваш коллега по цеху Шрёдер - пособник убийцы.
А фрау канцлерин - свидетель, которая делает вид, что ничего не происходит.
Ждем выхода на сцену Северной кореи и Ирана.
Можно даже не читать - уже наизустьь знаеш,что будет о стареньком тупом байдене...
А вот маразматируещее ботоксное опудало у себя под носом не видно?
А я вот за плешивого.
Пусть правит до ПОСЛЕДНЕГО кацапа.
У него отлично получается.
Кацапье просто по стахановски дохнет