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Заяви Байдена про Путіна є сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії, - МЗС Німеччини

Заяви Байдена про Путіна є сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відреагував на те, що президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею". На думку Мааса, це сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "зрозуміло, що у Вашингтоні лунатиме чітка мова на адресу Росії".

Водночас Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.

"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли йдеться про права людини чи свободи, а з іншого боку, - буде спроможною там, де йдеться про великі виклики, як-от тема роззброєння чи зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Також читайте: Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі"

Автор: 

Байден Джо (2886) путін володимир (23787) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+18
ВОНО працюйе.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4219
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19.03.2021 00:22
+12
А мы в детстве пис#нами мерялись...Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 597
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19.03.2021 00:29
+12
На побережье Японского моря в https://sprotyv.info/news/v-rossijskoj-nahodke-progremel-vzryv-est-pogibshie-vlasti-molchat Приморском крае РФ в результате взрыва торпеды и мин получил колоссальные повреждения российский большой противолодочный корабль.

Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5652Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
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19.03.2021 00:33
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ждем завтра что ответит рубель !
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19.03.2021 00:13 Відповісти
Нефть 62,88 , - 7,47 % 😂😂😂
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19.03.2021 00:18 Відповісти
Brent в свободном полёте и уже рухнул на 9,5%

Нефть Brent 61,93-6,07-8,93%
Нефть WTI 58,75-5,85-9,02%

Ждем когда проснется РФ !!!
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19.03.2021 00:23 Відповісти
Зеленський працює
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19.03.2021 00:16 Відповісти
ВОНО працюйе.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4219
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19.03.2021 00:22 Відповісти
Да працює, бензин уже - 35.48 SOCAR
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19.03.2021 00:25 Відповісти
їздуй на веловипеді, рятуй екологію
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19.03.2021 00:28 Відповісти
на велосипеде дороже выходит .
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19.03.2021 00:36 Відповісти
"Дедушка старый, ему всё равно" (С)
У обеих сторон по 10000 единиц ЯО.
Такой опасной ситуации не было даже во время Холодной войны.
Невозможно представить чтобы Эйзенхауэр так обозвал Хруща, или Никсон так обозвал Брежнева.
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19.03.2021 00:19 Відповісти
А как он ***** обозвал?
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19.03.2021 01:53 Відповісти
Он сегодня в Аризоне по-моему назвал Камалу "нашим Президентом"... и сам не пправися и никто вокруг этого не сделал... умаю чувствует, что может не дотянуть, вот и разошелся
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19.03.2021 05:17 Відповісти
Дружище, а вот мне кажется что это вовсе не была оговорка.
Он ведь может уйти на пенсию в любой момент. И, возможно, этот вариант таким образом прощупывается в глазах общественности.
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19.03.2021 05:29 Відповісти
Ни фига себе у тебя " дружищща ".. Постеснялся бы таких неразборчивых связей, от них неприличные заболевания бывают.
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19.03.2021 08:09 Відповісти
США застерегли всіх учасників російського проєкту https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/polityka/razumkov-zaklykav-ssha-blokuvannya-pivnichnoho-potoku-2 «Північний потік-2» від продовження робіт. Зокрема, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-які спроби участі в цьому проєкті і його будівництва відслідковуються, і покарання послідує негайно.
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19.03.2021 05:52 Відповісти
Так, тебе більше влаштовував Трамп, з його любов'ю до *****.
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19.03.2021 06:37 Відповісти
Ги. Але мені прикольно спостерігати як вата починає скавчати.
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19.03.2021 06:49 Відповісти
Меркель подключится?Не?
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19.03.2021 00:19 Відповісти
я думаю что НЕ !
ей спокойно уйти хочется ....
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19.03.2021 00:26 Відповісти
К холодильнику.
Как лизала,так и будет лизать жопу *****.
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19.03.2021 00:29 Відповісти
Ывропа шото начинаит подозревать...
А газпук не резиновый...
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19.03.2021 00:26 Відповісти
О очнулся джомани ну и то хорошо ,давайте хоть за спиной Байдена поучаствуйте в программе опускания раши ,
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19.03.2021 00:26 Відповісти
Как думаете когда на РФ опять включат печатный станок ?
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19.03.2021 00:28 Відповісти
Они продают золотой запас. Так что для печатного станка есть подпорка.
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19.03.2021 00:29 Відповісти
Даже губернатора Техаса Эббота назвал неондертальцем за полное открытие штата Чувак не просекает политику партии и правительства, что льет этим воду на мельницу стран-нефтепроизводителей... но ему важней Техас, у которого те же интересы что у этих производителей... везде Байдену вреят, даже дома
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19.03.2021 05:37 Відповісти
Гамнюк , шел бы ты в хлев щи хлебать.
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19.03.2021 08:06 Відповісти
зазвичай він в кожній країні ніколи не вимикається
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19.03.2021 00:30 Відповісти
Скоро и больше будет по мере открытия стран... в США кредиты сланцевикам не дают на новые скважины, высасывают последние капли из работающих... Иран под санкциями... ОПЕК не увеличивает квоты... Индия уже в истерике - "требует" у саудитов увеличить добычу, те в ответ - берите нефть из резерва, который скупили у нас по дешевке... Вобщем полный цирк в мире, не только в Украине... Не спроста Байден истерит, "что бы он не делал не идут дела, видно..." старый очень и авторитета очень мало в мире...
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19.03.2021 05:31 Відповісти
poliaki podpisali kontrakt s amerikansami na zakubku ix nefti.Dolgosrocni kontrakt.PKN Orlean,eto samaja krupnaja kompanija Polse.U nejio zavodi LItve,Cexiji i POlse.Benzokolonki Germaniji u nix skupleni takze.Ranse oni bolsinstve s raski zakupali.
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19.03.2021 07:11 Відповісти
POliaki i s raskoj podpisali no objiomi na 2 raza mense cem ranse zakupali
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19.03.2021 07:16 Відповісти
То что ты гадишь из под флага США не повод не послать тебя нах......й. Казламордое сено почем?
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19.03.2021 07:54 Відповісти
Даже губернатора Техаса Эббота назвал неондертальцем за полное открытие штата Чувак не просекает политику партии и правительства, что льет этим воду на мельницу стран-нефтепроизводителей... но ему важней Техас, у которого те же интересы что у этих производителей... везде Байдену вреят, даже дома
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19.03.2021 05:38 Відповісти
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19.03.2021 07:55 Відповісти
А мы в детстве пис#нами мерялись...Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 597
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19.03.2021 00:29 Відповісти
На побережье Японского моря в https://sprotyv.info/news/v-rossijskoj-nahodke-progremel-vzryv-est-pogibshie-vlasti-molchat Приморском крае РФ в результате взрыва торпеды и мин получил колоссальные повреждения российский большой противолодочный корабль.

Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5652Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
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19.03.2021 00:33 Відповісти
Ну то хорощо хай не плавают в нащих водах привет из JAPAN
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19.03.2021 00:57 Відповісти
Кто знает нашли руские свою дизель электрическую подводную лодку ?
вторые сутки ищут ....
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19.03.2021 00:35 Відповісти
Ее название по классификации НАТО - "Черная дыра"
Ушла за горизонт событий
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19.03.2021 00:46 Відповісти
_Ничаво, где-то ещё всплывёт. Пузом кверху. А нет - так и пёс с ней! Пущай на дне валяется. На концерте александрова хора.
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19.03.2021 01:30 Відповісти
Да, Хайко, делай выводы.
Если Путин - убийца, то ваш коллега по цеху Шрёдер - пособник убийцы.
А фрау канцлерин - свидетель, которая делает вид, что ничего не происходит.
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19.03.2021 01:08 Відповісти
Она скорей подельник. И финансист.
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19.03.2021 01:35 Відповісти
Байден обвалил РЖУБль РАБссии Обнуляйтер Путлер всея СаРая жги дальше..
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19.03.2021 01:16 Відповісти
Зашевелились жабы
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19.03.2021 01:47 Відповісти
Он пытается оправдать бедного Байдена. А на самом деле плохо соображающего Байдена подставил журналист. Это был заранее подготовленный вопрос. Это говорит об отношении журналистов к Байдену, просто как выжившему из ума старику.
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19.03.2021 04:03 Відповісти
Це свідчить про відношення Байдена ( як і всіх адекватних піплз) до дєбільного гебнявого карлика
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19.03.2021 04:49 Відповісти
Что делает казламордое в США ?
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19.03.2021 08:04 Відповісти
А ответь на вопрос, ***** - Убийца? И мы сразу поймём, козломордое ты, али нет.
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19.03.2021 09:08 Відповісти
Байден сказав то що ви сцикуни європейск ніколи не скажете
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19.03.2021 04:47 Відповісти
Схоже що дідусь бідон вже геть немічний............. і не лише фізично......
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19.03.2021 05:49 Відповісти
Правильно, не то что обоссанная и купленная Путиным с потрохами Германия
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19.03.2021 07:28 Відповісти
Дрыщ а кто такое "путен" ? Ху....ло оно и в Африке ху....ло !
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19.03.2021 08:03 Відповісти
У казламордых подгорает ! Президент США Байден парашу на ноль умножит ! Более восхитительного события и представить нельзя.
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19.03.2021 08:01 Відповісти
Все чим можуть відповісти кацапи - це загострення ситуації на Донбасі і нам потрібно 8готуватися до можливого прориву і це все реально.
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19.03.2021 08:42 Відповісти
Прижали *****?
Ждем выхода на сцену Северной кореи и Ирана.
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19.03.2021 08:50 Відповісти
Ну млять как кацапогавкающий с американским флагом - так гебнявая падаль.
Можно даже не читать - уже наизустьь знаеш,что будет о стареньком тупом байдене...
А вот маразматируещее ботоксное опудало у себя под носом не видно?
А я вот за плешивого.
Пусть правит до ПОСЛЕДНЕГО кацапа.
У него отлично получается.
Кацапье просто по стахановски дохнет
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19.03.2021 09:27 Відповісти
 
 