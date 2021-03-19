Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС

Європейська комісія (ЄК) вважає, що висновок європейського регулятора про безпеку вакцини Astrazeneca слугує надійною підставою для того, щоб застосовувати її в країнах ЄС.

"Це ефективна і безпечна вакцина, яка значною мірою сприяє зусиллям щодо усунення впливу COVID-19 і дуже серйозних ризиків для здоров'я, пов'язаних з інфекцією", - заявила в четвер увечері комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона підтвердила позицію Єврокомісії, згідно з якою будь-яка вакцина проти COVID-19, перш ніж отримати дозвіл для використання в ЄС, має пройти ретельну і незалежну перевірку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

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"Для нас це ніколи не підлягало обговоренню, - зазначила вона. - Умовний дозвіл на продаж в ЄС також вимагає наявності надійної системи фармаконагляду, яка гарантує, що будь-які можливі проблеми, пов'язані з ліками, якими б рідкісними вони не були, не залишилися непоміченими".

Європейський комісар назвала вакцинацію "одним з найдієвіших засобів для надійного припинення пандемії" і закликала країни ЄС провести кампанію "якомога швидше, забезпечуючи при цьому суворий моніторинг безпеки".

Раніше в четвер експертний комітет з безпеки препаратів Європейського агентства з лікарських засобів під час оцінки інформації про ускладнення у щеплених вакциною AstraZeneca не знайшов однозначного зв'язку між випадками тромбозу і застосуванням препарату.

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