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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС

Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС

Європейська комісія (ЄК) вважає, що висновок європейського регулятора про безпеку вакцини Astrazeneca слугує надійною підставою для того, щоб застосовувати її в країнах ЄС.

"Це ефективна і безпечна вакцина, яка значною мірою сприяє зусиллям щодо усунення впливу COVID-19 і дуже серйозних ризиків для здоров'я, пов'язаних з інфекцією", - заявила в четвер увечері комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона підтвердила позицію Єврокомісії, згідно з якою будь-яка вакцина проти COVID-19, перш ніж отримати дозвіл для використання в ЄС, має пройти ретельну і незалежну перевірку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

Також читайте: Єврокомісія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna

"Для нас це ніколи не підлягало обговоренню, - зазначила вона. - Умовний дозвіл на продаж в ЄС також вимагає наявності надійної системи фармаконагляду, яка гарантує, що будь-які можливі проблеми, пов'язані з ліками, якими б рідкісними вони не були, не залишилися непоміченими".

Європейський комісар назвала вакцинацію "одним з найдієвіших засобів для надійного припинення пандемії" і закликала країни ЄС провести кампанію "якомога швидше, забезпечуючи при цьому суворий моніторинг безпеки".

Раніше в четвер експертний комітет з безпеки препаратів Європейського агентства з лікарських засобів під час оцінки інформації про ускладнення у щеплених вакциною AstraZeneca не знайшов однозначного зв'язку між випадками тромбозу і застосуванням препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2155) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А как насчёт ковишилда?
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19.03.2021 05:48
+3
Ніяк. "Астра-Зєнека" - то "Аста-Зеека", а *КовіШілд"-то "КовіШілд".
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19.03.2021 07:39
+2
Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС - Цензор.НЕТ 9518
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19.03.2021 00:54
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Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС - Цензор.НЕТ 9518
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19.03.2021 00:54 Відповісти
А как насчёт ковишилда?
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19.03.2021 05:48 Відповісти
Ніяк. "Астра-Зєнека" - то "Аста-Зеека", а *КовіШілд"-то "КовіШілд".
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19.03.2021 07:39 Відповісти
Ванья... це і є Astra Zeneca.
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19.03.2021 09:07 Відповісти
Брехня! Этот лагман на ухи лохам вешают, когда фуфломицин под видом вакцины втюхивают.
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19.03.2021 09:29 Відповісти
Astrazeneca единственная европейская вакцина. Поэтому они ее так защищают. Это вопрос престижа.
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19.03.2021 07:02 Відповісти
брехня.
Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС - Цензор.НЕТ 8146
Janssen and Novavax

Results from large-scale trials on two new vaccines have also been presented recently.

The work by https://www.bbc.co.uk/news/health-55857530 Janssen , which is owned by Johnson & Johnson, and https://www.bbc.co.uk/news/uk-55850352 Novavax will now be reviewed by drugs regulators before their jabs can be approved.

Janssen's vaccine uses the same technique as Oxford, but crucially is given as a single injection, rather than two. This, combined with it needing only a fridge to store and a billion doses planned this year, means it could make a significant impact around the world.

Вакцина Янсен використовує ту саму технологію, що і Оксфорд, але вкрай важливо,що достатньо вводити одну ін'єкцію, а не дві. Це в поєднанні з необхідністю зберігання у звичайному холодильнику та запланованого на цей рік мільярда доз означає, що вона може вплинути на ситуацію у всьому світі.
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19.03.2021 08:19 Відповісти
забавно, но судя по происходящему ЕС ≠ страны ЕС составляющие и это проявляется в очень многих аспектах
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19.03.2021 07:21 Відповісти
А ее индийские подделки тоже?
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19.03.2021 07:21 Відповісти
Ванья тут водкі нєт.
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19.03.2021 09:15 Відповісти
Почитайте і передайте іншим щоб припинити інсинуації навколо COVISHIELD.
Covishield is the Oxford-AstraZeneca vaccine is being manufactured locally by the Serum Institute of India, the world's largest vaccine manufacturer.

India's Covaxin, the homegrown government-backed vaccine, has an efficacy rate of 81%, preliminary data from its phase 3 trial shows.

Переклад Covishield виробляється в Індіі по ліцензії Oxford Astra Zeneca.
Covaxin розроблена в Індії і визначена тільки для Індії.
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19.03.2021 09:14 Відповісти
Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС - Цензор.НЕТ 7571
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19.03.2021 09:36 Відповісти
 
 