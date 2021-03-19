Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС
Європейська комісія (ЄК) вважає, що висновок європейського регулятора про безпеку вакцини Astrazeneca слугує надійною підставою для того, щоб застосовувати її в країнах ЄС.
"Це ефективна і безпечна вакцина, яка значною мірою сприяє зусиллям щодо усунення впливу COVID-19 і дуже серйозних ризиків для здоров'я, пов'язаних з інфекцією", - заявила в четвер увечері комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона підтвердила позицію Єврокомісії, згідно з якою будь-яка вакцина проти COVID-19, перш ніж отримати дозвіл для використання в ЄС, має пройти ретельну і незалежну перевірку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).
"Для нас це ніколи не підлягало обговоренню, - зазначила вона. - Умовний дозвіл на продаж в ЄС також вимагає наявності надійної системи фармаконагляду, яка гарантує, що будь-які можливі проблеми, пов'язані з ліками, якими б рідкісними вони не були, не залишилися непоміченими".
Європейський комісар назвала вакцинацію "одним з найдієвіших засобів для надійного припинення пандемії" і закликала країни ЄС провести кампанію "якомога швидше, забезпечуючи при цьому суворий моніторинг безпеки".
Раніше в четвер експертний комітет з безпеки препаратів Європейського агентства з лікарських засобів під час оцінки інформації про ускладнення у щеплених вакциною AstraZeneca не знайшов однозначного зв'язку між випадками тромбозу і застосуванням препарату.
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Janssen and Novavax
Results from large-scale trials on two new vaccines have also been presented recently.
The work by https://www.bbc.co.uk/news/health-55857530 Janssen , which is owned by Johnson & Johnson, and https://www.bbc.co.uk/news/uk-55850352 Novavax will now be reviewed by drugs regulators before their jabs can be approved.
Janssen's vaccine uses the same technique as Oxford, but crucially is given as a single injection, rather than two. This, combined with it needing only a fridge to store and a billion doses planned this year, means it could make a significant impact around the world.
Вакцина Янсен використовує ту саму технологію, що і Оксфорд, але вкрай важливо,що достатньо вводити одну ін'єкцію, а не дві. Це в поєднанні з необхідністю зберігання у звичайному холодильнику та запланованого на цей рік мільярда доз означає, що вона може вплинути на ситуацію у всьому світі.
Covishield is the Oxford-AstraZeneca vaccine is being manufactured locally by the Serum Institute of India, the world's largest vaccine manufacturer.
India's Covaxin, the homegrown government-backed vaccine, has an efficacy rate of 81%, preliminary data from its phase 3 trial shows.
Переклад Covishield виробляється в Індіі по ліцензії Oxford Astra Zeneca.
Covaxin розроблена в Індії і визначена тільки для Індії.