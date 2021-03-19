У 2020 році з України виїхали понад 66 тис. лікарів і медпрацівників, - дослідження

За оцінками експертів, з України від початку 2020 року поїхали понад 66 тис. лікарів і медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики", опублікованій 18 березня на сайті центру.

Через пандемію коронавірусу ще майже 34 тис. медиків звільнилися з роботи, більшість із них - пенсійного та передпенсійного віку.

"За даними МОЗ України, станом на 1 січня 2020 року в країні не вистачало 33 707 лікарів та 35 тис. фахівців середнього медичного персоналу. За даними електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, з квітня 2020 року в Україні звільнилися понад 5 тис. лікарів спеціалізованої ланки, при цьому нових лікарів у системі зареєструвалися лише понад тисячу", - зазначено у звіті.

На тлі катастрофічної ситуації з медичними кадрами в країні було зареєстровано 28,4 тис. безробітних медиків (у 2019 році - 17 тис.). Кількість зареєстрованих вакансій, станом на 1 листопада 2020-го в сфері охорони здоров'я становила 27,7 тис.

У доповіді наголосили, що 2 тис. українських лікарів і 3 тис. медсестер подали заявки в польське агентство з працевлаштування.

"Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив так званий "ковідний акт", поправку до закону з боротьби з COVID-19, яким скасував обов'язкову нострифікацію дипломів українських і білоруських лікарів", - йдеться в доповіді.

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