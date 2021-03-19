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У 2020 році з України виїхали понад 66 тис. лікарів і медпрацівників, - дослідження

У 2020 році з України виїхали понад 66 тис. лікарів і медпрацівників, - дослідження

За оцінками експертів, з України від початку 2020 року поїхали понад 66 тис. лікарів і медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики", опублікованій 18 березня на сайті центру.

Через пандемію коронавірусу ще майже 34 тис. медиків звільнилися з роботи, більшість із них - пенсійного та передпенсійного віку.

"За даними МОЗ України, станом на 1 січня 2020 року в країні не вистачало 33 707 лікарів та 35 тис. фахівців середнього медичного персоналу. За даними електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, з квітня 2020 року в Україні звільнилися понад 5 тис. лікарів спеціалізованої ланки, при цьому нових лікарів у системі зареєструвалися лише понад тисячу", - зазначено у звіті.

На тлі катастрофічної ситуації з медичними кадрами в країні було зареєстровано 28,4 тис. безробітних медиків (у 2019 році - 17 тис.). Кількість зареєстрованих вакансій, станом на 1 листопада 2020-го в сфері охорони здоров'я становила 27,7 тис.

У доповіді наголосили, що 2 тис. українських лікарів і 3 тис. медсестер подали заявки в польське агентство з працевлаштування.

"Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив так званий "ковідний акт", поправку до закону з боротьби з COVID-19, яким скасував обов'язкову нострифікацію дипломів українських і білоруських лікарів", - йдеться в доповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клініки звикли брати гроші у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, - в.о. глави НСЗУ Віленський

Автор: 

дослідження (606) медицина (2117) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+36
Замість того щоб підняти зарплату лікарям і медичному персоналу , Зеля гроші закатав в асвальт .
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19.03.2021 01:31
+29
Цікаво, а скільки прокурорів чи суддів виїхало ?
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19.03.2021 05:48
+25
Вообще-то, отдал ментам. Миллиардные доплаты им ушли, а медикам остались только обещания.
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19.03.2021 02:04
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Хтось хоч статтю читав?Можна сказати тільки про 5 тис що виїхали. Звідки взялися 66 тис?
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19.03.2021 09:51 Відповісти
Родич пенсійного віку працює в центрі сімейної медицини. Казав що всі молоді розбіглись, лишились переважна більшість пенсіонери. Вся справа в тому, що керівництво центру почало "жирувать" і тиснуть сімейних лікарів.
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19.03.2021 09:59 Відповісти
Сімейний лікар, це непотріб запроваджений Супрун. У нас своя країна, своя ситуація і нам, потрібна реформа зовсім іншого плану.
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19.03.2021 13:35 Відповісти
Непотріб - це ти. Нікчемне і недалеке бидло.
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19.03.2021 13:51 Відповісти
Я щодня спілкуюсь із лікарями. Жоден з хірургічною спеціальністю, не відмовився лікувати, не ховається вдома і т.п., а сімейники ТОТАЛЬНА БІЛЬШІСТЬ тільки і ниють - закрийте лікарні, припиніть прийом, ховаються на липових лікарняних і т.п.
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19.03.2021 14:07 Відповісти
Чуєш ти, небидло, спроможна обгрунтувати свою позицію, чи більше ніж на одне речення тебе не вистачить? Обгрунтуй, нахрена нам сімейники?
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19.03.2021 14:08 Відповісти
Племінник травматолог, його дружина отоларинголог і дочка студентка звалили в ФРН.
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19.03.2021 09:54 Відповісти
Побачивши в 2019 "кінець епохи бідності", вирішили далі не експерементувати.
Цікаво, за кого вони голосували?
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19.03.2021 10:21 Відповісти
Посмотри результаты выборов по международны участкам. Заробитчанское быдло той же польши прооолосовало за цирк в Украине, а не за реформы и развитие
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19.03.2021 10:51 Відповісти
Зато менты, судьи, прокуроры никуда не уезжают...
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19.03.2021 10:22 Відповісти
почему же? Мальдивы и прочие е Бали
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19.03.2021 10:56 Відповісти
Поэтому твою сраную хрущевку до сих пор еще не обнесли. И ты не пизженый до сих пор по улицам ходишь.
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19.03.2021 13:02 Відповісти
Ванечька, ты давно болеешь? Все хорошо. Все у тебя будет хорошо....
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19.03.2021 14:07 Відповісти
а что я не так сказал? Правопорядок держится только за счет полиции, прокуроров и судов.
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22.03.2021 13:08 Відповісти
Люди розумнички, роблять щастя своїми мізками і спритними ногами.
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19.03.2021 11:00 Відповісти

а стєпашка не винуватий...
то все місцева влада...
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19.03.2021 11:15 Відповісти
Ну, что ж.
Значит, будут поднимать з/п, чтобы привлечь специалистов-медиков. Лет за 10 ситуация выправится. А потом та же тема, что в медицине, произойдет и в образовании.
И это все в общем правильно. Ну не могут квалифициорованные и востребованные люди получать как разнорабочие в коммерции, НЕ МОГУТ!
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19.03.2021 11:25 Відповісти
Значит, будут поднимать з/п - ні не будуть. Держава не має з чого піднімати, більшість громадян ухиляється від податків.
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19.03.2021 13:34 Відповісти
Значит, госсектор потеряет специалистов.
Но поскольку потребность в медуслугах никуда не денется - значит, эту потребность будут удовлетворять в частных клиниках. И люди или находят из своих кровных необходимые денежки - или тупо не лечатся и преждевременно отправляются на кладбище.
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25.03.2021 08:08 Відповісти
Для мене взагалі загадка чому це держ.сєктор? Що там держава забула? Більше того, я переконаний, що усі проблеми нашої медицини полягають саме у присутності держави в цій сфері.
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25.03.2021 10:09 Відповісти
Ну, як це "чому"? Радянська спадщина...
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25.03.2021 13:11 Відповісти
Первопричина всего этого, когда квалифицированные люди не уважаются обществом и государством (финансово прежде всего) - в совкизме. Будто бы и совка уже 30 лет нет, а совок головного мозга остался.
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19.03.2021 11:26 Відповісти
P.S. Когда какие-то быдланы на базарах или разнорабочие мнят себя (и финансово это часто оправданно) выше спецов, которым только учиться нужно по 5-10 лет, а потом столько же становиться на работе профи - это очень сильно не правильно.
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19.03.2021 11:30 Відповісти
На период президентства Порошенко выпала война с россией ,причем самое начало. На переднем плане оказались военные и добровольцы. В походных условиях пришлось всем миром вооружать и одевать их, повышать денежное обеспечение и социальные гарантии в случае смерти или ранения. На период президентства Зеленского выпала война с коронавирусом. И кто справился с вызовами лучше?
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19.03.2021 11:54 Відповісти
Есть такой анекдот. Приходит к хирургу сантехник, чинит за полчаса кран и предъявляет счет - 500 гривен. Хирург такой: послушайте, я - хирург, и мне 500 гривен за полчаса никто не платит. Сантехник: ну так, когда я был хирургом, мне тоже 500 гривен за полчаса никто не платил.
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19.03.2021 11:58 Відповісти
Ви бачили хірурга, який зараз за годину роботи має тільки 500 грн?
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25.03.2021 10:10 Відповісти
Хирург - это не только операционный стол. Есть хирурги в поликлиниках, там мизерная зарплата.
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25.03.2021 12:06 Відповісти
Коли в 2014 році кацапи напали на Україну, на фронт ішли тисячі добровольців, хоча в Криму тисячі військових перейшли на сторону ворога. Україну врятували ціною тисяч жерт.
При зеленій владі медики тупо с..б..ють, якось про свій "клятву Гіпократа" враз забули(
Висновок простий: якщо Лідер - лайно, то і громадяни перетворюються в лайно(((
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19.03.2021 12:22 Відповісти
Висновок щодо лідера вірний, от тільки громадяни у переважній більшості такі самі, як і обраний ними лідер. У клятві Гіппократа не має слів - лікувати на халяву.
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19.03.2021 13:33 Відповісти
66 тыс уволившихся медиков за 2020-й год - это результат того "интересного решения", которое нашел зеленский и его команда. ведь очень смешно же, правда?
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19.03.2021 12:37 Відповісти
Ну а як скоротили , де медикам роботу знайти
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19.03.2021 13:27 Відповісти
В приватних закладах. Якщо медик відповідає їх рівню, а якщо ні, то нах.р він такий взагалі потрібний? За гарним лікарем, мед.сестрою приватники в чергах стоять, а за тупим хамлом, яке пів життя каву пропило і останній раз щось читало у 80-х роках минулого сторіччя, не варто шкодувати.
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19.03.2021 13:31 Відповісти
В докладе подчеркнули, что 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству.
Що це за лікарі? В приватній клініці, в Україні, гарний лікар зараз може заробляти до 3х к Євро. А оперуючий, ще більше. Якщо вони на чужину їдуть за 1,5-2 євро, то якого вони фаху?

Тепер що до "Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них - пенсионного и предпенсионного возраста." За цими не потрібно шкодувати. Країні не потрібні лікарі, що бажають працювати тільки із здоровими, як для прикладу і військові, що служать тільки в мирний час.

А тепер головне "По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников. А ви і далі боріться за "безоплатну" державну медицину. Розповідайте про "честь білого халату", про зарплату сімейника аж у 500 євро і т.п. дурню. Про борг, честь і совість... Цікаво, коли це радянське лайно вам із макітр виб'є, до того як особисто наслідки відчуєте, чи вистачить прикладу близьких?
Не має майбутнього у ДЕРЖАВНОЇ медицини. До поки існує це так зване "безоплатне лайно", ми будемо втрачати лікарів і буде падати рівень медицини. За усе що гарне, якісну медицину, освіту, дороги, ЖКХ і багато чого іншого, треба платити. І платити за це будете особисто Ви, кожен із нас, з власної кишені.
Тільки приватна страхова медицина. Державні та комунальні мед.заклади тільки для бідних, для решти треба розвивати приватні. Вони вже зараз легко конкурують і по якості послуг (у т.ч. сервісу) і по обладнанню і по зарплатам для лікарів, з тими ж поляками, словаками і т.п.
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19.03.2021 13:29 Відповісти
Ви вірно кажете про крутих медспеців, але ж звідки беруться коновали шо їх подавляюча більшість. В лікарні страшно лікуватись бо кончат, а в приватну фінансово не потягну, хоча ні- до приватного стоматолога йду
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19.03.2021 13:56 Відповісти
Якби на початку незалежності держава пішла із медицини, ми мали би зараз такий самий результат, як у приватній стоматології, або навпаки, якби там залишилась держава, ми би зараз мали катастрофу і там.
Це регіональні особливості. На Західній Україні вже давно хабарі у державних мед.закладах зрівнялись із оплатою в приватних. Мова йде саме про страхову медицину, бо прямим фінансуванням все ж таки лікуватись важко, а от мати страхове покриття, це зовсім інша історія.
Для коновалів один вихід, ставайте спеціалістами і гребіть бабло тут, у себе вдома.
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19.03.2021 14:05 Відповісти
Приватна чи ні - поки система коррупційна, в приватні кліники також йде непотріб - синки, дочки, татко відмаже якщо щось не так.
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19.03.2021 14:54 Відповісти
Плохо. Дойдут до того что начнуть эмигрировать миллиционеры, судьи, прокуроры, чиновники, коммунальщики.....
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19.03.2021 14:46 Відповісти
Выбрали клоуна и куклу Коломойского в Президенты и удивляетесь почему в стране начался экономический кризис еще с лета 19 года еще ДО коронавируса а сейчас врачи уезжают из Украины? А на что вы рассчитывали? Кукла (Коломойского который прямо украл из Украины 5 млрд долларов)- сделает вам борьбу с коррупцией,посадит чиновников и олигархов и сделает зарплаты в 4000 долларов? Вы что-дети? Как можно быть такими наивными. Кто платит деньги-тот заказывает музыку. Деньги для выборов Зеленского платил Коломойский и он сейчас танцует Украину.
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20.03.2021 00:43 Відповісти
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