У 2020 році з України виїхали понад 66 тис. лікарів і медпрацівників, - дослідження
За оцінками експертів, з України від початку 2020 року поїхали понад 66 тис. лікарів і медичних працівників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики", опублікованій 18 березня на сайті центру.
Через пандемію коронавірусу ще майже 34 тис. медиків звільнилися з роботи, більшість із них - пенсійного та передпенсійного віку.
"За даними МОЗ України, станом на 1 січня 2020 року в країні не вистачало 33 707 лікарів та 35 тис. фахівців середнього медичного персоналу. За даними електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, з квітня 2020 року в Україні звільнилися понад 5 тис. лікарів спеціалізованої ланки, при цьому нових лікарів у системі зареєструвалися лише понад тисячу", - зазначено у звіті.
На тлі катастрофічної ситуації з медичними кадрами в країні було зареєстровано 28,4 тис. безробітних медиків (у 2019 році - 17 тис.). Кількість зареєстрованих вакансій, станом на 1 листопада 2020-го в сфері охорони здоров'я становила 27,7 тис.
У доповіді наголосили, що 2 тис. українських лікарів і 3 тис. медсестер подали заявки в польське агентство з працевлаштування.
"Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив так званий "ковідний акт", поправку до закону з боротьби з COVID-19, яким скасував обов'язкову нострифікацію дипломів українських і білоруських лікарів", - йдеться в доповіді.
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Цікаво, за кого вони голосували?
а стєпашка не винуватий...
то все місцева влада...
Значит, будут поднимать з/п, чтобы привлечь специалистов-медиков. Лет за 10 ситуация выправится. А потом та же тема, что в медицине, произойдет и в образовании.
И это все в общем правильно. Ну не могут квалифициорованные и востребованные люди получать как разнорабочие в коммерции, НЕ МОГУТ!
Но поскольку потребность в медуслугах никуда не денется - значит, эту потребность будут удовлетворять в частных клиниках. И люди или находят из своих кровных необходимые денежки - или тупо не лечатся и преждевременно отправляются на кладбище.
При зеленій владі медики тупо с..б..ють, якось про свій "клятву Гіпократа" враз забули(
Висновок простий: якщо Лідер - лайно, то і громадяни перетворюються в лайно(((
Що це за лікарі? В приватній клініці, в Україні, гарний лікар зараз може заробляти до 3х к Євро. А оперуючий, ще більше. Якщо вони на чужину їдуть за 1,5-2 євро, то якого вони фаху?
Тепер що до "Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них - пенсионного и предпенсионного возраста." За цими не потрібно шкодувати. Країні не потрібні лікарі, що бажають працювати тільки із здоровими, як для прикладу і військові, що служать тільки в мирний час.
А тепер головне "По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников. А ви і далі боріться за "безоплатну" державну медицину. Розповідайте про "честь білого халату", про зарплату сімейника аж у 500 євро і т.п. дурню. Про борг, честь і совість... Цікаво, коли це радянське лайно вам із макітр виб'є, до того як особисто наслідки відчуєте, чи вистачить прикладу близьких?
Не має майбутнього у ДЕРЖАВНОЇ медицини. До поки існує це так зване "безоплатне лайно", ми будемо втрачати лікарів і буде падати рівень медицини. За усе що гарне, якісну медицину, освіту, дороги, ЖКХ і багато чого іншого, треба платити. І платити за це будете особисто Ви, кожен із нас, з власної кишені.
Тільки приватна страхова медицина. Державні та комунальні мед.заклади тільки для бідних, для решти треба розвивати приватні. Вони вже зараз легко конкурують і по якості послуг (у т.ч. сервісу) і по обладнанню і по зарплатам для лікарів, з тими ж поляками, словаками і т.п.
Це регіональні особливості. На Західній Україні вже давно хабарі у державних мед.закладах зрівнялись із оплатою в приватних. Мова йде саме про страхову медицину, бо прямим фінансуванням все ж таки лікуватись важко, а от мати страхове покриття, це зовсім інша історія.
Для коновалів один вихід, ставайте спеціалістами і гребіть бабло тут, у себе вдома.