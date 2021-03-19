Від членства Києва в НАТО виграє і Україна, і Об'єднана Європа, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина переконана, що Україна і Європа однаково виграють від членства нашої держави в ЄС і НАТО.

Про це вона заявила під час робочого візиту до Німеччини на зустрічі з державним міністром у справах Європи Міхаелем Ротом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Я не маю сумніву, що від довгоочікуваного членства України в ЄС та НАТО однаково виграють як Україна, так і вся Об'єднана Європа. А інтеграція нашої економіки до внутрішнього ринку Європейського Союзу, вже сьогодні, є найкращим інструментом боротьби з монополіями та можливістю створення конкурентної економіки. Це справжній драйвер змін. Прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію має супроводжуватися розширенням доступу на європейський ринок для українського бізнесу", – зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що попри пандемію коронавірусу та російську агресію на Донбасі, український Уряд та Парламент, за політичної підтримки Президента, продовжують нелегкий процес структурних реформ, серед яких реформа банківського сектору, земельна реформа, трансформація в енергетичній сфері, приватизація, тощо. Поряд з тим, найбільшим викликом залишається судова реформа.

Стефанішина підтвердила, що Україна високо цінує послідовну позицію Німеччини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Вона також наголосила на важливості формування стратегічної візії ЄС щодо східного сусідства у рамках Конференції про майбутнє Європи, що розпочнеться у травні.

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