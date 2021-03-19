Від членства Києва в НАТО виграє і Україна, і Об'єднана Європа, - віцепрем'єрка Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина переконана, що Україна і Європа однаково виграють від членства нашої держави в ЄС і НАТО.
Про це вона заявила під час робочого візиту до Німеччини на зустрічі з державним міністром у справах Європи Міхаелем Ротом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Я не маю сумніву, що від довгоочікуваного членства України в ЄС та НАТО однаково виграють як Україна, так і вся Об'єднана Європа. А інтеграція нашої економіки до внутрішнього ринку Європейського Союзу, вже сьогодні, є найкращим інструментом боротьби з монополіями та можливістю створення конкурентної економіки. Це справжній драйвер змін. Прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію має супроводжуватися розширенням доступу на європейський ринок для українського бізнесу", – зазначила Стефанішина.
Вона наголосила, що попри пандемію коронавірусу та російську агресію на Донбасі, український Уряд та Парламент, за політичної підтримки Президента, продовжують нелегкий процес структурних реформ, серед яких реформа банківського сектору, земельна реформа, трансформація в енергетичній сфері, приватизація, тощо. Поряд з тим, найбільшим викликом залишається судова реформа.
Стефанішина підтвердила, що Україна високо цінує послідовну позицію Німеччини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
Вона також наголосила на важливості формування стратегічної візії ЄС щодо східного сусідства у рамках Конференції про майбутнє Європи, що розпочнеться у травні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наприклад журналіста Джамаля Хашоггі вбили прямо в консульстві Саудівської Аравії, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8 порізали на шматки і викинули . І що, це мало хоч якісь наслідки для Саудівської Аравії? Та ні, як завжди улюблений та стратегічний партнер Заходу, і там все гаразд з демократією) Осаму бін Ладена ліквідували в будинку, який знаходився за 100 метрів від військового училища, де за два тижні до того пакістанський міністр оборони штовхав довгу тєлегу про надзвичайні успіхи у боротьбі з тероризмом) За 100 метрів!!, вони ймовірно разом вечорами чаї ганяли. І що, це якось відбилося Пакістану? Аж ніяк, статус MNNA (основного союзника поза НАТО) як був так і є.
Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж, проте ми в одному човні, це наші партнери та ймовірні союзники, от і все. Проте не видавайте будь-ласка їх пропаганду за істину в останній інстанції, то є пропаганда, тобто брехня.
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?
Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?
Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?
А в странах восточной Европы такие разрешения есть
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
Плюс ще надаємо літаки для вантажних перевезень, беремо участь в програмах Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback Programme (OCC E&F), Air Situation Data Exchange Program, Connected Forces Initiative, Partnership Interoperability Initiative, Malware Information Sharing Platform, і дуже хочемо ще https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html збільшити участь в місіях та операціях. База вже будується в Миколаєві для британців, але там нюанс з конвенцією Монтре, як збираються вирішувати невідомо.
Будь-яка влада з радістю записала б собі у досягнення базу НАТО, і ЗЕлена теж, проте очевидно, що НАТО на даний час не готове до просування далі. Порівняння нас з країнами східної Європи некоректне, тому що ці країни Вже в НАТО, природньо там виникає питання законодавчої регуляції функціонування баз. Звісно Україна могла б робити більше, адже ми не маленька країна і можливостей у нас в рази більше, ніж скажімо у Боснії. Ми навіть внесли в конституцію приєднання до НАТО, навряд чи подібне зробила хоча б одна з інших країн-кандидатів. Так що очевидно зараз м'яч на полі НАТО.
Может мало впасть напоминает Западу про ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ ? Ведь Украина имела третий по объёму ядерный арсенал в мире , и где теперь Крым и лугандон ?
От скажімо в Італії є
проросійськийросійський рух "п'ять зірок", і вони відкрили у себе https://www.bbc.com/ukrainian/news-47199238 представництво ДНР . От є в континентальній Україні представництво ДНР? А скажімо https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pegida-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-18863971 в Німеччині бігають з російськими прапорами і вимагають вклонитись Путіну, в Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, збираються застосовувати Супутник. Всюди безліч російських рухів, організацій, та тотальне проростання російського бізнесу в європейський ринок. І всі вони в НАТО. Турція закупляє та використовує російські комплекси С400, ій вже відкрито за це погрожують американці і вона... далі залишається країною НАТО.
Дивіться на ситуацію трохи ширше і уважніше. На сьогодні Україна одна з найбільш прозахідних за психологією країн, з російською агентурою ведемо бій і навіть саджаємо, закриваємо їхні бізнеси, і так далі. Ну це по факту. Нам звісно б хотілося, щоб взагалі все москальське вогнем та мечем, але в порівнянні, серед ворогів Москви ми входимо в п'ятірку найкращих - США, Японія, Україна, Литва, та Польща. Ну ще можливо Хорватія. Так що хто-хто, а ми варті того НАТО значно більше, ніж деякі старі учасники.
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?