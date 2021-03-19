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Новини Україна-НАТО
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Від членства Києва в НАТО виграє і Україна, і Об'єднана Європа, - віцепрем'єрка Стефанішина

Від членства Києва в НАТО виграє і Україна, і Об'єднана Європа, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина переконана, що Україна і Європа однаково виграють від членства нашої держави в ЄС і НАТО.

Про це вона заявила під час робочого візиту до Німеччини на зустрічі з державним міністром у справах Європи Міхаелем Ротом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Я не маю сумніву, що від довгоочікуваного членства України в ЄС та НАТО однаково виграють як Україна, так і вся Об'єднана Європа. А інтеграція нашої економіки до внутрішнього ринку Європейського Союзу, вже сьогодні, є найкращим інструментом боротьби з монополіями та можливістю створення конкурентної економіки. Це справжній драйвер змін. Прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію має супроводжуватися розширенням доступу на європейський ринок для українського бізнесу", – зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що попри пандемію коронавірусу та російську агресію на Донбасі, український Уряд та Парламент, за політичної підтримки Президента, продовжують нелегкий процес структурних реформ, серед яких реформа банківського сектору, земельна реформа, трансформація в енергетичній сфері, приватизація, тощо. Поряд з тим, найбільшим викликом залишається судова реформа.

Стефанішина підтвердила, що Україна високо цінує послідовну позицію Німеччини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Вона також наголосила на важливості формування стратегічної візії ЄС щодо східного сусідства у рамках Конференції про майбутнє Європи, що розпочнеться у травні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має намір збільшити участь у місіях і операціях НАТО, - Стефанішина

Автор: 

НАТО (6438) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+2
«Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж»
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?

Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?

Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?

А в странах восточной Европы такие разрешения есть
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19.03.2021 06:46
+2
1 июня стало известно , что США договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
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19.03.2021 06:48
+2
«формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству https://censor.net/ru/n3254294
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?
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19.03.2021 06:53
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Над корупційні і олігархічні країни в НАТО не беруть.Це все локшина.
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19.03.2021 01:51 Відповісти
Беруть і Румунія тому яскравий приклад. Зараз там індекс сприйняття корупції 39, в Україні 32, але зважте на те, що Румунія в ЄС та НАТО вже 17 років. Боснія та Герцеговина має ПДЧ, індекс корупції 39, і так далі, і тому подібне. Це все казочки для лохів, що типу заважає корупція, чи невідповідність вимогам, чи недостатня демократичність країни.

Наприклад журналіста Джамаля Хашоггі вбили прямо в консульстві Саудівської Аравії, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8 порізали на шматки і викинули . І що, це мало хоч якісь наслідки для Саудівської Аравії? Та ні, як завжди улюблений та стратегічний партнер Заходу, і там все гаразд з демократією) Осаму бін Ладена ліквідували в будинку, який знаходився за 100 метрів від військового училища, де за два тижні до того пакістанський міністр оборони штовхав довгу тєлегу про надзвичайні успіхи у боротьбі з тероризмом) За 100 метрів!!, вони ймовірно разом вечорами чаї ганяли. І що, це якось відбилося Пакістану? Аж ніяк, статус MNNA (основного союзника поза НАТО) як був так і є.

Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж, проте ми в одному човні, це наші партнери та ймовірні союзники, от і все. Проте не видавайте будь-ласка їх пропаганду за істину в останній інстанції, то є пропаганда, тобто брехня.
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19.03.2021 04:44 Відповісти
«Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж»
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?

Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?

Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?

А в странах восточной Европы такие разрешения есть
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19.03.2021 06:46 Відповісти
1 июня стало известно , что США договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
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19.03.2021 06:48 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Станом на 2014 рік Україна залишається єдиною країною-партнером, яка бере участь у чотирьох з п'яти операцій під проводом НАТО .

Плюс ще надаємо літаки для вантажних перевезень, беремо участь в програмах Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback Programme (OCC E&F), Air Situation Data Exchange Program, Connected Forces Initiative, Partnership Interoperability Initiative, Malware Information Sharing Platform, і дуже хочемо ще https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html збільшити участь в місіях та операціях. База вже будується в Миколаєві для британців, але там нюанс з конвенцією Монтре, як збираються вирішувати невідомо.

Будь-яка влада з радістю записала б собі у досягнення базу НАТО, і ЗЕлена теж, проте очевидно, що НАТО на даний час не готове до просування далі. Порівняння нас з країнами східної Європи некоректне, тому що ці країни Вже в НАТО, природньо там виникає питання законодавчої регуляції функціонування баз. Звісно Україна могла б робити більше, адже ми не маленька країна і можливостей у нас в рази більше, ніж скажімо у Боснії. Ми навіть внесли в конституцію приєднання до НАТО, навряд чи подібне зробила хоча б одна з інших країн-кандидатів. Так що очевидно зараз м'яч на полі НАТО.
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19.03.2021 07:22 Відповісти
«адже ми не маленька країна» - згодна
Может мало впасть напоминает Западу про ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ ? Ведь Украина имела третий по объёму ядерный арсенал в мире , и где теперь Крым и лугандон ?
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19.03.2021 07:36 Відповісти
Ты реально думаешь что солдаты НАТО мечтают просто поучавствовать в гнилых мафиозно ахметовских разборках на донбассе?Нахера оно им?Там через день хорошие становятся плохими и наоборот.В укровласти одни предатели и засланные казачки .Зачем это нужно наирвцам
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19.03.2021 07:23 Відповісти
Натовцам
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19.03.2021 07:24 Відповісти
Розбірки є в будь-якій країні, корупція та перерозподіл сфер впливу є в будь-якій країні, https://www.dw.com/ru/obysk-v-bundestage-deputat-popalsja-na-otkatah-za-maski/a-56716087 ви сліпий якщо цього не бачите . Запитайте себе, хто в Європі з чиновників набиває кішені і має гроші на українській контрабанді тютюну, зерна, та іншого. Проте питання в масштабах та зухвалості таких дій. Перевірьте список баз НАТО у світі, вони є в Африці, Азії, причому і таких країнах, порівняно з якими Україна це взірець демократії та верховенства права. І нічого, і все гаразд з цим.
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19.03.2021 07:36 Відповісти
НАТО интересует Украина , Вы не правы. А олигархов пора раскуркуливать 😀😀😜
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19.03.2021 07:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473059 Це все цифри,ви в живу подивіться.В нас вже кругом якесь свавілля.Такі країни не беруть в НАТО.Ну не візьмуть.Тут сильні олігархи і агенти москальщини.Спочатку їх потрібно перемогти.Вам будуть розповідати казочки,що ви вже завтра будете в НАТО,але цього не буде.Ми не в одному човні.Москалі нам загрожують,а не НАТО.Для них москалі за слабкі.
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19.03.2021 11:45 Відповісти
Ммм... пане я в Києві живу, чого там дивитися) Але ще я дуже дуже багато читаю, відсотків 30 новин англійською і порівнюю. Це нам зсередини так здається, що все, жопа, кінець світу. Ну... ми емоційна нація, а ще у нас ЗМІ підтягнули рівень і професійно здіймають буревій в склянці води, тому у нас таке політичне життя цікаве.

От скажімо в Італії є проросійський російський рух "п'ять зірок", і вони відкрили у себе https://www.bbc.com/ukrainian/news-47199238 представництво ДНР . От є в континентальній Україні представництво ДНР? А скажімо https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pegida-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-18863971 в Німеччині бігають з російськими прапорами і вимагають вклонитись Путіну, в Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, збираються застосовувати Супутник. Всюди безліч російських рухів, організацій, та тотальне проростання російського бізнесу в європейський ринок. І всі вони в НАТО. Турція закупляє та використовує російські комплекси С400, ій вже відкрито за це погрожують американці і вона... далі залишається країною НАТО.

Дивіться на ситуацію трохи ширше і уважніше. На сьогодні Україна одна з найбільш прозахідних за психологією країн, з російською агентурою ведемо бій і навіть саджаємо, закриваємо їхні бізнеси, і так далі. Ну це по факту. Нам звісно б хотілося, щоб взагалі все москальське вогнем та мечем, але в порівнянні, серед ворогів Москви ми входимо в п'ятірку найкращих - США, Японія, Україна, Литва, та Польща. Ну ще можливо Хорватія. Так що хто-хто, а ми варті того НАТО значно більше, ніж деякі старі учасники.
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19.03.2021 12:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473059 Київ найбагатше місто.По регіонах дійсно жопа.Україна не прозахідна абсолютно.Половина українців ходить до москальської церкви.Більшість обрали Зеленського президентом.І можливо ще другий раз,він буде президентом.Це взагалі повна ганьба.Ви мені ці казочки не розповідайте.В Європі москалі не мають такого впливу.Повторюю москалі для нас небезпечні,не для США.Ну що вони можуть зробити штатам? Військові США розкидані по Європі.Їх москалі точно не полізуть вбивати.Один раз вже хотіли,маю на увазі в лютому 2018 році,в Сирії.Отримали так,що більше не хотіли.
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19.03.2021 13:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473059 А є ще призовна армія.Там ж все як в довбаному совці.Духи,черпаки,діди і тд.Годують баландою,Труси спільні,в такій армії тільки можуть бути психічні відхилення.Я багатьох знаю людей,кому призов поламав.А ще згрібають бідноту з сіл і райцентрів.Мотивуючи це мобілізаційним ресурсом.Тобто планують не технологічно воювати,а як совок в другу світову.Це справжнє рабство,точно не так,як в Швеції.Я вже з самого малку всі роки незалежності,чую за європейський рух.Ми звісно можемо попасти і в ЄС і в НАТО,але коли змінимо реально всередині країну.
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19.03.2021 14:20 Відповісти
Зеленский сорвал задержание террористов »вагнеровцев» , в спецоперации принимала участие Турция , член НАТО . Предателям слугам 🤢🤡🐲😈 больше не верят
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19.03.2021 07:59 Відповісти
Интересно, а пленки Лероса будут обсуждать на заседании РНБО - про кокаинщциков особенно интересно
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19.03.2021 02:32 Відповісти
ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЕЁ 10 % ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ !!! И ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОДДЕРЖКУ И ВСЁ !!!
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19.03.2021 03:22 Відповісти
Ты это сейчас к форумчанам обращаешься?Тогда ОК.Сейчас позвоним кому надо и все вернем
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19.03.2021 07:26 Відповісти
А в сей игре крапленых карт не будет?
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19.03.2021 04:34 Відповісти
Будуть звісно, ще й по декілька колод. Ну на те вона й Гра Престолів, інакше буде просто нецікаво.
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19.03.2021 04:46 Відповісти
Степанишина , проведите закон , разрешающий КОНКРЕТНО НАТО разместить базу в Украине , тогда Вашим словам поверят
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19.03.2021 06:42 Відповісти
«формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству https://censor.net/ru/n3254294
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?
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19.03.2021 06:53 Відповісти
Нужно не бегать за НАТО унизительно прося-ну возьмите меня а делать так чтоб НАТО бегало за Украиной.Но для этого нужно работатьт и работать
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19.03.2021 07:39 Відповісти
только сорняки надо повыдёргивать да и тех уставших от войны на дискотеках и рокбарах делом занять, тогда можно начинать говорить о условиях конкретно, а до этого только мысли разного калибра украинских экспердов.
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19.03.2021 07:44 Відповісти
Дымовая завеса , для какой-то части их 🤢🤡 лохтората , другой части они рассказывают , что у путлера «мир» в очке
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19.03.2021 08:07 Відповісти
От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8914
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19.03.2021 08:26 Відповісти
Как надоели эти тупые высказывания - вот ели да кабы. Сделайте это, а потом открывайте рот.
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19.03.2021 13:02 Відповісти
 
 