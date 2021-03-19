Росія заявила, що буритиме свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму

Для поліпшення водопостачання на окупований півострів планується пробурити свердловини на дні Азовського моря. Роботи можуть почати вже у квітні, нині ведуться проєктні роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін на нараді уряду Росії з питань розвитку Криму та Севастополя, пише російське агентство ТАСС.

"Нині продовжуємо вивчати можливість отримання води з дна Азовського моря. Ми провели певні проєктні роботи і у квітні вийдемо на буріння перших свердловин", - сказав він.

За словами Хуснулліна, на дні Азовського моря є величезні запаси води.

"Ми в цьому впевнені, ключове питання - на якій віддаленості від берега і на якій глибині. Ми зараз саме з Росгеологією це дуже докладно обговорюємо. Якщо ми там зможемо добути воду за методом видобутку нафти, то спробуємо подати цю воду в кримський водоканал", - заявив віцепрем'єр Росії.

Він додав, що до липня будуть зрозумілі "обсяги цієї води".

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