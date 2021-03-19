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Росія заявила, що буритиме свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму

Росія заявила, що буритиме свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму

Для поліпшення водопостачання на окупований півострів планується пробурити свердловини на дні Азовського моря. Роботи можуть почати вже у квітні, нині ведуться проєктні роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін на нараді уряду Росії з питань розвитку Криму та Севастополя, пише російське агентство ТАСС.

"Нині продовжуємо вивчати можливість отримання води з дна Азовського моря. Ми провели певні проєктні роботи і у квітні вийдемо на буріння перших свердловин", - сказав він.

За словами Хуснулліна, на дні Азовського моря є величезні запаси води.

"Ми в цьому впевнені, ключове питання - на якій віддаленості від берега і на якій глибині. Ми зараз саме з Росгеологією це дуже докладно обговорюємо. Якщо ми там зможемо добути воду за методом видобутку нафти, то спробуємо подати цю воду в кримський водоканал", - заявив віцепрем'єр Росії.

Він додав, що до липня будуть зрозумілі "обсяги цієї води".

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Автор: 

Азовське море (1618) свердловина (113) вода (1176)


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Топ коментарі
+81
Искать воду на дне весьма символическая задача для России.
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19.03.2021 02:03
+75
До одного места.
Там трубы должны быть 3 м диаметром и насосы мегамощные.
Нифига подобного в мире не существует.
Пробурят скважину, нацедят бочку воды (солоноватой), и сделают репортаж для раша-ТВ.
И вата в рашке будет счастлива, как царь проблемы решает.
А крысчане так и будут получать мутную бодягу из крана 1 час в день.
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19.03.2021 02:29
+70
Все засрали. Теперь и Азов засрут.
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19.03.2021 02:41
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Ещё можно бурить тучи, арбузы, или энурезников выращивать , бляха надо им сказать поискать на конце радуги воду или в союзмультфильме.
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19.03.2021 22:05 Відповісти
Пусть лапти бурят скважины, прокладывают трубы, устанавливают дорогущие насосы, которые им никто из-за санкций не продаст....А мы потом, после окончания их работ, запустим в водный пласт какую-нибудь гадость, химическую отраву, кишечную палочку и холерные штаммы... Мы же тоже бурить умеем....)))
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19.03.2021 22:25 Відповісти
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